Cada peruano hace su propia historia en los Juegos Olímpicos y cada uno va por su propia gloria. Sin embargo, hay tres nombres en particular que están escribiendo con nombre propio su presencia en la máxima cita deportiva.

Son pocos los privilegiados que repiten una participación en Juegos, y muy pocos los que ciclo tras ciclo logran una nueva clasificación, sobre todo por lo competitivo que resulta cada una de las disciplinas. Ya instalada en Tokio, Paloma Schmidt es hoy la peruana con más experiencias en las olimpiadas, ya que en el país oriental cumplirá su cuarta presencia olímpica, alcanzando el registro de grandes como Rosa García, Natalia Málaga y Antonio Vega.

Con 8 Francisco Boza - Tiro Con 6 Juan Giha - Tiro Con 4 Antonio Vega - Tiro

Rosa García - Vóley

Natalia Málaga - Vóley

Paloma Schmidt - Vela

Su historia empezó con una reasignación de cupos para Beijing 2008, luego de quedar cerca de alcanzar el cupo directo. El anunció le llegó vía mail, luego de que ella misma exigiera a la Federación Internacional se establezcan los cupos por ese medio. Fue la primera velerista mujer en decir presente. Para Londres, Río y Tokio logró su cupo de manera directa y con esa motivación llega a estos Juegos.

“Los Juegos Olímpicos para mi han significado lucha, perseverancia y entrega. El primero fue un sueño de niña cumplido y para los siguientes dejé de lado muchas cosas como ponerle pausa a mis estudios, alejarme de mi familia. Pero son cosas que no me pesaron, no las tomo como un sacrificio, son decisiones consecuentes con la idea de ser una deportista profesional”, se confesó a DT desde Tokio.

“El deporte en el Perú no es un camino de rosas. Siempre tuve muchos impases y dificultades, no solo en lo deportivo sino también en lo administrativo. Pero al final, cuando llega el momento de representar a tu país ante el mundo, sabes que todo valió la pena. Es como una droga estar en los Juegos Olímpicos”, agregó.

Vela | láser radial.

Paloma en Juegos

Vela – Laser Radial

Beijing 2008 - #26

Londres 2012 - #39

Río 2016 - #31

A la lista de peruanos con 3 Juegos se sumaron dos nombres que han sabido ser constantes en el tiempo para disfrutar de esta gloria. Gladys Tejeda y Juan Miguel Postigos se suman a esta selecta lista de ahora diez nacionales, compartiendo espacio con nombres como los de Cecilia Tait.

Presencias Deportistas Con 3 Óscar Cáceres – Tiro

Alejandro Alvízuri – Natación

Carlos Hora Carbajal – Tiro

María Cecilia del Risco – Vóley

Cecilia Tait – Vóley (plata en Seúl 88)

Denisse Fajardo – Vóley (plata en Seúl 88)

Gina Torrealva – Vóley (plata en Seúl 88)

Inés Melchor - Atletismo

Juan Miguel Postigos – Judo

Gladys Tejeda - Atletismo

Cada uno de los Juegos Olímpicos ha sido una experiencia particular para Gladys Tejeda. La atleta empezó como profesional en el 2009 y tres años después era la abanderada nacional en Londres 2012. En Tokio cumplirá sus terceros Juegos y esta vez con la firme convicción de meterse en los puestos top, luego de alcanzar la casilla 15 en la maratón de Río, el mejor puesto en esta disciplina.

Delgacion peruana en la inauguracion de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la abanderada Gladys Tejeda

Gladys en Juegos

Atletismo – maratón

Londres 2012 - #42

Río 2016 - #15

Mientras, para Juan Miguel Postigos, su historia empezó en la hiperactividad de niño. Aprendió del olímpico Germán Pacheco (Sydney 2000) y a los 19 años, en el 2011, partió a Francia a entrenar con los mejores. Un año después, ya estaba en sus primeros Juegos. ‘El Tigre’ ahora compite en la categoría de 66kg y en Tokio espera superar la barrera de la primera pelea, tiene sangre para ello.

Juan en Juegos

Judo – 60kg

Londres 2012 - #33

Río 2016 - #17

Estos tres personajes hacen historia en Tokio y esperan que no sea el último donde digan presente. Disfrutarán sus momentos en la competencia y nos harán disfrutar al ver los colores blanquirrojos entre los más destacado del deporte mundial.

Juan Miguel Postigos es un judoca peruano de 32 años de la división 66 kg. (Foto: elpoli.pe)

