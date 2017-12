La NBA presentará una cartelera de lujo por Navidad y como se acostumbra en esta fecha, se repetirá la última final. Este lunes en California Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers se enfrentarán desde las 3:00 p.m. (EN VIVO por ESPN) en un partidazo.

Los anfitriones llegan a este duelo con la sensible baja de su estrella Stephen Curry, quien aún no se encuentra al 100% de su lesión al tobillo y el estratega Steve Kerr no lo arriesgará.

En el último encuentro que disputaron los vigentes campeones, cayeron sorpresivamente en casa ante Denver Nuggets con bajo promedio de puntos. Solo anotaron 81 puntos.

En tanto, los Cavaliers cortaron una importante racha de triunfos de los Chicago Bulls. Llegan al enfrentamiento con un LeBron James imparable anotando más de 30 puntos en los últimos partidos.

Así jugarían:



Warriors: Patrick McCaw, Kevin Durant, Jordan Bell, Klay Thompson, Draumond Green.



Cavaliers: José Calderon, LeBron James, Kevin Love, Jae Crowder, Channing Frye.