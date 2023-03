1-¿La línea de 5 defensores es una posibilidad para cuando a Perú le toque enfrentar selecciones poderosas como Argentina o Brasil?

2-¿Raúl Ruidíaz es el suplente adecuado para cuando no esté Lapadula, teniendo en cuenta que el juego de ambos es distinto?

3-¿Cómo se vio a Perú sin Cueva? ¿Es un jugador insustituible con miras a las Eliminatorias?

4-¿Es Tapia buena opción para libero o debe usar otro jugador y Tapia al medio?

Víctor Rivera - entrenador de fútbol

1. “La línea de cinco necesita de más ensayo, este fue un primer partido quizá se pueda usar contra algunas selecciones en las clasificatorias sudamericanas, quizá contra Brasil y Argentina el comando técnico use el sistema de 4 defensores. Es una opción viable dependiendo el rival y la circunstancia de juego que se enfrente”.

2. “Ruidíaz y Valera son los sustitutos de Lapadula”.

3. “Sin Cueva se extrañó su aporte en la generación de juego. Es importante, pero debe tener la selección una opción con un jugador de ese tipo de juego”.

4. Tapia es una opción en ese puesto para pasar del medio a la defensa. También hay variantes como Callens, Zambrano, etc”.

Miguel Rebosio - Exseleccionado peruano

1. “¿Opción viable? Puede ser, siempre y cuando esa línea de 5 la haya trabajado y lastimosamente cuando estás en la selección, por el poco tiempo, es un poco difícil. No es lo mismo estar en el día a día con el equipo, como estar en la selección y trabajar pocos días previos a los partidos y las Eliminatorias.

2. “Lo importante de esto es tener más de un 9, nos hemos quedado con la imagen de Paolo Guerrero, tenemos a Lapadula, que es un tipo diferente a Paolo, porque tiene otro tipo de juego y de ahí tenemos a Valera y Ruidíaz. En este momento Lapadula es el 9 que tiene que estar, esperemos que Paolo Guerrero con el transcurrir de los meses regrese”.

3. “Cueva es un futbolista diferente, pero no sé si con Cueva hubiera cambiado algo el tema con Alemania, por ejemplo, porque en realidad, ellos jugaron muy bien, supieron manejar los tiempos y tuvimos a Gallese en los momentos que tuvo que intervenir, sino hablaríamos de otro resultado”.

4. “Mira a diferencia de otros años de la selección, yo creo que Perú tiene bastantes y buenos centrales. Zambrano con más partidos en Alianza Lima va a ser muy importante, Santamaría tiene un nivel impresionante en México, Araujo capitán y figura en su equipo allá en Holanda. Necesitamos que Abram vuelva al nivel que está acostumbrado. De haber centrales si los hay y obviamente es cuestión del momento de cada futbolista. Yo creo que Juan también le sirvió este partido ante Alemania para sacar conclusiones de lo que se puede esperar cuando enfrente a Argentina y Brasil. En el caso de Renato Tapia, recupera muchos más balones cuando está en el medio, me gusta mucho más y para jugar en ese sistema tiene que estar muy bien sincronizado todos”.





Renato Landivar - Periodista TV PERÚ

1. Juan Reynoso en sus equipos siempre experimentó, pero en el tema de selección se complica porque tiene poco tiempo para trabajar. Quedó muy expuesto, sobre todo porque a los 24 minutos volvió a jugar como el equipo siempre lo hacía, demostrando su plan inicial salió mal. Con su frase en la conferencia de “total aprendizaje” creo que podemos concluir no volverá a utilizarla. Perú siempre hace daño con el balón, creo que defenderse históricamente nunca le hace bien.

2. El tema de Raúl Ruidíaz es demasiado extraño; sin embargo, hacerlo jugar y sobre todo este tipo de partidos es exponerlo. Perú por el planteamiento y rival iba a tener chances muy escasas. Hubiera sido mejor utilizado a Valera. Se necesitaba a un nueve más luchador contra los centrales, algo que Raúl por característica no puede hacer.

3. Christian Cueva seguirá siendo indispensable hasta que no le encuentre un reemplazante o la selección encuentre otra forma de jugar. Es un futbolista muy talentoso, pero viendo la convocatoria no hay un solo futbolista que al menos se le asemeje en características de juego.

4. Quedó demostrado Renato Tapia debe jugar de mediocampista, como central tuvo un mal partido. Nunca estuvo cómodo. Sorprendió Zambrano se quede en el banco. Creo que era el indicado para la posición de líbero. Igual los amistosos sirven para sacar conclusiones, Juan Reynoso estoy seguro tiene muchas después de esta derrota.

Grace Nole Alcántara - Infobae

1. La línea de 5 es un sistema que Perú no está acostumbrado a jugar, se vio forzado. Claramente no funcionó ante Alemania. Hubo desorden, Luis Abram y Miguel Araujo nunca se llegaron a compenetrar.

2. Se notó a un Raúl Ruidíaz desaparecido, no se mostraba, no pedía el balón, no presionaba; eso independientemente a que Perú no tuvo muchas oportunidades de ataque. El ingreso de Lapadula hizo que todo se notara más, entró a buscar el balón, fue un cambio desde la actitud para pararse en el campo.

3. Se notó la ausencia de Cueva, no había quien distribuya el juego con claridad. Me parece que hasta el momento no hay ningún jugador que pueda reemplazarlo, esa es una de las tareas de Juan Reynoso. Tampoco creo que el Cueva de ahora ayude mucho porque debe recuperar el ritmo futbolístico, estuvo mucho tiempo sin jugar y le está pasando factura con Alianza.

4. Renato Tapia no cumplió bien su labor de líbero, no se le vio ordenado y hasta desorientado en varios momentos del partido. No está acostumbrado jugar en esa posición, le costó. Una opción más factible sería Carlos Zambro, quien es un defensor neto y no tendría problemas para realizar esa función. Si se quiere poner a un volante serían Wilder Cartagena y Pedro Aquino, quiénes son más defensivos.

Alessandra Salgado - Periodista

1. Para mí no es viable, no se ordenan, les ganan las espaldas, no hay repliegue rápido. Esa línea no puede ir cuando jugamos con selecciones rápidas como Brasil o Argentina, ya vimos lo que pasó con Alemania. Para mí no lo es, con los que jugaron no, muy lentos.

2. Ojo, Ruidíaz en la selección peruana anotó 4 goles, 3 de ellos los hizo acompañado de un 9.

3. Para mí Cueva es un jugador indiscutible, es el que te da el pase gol, el que sale de una marca numerosa y hace magia en espacio reducido, el habilidoso. Pero, falto de fútbol, poco a poco regresando, es difícil tener al Cueva de las eliminatorias pasadas.

4. Renato Tapia siempre en su posición de volante en primera línea, por favor.

