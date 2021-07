Ricardo Gareca concedió una entrevista una semana después de terminar la Copa América 2021 y analizó la campaña de la selección peruana. El ‘Tigre’ habló de la presencia de nuevos futbolistas pensando en las Eliminatorias Qatar 2022 y en tal sentido, mencionó a Santiago Ormeño.

El delantero mexico-peruano sumó sus primeros minutos con la selección peruana y el ‘Tigre’ valoró su debut. A pesar que Ormeño falló su penal ante Paraguay en los cuartos de final de la Copa América 2021, Gareca respaldó el rendimiento del atacante.

“Yo creo que Santiago no previó que podía ser convocado a la Copa América. Lo agarró en una situación en la cual terminó el campeonato mexicano y no continuó con una preparación. Por eso, no pudo estar en su mejor nivel. Nosotros tratamos de llevarlo despacio y con la idea de no exponerlo”, explicó el ‘Tigre’ dejando abierta la posibilidad de una nueva convocatoria de cara a las Eliminatorias Qatar 2022.

Modo Qatar

En otro momento de la entrevista, el ‘profe’ fue consultado sobre lo que viene para la selección peruana, pensando en la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. La Blanquirroja volverá al verde para enfrentarse a Uruguay y Brasil en setiembre y el ‘Tigre’ explicó la diferencia entre la Copa América y el proceso mundialista.

“Son torneos diferentes. En una se tiene tiempo para ir ajustando algunos detalles, en la otra uno tiene que resolver sobre la marcha, los inconvenientes que se pueden presentar. Los momentos con los que vienen los muchachos”, manifestó.

