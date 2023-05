El golero nacional, que milita en el Orlando City de la MLS, cada vez que fue requerido ante la selección africana estuvo gigante y demostró que Juan Reynoso y todo el equipo pueden estar tranquilos, ya que contamos con un arquero de élite.

Pedro Gallese, José Carvallo y Alex Valera se dirigieron hacia la estación policial luego de la pelea ante la autoridades españolas. (Foto: Canal N)

¿Qué pasó con la policía de Madrid? Recientemente, Pedro Gallese habló con Depor sobre lo que vivió en ese momento en la afueras del hotel de concentración en España. “Ya habíamos hecho un banderazo antes y vimos a toda la gente dentro del hotel. Cuando llegamos al medio, a ‘Yoshi’ lo comienza a empujar un policía y, cuando se estaba agachando para recoger su bolsa, vi claramente que el policía se le estaba yendo encima y lo quería agredir; entonces, lo que hice fue poner el brazo para que no lo golpeen”, narró el portero de la selección peruana.

Pedro Gallese despejando el balón ante el ataque de Marruecos (Foto: AFP) / JAVIER SORIANO

Asimismo, reveló lo que vivió en la comisaría de Madrid cuandos se acercó a brindar sus explicaciones sobre lo sucedido. “Me metieron a un calabozo, estuve cinco horas solo, no dejaban entrar al presidente ni a la delegación de la Federación que fue a acompañarme. Entraban, me interrogaban y pasó otro episodio que prefiero no contarlo. Fue una noche muy dura y lo único que quería era salir y jugar al otro día”, sentenció.

Arquero de exportación

César Baena, actual preparador de arqueros de Orlando City, habló con El Comercio sobre el trabajo que viene realizando Pedro Gallese. Eso sí, dejó en claro que solo hablaría de lo deportivo y que no iba a comentar sobre lo sucedido con la policía española.

“Del incidente de Pedro no te voy a comentar. Pedro Gallese está pasando por un gran momento tanto en lo deportivo como lo psicológico y eso le permite siempre estar enfocado”, comentó en un primer momento César Baena a este diario.

Pedro Gallese fue elegido como el mejor del partido entre Orlando y Tigres (Foto: Agencias)

Asimismo, le preguntamos sobre la estrategia deportiva que realiza con Pedro Gallese para que esté en el gran nivel que demuestra en cada jornada de la MLS. “El trabajo de los porteros de Orlando City lo hago de acuerdo a la planificación que tenemos en la semana de partido”, agregó.

A su vez, le consultamos si cree que Pedro Gallese con el nivel que viene mostrando podría ir a Europa, a lo que el preparador de arqueros de Orlando City respondió. “Nosotros aquí en Orlando, siempre estamos esperando ese momento, sabemos del nivel de Pedro y que en cualquier momento va a dar ese salto a Europa”, acotó.

“Pedro Gallese es el líder de la manada, es un hombre que siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros. En los momentos difíciles es el que siempre va adelante”, sentenció Baena a este diario.