El recuerdo está latente. Resulta imposible olvidar cuando, un 4 de agosto del 2019, el júbilo se apoderó de la Playa Punta Rocas. Era de tarde, el sol estaba oculto, pero eso no fue impedimento para que el Perú brillara… tanto como el oro. Tres compatriotas fueron los responsables del regocijo alrededor del mar. Uno de ellos era Lucca Mesinas, un mancoreño de sonrisa incesante, que protagonizó un recorrido triunfal sobre las olas mientras levantaba la bandera nacional por todo lo alto. ¿El motivo de su alegría? Haber conquistado la medalla dorada en los Juegos Panamericanos. Sí, como si hubiera sido ayer. Pero no, ya pasó mucho tiempo desde ese día histórico y ahora Lucca está listo para un desafío olímpico.

Hay muchos que le tienen miedo al mar y es completamente entendible. Las olas suelen ser muy peligrosas, pero lo más peligroso es temerles. Por ello, el surf no es un deporte cualquiera. Es un deporte para personas valientes, aguerridas y resistentes ante cualquier adversidad. Lucca Mesinas lo es. Desde muy pequeño, estuvo dispuesto a aventurarse sobre el mar.

De hecho, el medallista de oro nació respirando el aroma del océano en su tan amada Máncora. Ese fue el escenario perfecto para cimentar su amor por el surf. Ya nada podía impedir que algún día sea campeón panamericano. “Yo empecé a surfear cuando tenía 6 o 7 años y fue porque mis papás me enseñaron a correr tabla desde muy chico. Los dos corrían tabla todo el día, íbamos a la playa siempre. Era algo que nos encantaba”, evoca Lucca.

Para muchos padres puede ser muy imprudente que un niño de esa edad se aviente sobre el mar y comienza su aventura deportiva. Sin embargo, Mesinas siempre tuvo una conexión especial con las olas y no por casualidad ya podía presumir campeonatos nacionales desde pequeño. Aunque, como en todo deporte, el sacrificio nunca está ausente.

“Tuve que entrenar un montón desde muy chico. Viajar bastante. En este deporte, hay que ir a muchos lugares. Me dolió no haber visto a mi familia por mucho tiempo. Fui a otros países solo sin saber hablar inglés. Esas han sido unas de las cosas más difíciles en mi carrera, pero lo pude superar poco a poco, porque la meta estaba ahí y era lo que quería”, dice.

Así fue como Lucca, a base de mucho esfuerzo y sudor, se convirtió en lo tan profesional y talentoso que es ahora. Claro, pasó momentos malos, pero en él siempre prevalecen los buenos. Como cuando se lució en Lima 2019. Aquella competencia fue un punto de quiebre muy significativo para su carrera y, seguramente, le servirá para sus próximos retos.

“Yo creo que Lima 2019 fue un evento muy importante porque ahí sentí mucha motivación. Más que todo porque fue una ola en la que no me acomodaba mucho, donde no me iba muy bien. Me ayudó a darme cuenta que si tú entrenas un montón, puedes lograr todas las metas que buscas o quieras. Me dio esa motivación para crear en mí mismo”, recalca.

Gracias a su medalla de oro en Lima 2019, Lucca logró poner un pie en los próximos Juegos Olímpicos. Sin embargo, el surfista nacional aún no podía asegurar totalmente su presencia en el evento y vivió mucho tiempo de incertidumbre hasta hace poco: recién a inicios del presente mes de junio, se hizo oficial su clasificación a Tokio 2020. De todas maneras, Mesinas nunca se confió.

“La única forma en la que me podían quitar el cupo (a Tokio 2020) hubiera sido por dos compañeros peruanos. Sé que en mi equipo en Perú hay muchos hombres que corren muy bien, que la rompen. Entonces, en ningún momento traté de confiarme, entrené lo máximo posible para llegar al Mundial de El Salvador de la mejor manera, súper preparado. Si no me hubiera ido muy bien en este evento, tal vez hubiera podido pasar la forma en la que me quiten el cupo”, señala.

Perú siempre ha demostrado ser una potencia mundial en el surf a lo largo de los años y, actualmente, no es la excepción. De hecho, nuestro país contará con un equipo completo, con Mesinas como uno de los protagonistas, para afrontar los JJ.OO. Ya se logró ese primer objetivo, ahora siguen más.

