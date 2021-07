Mikal Bridges a El Comercio: “Tenemos que imponer nuestro juego en toda la serie para ser campeones de la NBA”

Conforme a los criterios de Saber más

La NBA iniciará con la serie final para conocer al campeón de la temporada este martes 06 de julio en Phoenix, Arizona. Suns y Bucks lucharán en una serie que promete ser pareja de inicio a fin y El Comercio estará presente para brindarles la mejor cobertura sobre las Finales de la mejor liga de baloncesto del mundo. En el media day, Mikal Bridges, Cameron Johnson y Bobby Portis se refirieron a la importancia de jugar en esta instancia en sus carreras profesionales.

Phoenix Suns y Milwaukee Bucks lucharán en las Finales de la NBA por conseguir su primer anillo de campeones en toda su historia. Este dato cobra relevancia cuando se pone en contexto que solo Jae Crowder es el único jugador de ambos planteles en haber disputado unas Finales de NBA en su carrera profesional. Los nervios estarán a flor de piel, aunque ambos equipos tratarán de concentrarse al 100% para conseguir ganar el Game 1 y sacar la primera ventaja en la serie que comenzará este martes 06 de julio.

De acuerdo al cronograma establecido por la NBA, Cameron Johnson, alero reserva de Phoenix Suns, fue el primero en comparecer ante los medios. Le realicé la siguiente pregunta: “Cam, ¿qué significa para ti jugar estas Finales de la NBA?”

El jugador de 25 años dijo lo siguiente: “Esto significa mucho. Obviamente, yo vi las finales cada año de mi vida y esto es algo que millones y millones de personas alrededor del mundo darían mucho por ser parte de ello. Así que el hecho de que yo y mi equipo y todos en esta organización tengamos la oportunidad de jugar es increíble. Estoy muy agradecido por tener esta oportunidad”.





Tras ello, Mikal Bridges, alero titular del equipo de Arizona, apareció en la sala de zoom para responder las preguntas de la prensa. Le consulté lo siguiente: “Mikal, ¿en cuánto cambia el plan de juego la presencia o ausencia de Giannis Antetokounmpo para el Game 1? ¿Y qué esperas de estas NBA Finals?”

El oriundo de Pensilvania respondió: “Siempre estamos pendientes del status de Giannis. Sabemos que es la cabeza de la serpiente, pero si juega o no, no nos cambia el plan de juego, estaremos preparados para ello. Entendemos lo que significa para Bucks, por eso mismo debemos de concentrarnos y diseñar un plan para ambos casos. Sobre las Finales de la NBA, bueno, tu sabes, estaremos listos. Ambos queremos ganar el anillo, pero tenemos que salir e imponer nuestro juego durante toda la serie para ser campeones de la NBA”.

Mikal Bridges jugará su primera final de la NBA

Por último, en el camerino de Milwaukee Bucks, conversé con Bobby Portis, ala-pívot reserva del campeón de la Conferencia Este. Le realicé esta pregunta: “Bobby, ¿cuán importante será dar el primer golpe en el partido? ¿Y cuáles crees que serán las claves de la serie?”

El jugador de 26 años dijo lo siguiente: “Tenemos que entrar con la mentalidad correcta. Jugar como visitantes y ganar un partido es un gran negocio para nosotros, al menos uno. Tenemos que estar concentrados desde el salto inicial, siguiendo el plan de juego y escuchando al entrenador. No hay un mañana, tenemos siete juegos y debemos ganar cuatro, así que todos deben salir y dejar todo lo que tienen en la cancha”.

Luego finalizó: “Sobre las claves, creo que la más importante será no meternos en problemas de faltas. Ellos tienen técnicas para generar faltas y no debemos caer en eso, hacen un buen trabajo, involucran a los árbitros, ponen a la gente en contra y te sacan del partido. Debemos estar muy concentrados, no tenemos que perder la identidad. Todos jugamos un rol aquí y debemos hacerlo con mucha confianza y orgullo, y también debemos disfrutar el momento”.