“Siempre nos ha ido muy bien en los mundiales, tanto como equipo e individualmente. Hemos tenido buenos surfistas y hoy en día estamos tratando de ser los mejores. Tenemos un equipo completo para Tokio. Somos 4, lo cual solo cuatro o cinco países han logrado eso. Yo estoy super feliz. Esa era una de las metas para ir bien representados. Entonces, eso significa que Perú es potencia mundial de todas maneras en el surf”, apunta.

Preparación rumbo a Tokio 2020

Muchos deportes, entre ellos el surf, se vieron afectados por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, Lucca Mesinas tuvo la suerte de quedarse en un país donde no hubo tantas restricciones para que pueda seguir navegando sobre el mar. El surfista nacional pasó la cuarentena Hawai, donde pudo prepararse tranquilamente de cara a los Juegos Olímpicos.

“Me quedé varado por allá (en Hawai), porque estuve compitiendo por Australia y de regreso cerraron las fronteras en Perú. Me quedé ahí entrenando un montón. Estuve 7 meses varado, pero no habían cerrado la playa ni los gimnasios. En Perú no se podía ni salir de tu casa. Entonces, creo que fue una buena decisión quedarme allá”, cuenta.

Así, Mesinas ya está afinando todos los detalles para hacer frente a las olimpiadas y, por ello, ahora se hace presente en algunos torneos previo al evento multideportivo en Tokio. Hace días, estuvo en Ecuador, donde brilló y ganó la primera fecha en Montañita, y luego quedó en el quinto puesto en el QS 1000 de Salinas. Su siguiente reto será un certamen latinoamericano en Acapulco (México) para ponerle fin a su preparación.

“Vine a Ecuador porque quería competir bastante, quería agarrar ritmo de competencia ya que no habían por la pandemia. Esa era la meta. Entrenar y hacer buenas decisiones es lo más importante cuando estás compitiendo en tus rondas. Con ese objetivo vine a Ecuador, y me fue muy bien. Creo que hice muy buenas decisiones y así pude salir campeón en la primera fecha”, expresa.

Dejar el alma y tratar de llevar la bandera a lo más alto

Se avecinan olas olímpicas para Lucca Mesinas. Ya tiene casi listo para Tokio 2020 y sus objetivos también los tiene bien claros. El surfista nacional es consciente de que esta será una competencia más que complicada, pero no piensa tirar la toalla por ningún motivo. Todo lo contrario. Hará hasta lo imposible para traerle una alegría a Perú

“La expectativa es ir a darle con todo. He venido preparándome como un año y medio o dos para estas olimpiadas. Quiero ir y darle al 200%, dejar mi alma en todas las ramas que tenga que competir y hacer la mejor actuación de toda mi carrera. Y así tal vez, si hago todas las cosas bien, si trabajo bien en todas mis rondas, pueda conseguir un buen logro”, dice.

Una relativa ventaja para él es que ya conoce el área donde se desarrollará la competencia: la Playa de Tsurigasaki. Aunque, como se sabe, el escenario dentro del mar siempre es impredecible y Lucca tiene que estar preparado para todo lo que tenga al frente.

“Ya he ido a competir antes en una fecha en el tour en Tsurigasaki. Sí sé más o menos cómo son las olas por ahí. Tal vez te puede dar una ventaja al saber qué tipos de olas tienes que prepararte. Pero el mar es muy impredecible, no sabes lo que puede pasar. Puedo llegar y el mar puede estar completamente diferente. Un surfer tiene que estar listo para todo”, advierte.

Pase lo que pase en la competencia, el hecho de estar presente en el debut olímpico del surf ya es muy trascendental en la carrera de Lucca. “Es un logro que todo atleta busca. Y bueno que sean las primeras olimpiadas y que tú estés ahí ya es algo histórico. Entonces, es una oportunidad muy grande que hay que aprovechar para poder conseguir una medalla”, afirma.

Este acontecimiento especial en su carrera va de la mano del amor incondicional por nuestro país. Representar al Perú significa mucho más que un reto para Mesinas; por ello, no dudará de dejar hasta su alma en Tokio y luchar incansablemente por una medalla.

“Para mí representar al Perú siempre ha sido lo mejor, Me encanta… Ahora que vienen las olimpiadas, no me imagino cómo será. Debe ser algo alucinante. Siempre trato de llevar la bandera a lo más alto, tratar de representar bien y darle todo. Por eso estoy entrenando un montón, estoy super motivado y quiero representar bien al Perú en estas olimpiadas, porque creo que es algo que el país necesita de todas maneras”, finaliza.

