Conforme a los criterios de Saber más

Alfredo Ramúa usa la “10” como Lionel Messi, su vecino, en Arroyito, en la ciudad de Rosario. Se inició en Newe’ll s, donde hizo reserva, y luego de ocho años, probó suerte en clubes de la Nacional B, pero el fútbol le abriría las puertas del éxito en Perú. Hace una década, el escurridizo volante argentino trazó su primer capítulo en CNI de Iquitos. A punta de goles y picardía, despertó el interés de clubes en Ecuador; sin embargo, su destino estaba escrito en el fútbol peruano. “Siempre fue mi lugar en el mundo”, confesó el futbolista, quien acaba se recibir su DNI peruano y sueña con vestir, en algún momento, la camiseta de la selección peruana. Eso sí, el objetivo inmediato es lograr el título nacional con Cusco FC, club que este viernes cumple doce años de creación y del que es hincha y capitán. “Es el logro que me falta”, dijo el experimentado de 34 años, quien fue tentado por los “compadres”, Alianza Lima y Universitario.

—Semana de cumpleaños, el viernes 16 de julio, Cusco FC festeja doce años de vida institucional…

Me siento agradecido con el club que depositó la confianza en mi, estaré un año más de vida en la institución. No sé qué otro jugador pasará tanto tiempo en el club, más siendo extranjero.

—Eres el referente del equipo. ¿Qué se siente ser el capitán?

Como líder los esfuerzos son el doble. Hay que estar bien en todos lados, tanto dentro y fuera de la cancha. Cada plantel es distinto, así que gracias a Dios he podido llevarlo de la mejor manera. Con muchos planteles hemos clasificado a Copa Libertadores, Copa Sudamericana, siempre hemos peleado en el torneo local.

—El objetivo pendiente es el campeonato…

Sería un sueño redondear una carrera muy linda con Cusco FC, un club hermoso, que me abrió las puertas. Lo que me falta es el título. Vamos a trabajar para conseguirlo. La última Copa Libertadores con Cusco llegamos a cuartos de final, esperemos repetirlo.

Alfredo Ramúa se convirtió en un líder del equipo desde los tiempos de Real Garcilaso. (Foto: Liga 1)

—¿Se extraña jugar en Cusco?

Sí, Cusco es un lugar donde nos hacemos fuerte como equipo, el estadio, la cancha, la gente. Ojalá podamos volver a nuestra localía y podamos tener grandes campeonatos como lo hemos tenido anteriores años.

—¿Cuáles son tus mejores goles con Cusco FC?

A Cerro Porteño en Paraguay, el primer gol internacional con el club. La anotación a Universitario en la final del 2013 en Espinar, el 3-2, primera victoria. Otro que me gusta es el tanto a Santos, 2018, en la Copa Libertadores, en Cusco. Ganamos 2-0, ante un gran rival.

—¿En algún momento Cienciano quiso a Alfredo Ramúa?

Sí, igual de otros equipos. Cienciano tiene mucha historia, pero yo estoy identificado con Cusco FC. Mientras el club a mí me quiera y yo sienta lo mismo por la institución, elijo el lugar donde hizo la mayor parte de mi carrera futbolística. Mi idea es retirarme en esta institución. Voy a seguir trabajando en la parte física y técnica para seguir algunos años más en el club, y acabar mi carrera en la institución.

—¿Sorprendió ver a tu amigo Danilo Carando como refuerzo de Cienciano?

Para nosotros es trabajo, tuvo oportunidad de venir acá, pero no se llegó a un acuerdo, así que decidió ir a Cienciano, que siempre lo quiso. Solo puedo desearle lo mejor, es su carrera, y su familia depende de él.

Alfredo Ramúa anotó golazo y celebró como Lionel Messi.

—¿Los clásicos cusqueños serán entre amigos y rivales?

Estará lindo, pues ambos buscaremos ganar. Después dentro de la cancha cada uno defiendo su trabajo y su institución. Danilo es el jugador con quien mejor me llevé dentro de un campo, compartí cuatro años juntos, nos entendemos bien dentro de la cancha, así que será difícil jugar en contra.

—¿Ya tienes el DNI peruano?

Me siento contento, ya terminé de hacer todo el trámite, ya tengo el DNI. Estoy muy agradecido a todo el país, desde que llegué al CNI, en el 2010, me hicieron sentir como en casa. En el Cusco, el cariño de la gente es muy buena. Estuve muchos años en búsqueda de la nacionalidad, pasé por muchos procesos, hasta que se pudo concretar. Soy un peruano más, así lo decidí. Con mi señora e hijo tenemos pensado quedarnos en Perú, es un país que nos encanta, tenemos proyectos después del fútbol.

—¿Sueñas con una convocatoria a la blanquirroja?

Siempre digo que la selección es de jugadores que están en buen rendimiento. Yo nunca lo descarto. A pesar de mi edad, 34 años, pero sí me encuentro en un momento futbolístico bueno y puedo aportarle a la selección, sería un sueño.

—¿Seguiste el juego de la selección peruana en la Copa América?

Sí, es una selección de las que mejores que jugó al fútbol. Juega muy bien. Tiene un estilo distinto. Una lástima que no haya podido conseguir algo más en la Copa América. Son jugadores que han llevado a la selección peruana a un Mundial, siguen poniendo el pecho en los momentos difíciles. Van a la Copa América con un recambio. Cueva, Carrillo y Yotún, son grandes jugadores.

—¿En las inferiores de Newell’s coincidiste con Messi?

Leo es un año mayor que yo. En las inferiores, estuve ocho años antes de integrar la reserva, lo veía jugar antes que nosotros, era un crack. Después se fue España, empezó su carrera y se convirtió en el mejor del mundo. Ahora por fin pudo ganar la Copa América.

Alfredo Ramúa no pudo consolidarse en Sporting Cristal. (Foto: GEC).

—En Argentina vives a dos cuadras de la casa del capitán de la albiceleste...

Sí, a una de las casas de Leo. Tiene varias. En Arroyo Seco tiene una casa. Es más, la gente estaba esperando que vaya por ahí, en donde descansa mejor, no hay tanta gente como en Rosario. Aprovecha para descansar mejor.

—¿Te cruzaste al vecino?

A veces salgo a correr en el día cuando estoy de vacaciones en Argentina, paso por su casa, pero todavía no me lo he podido cruzar. Dios quiera que suceda para tomarme una foto.

—¿Qué faltó para consolidarte en Cristal?

La regularidad que tuve en Cusco, me quedé con la espina, pero logramos campeonar. Conseguí un título que buscaba. Después tuve acercamientos de la “U” y Alianza Lima, pero siempre estaba con contrato en Cusco.

—¿Cómo van los estudios como entrenador de menores?

Este año arranqué con las clases para ver el tema con los chicos, tengo ese proyecto también. Mi idea es poder ayudar a otros chicos a cumplir su sueño de jugar en Primera División, ayudarlos a tener una carrera deportiva.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Sporting Cristal derrotó 2-1 a Arsenal de Sarandí este miércoles en el Estadio Nacional de Lima por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana. A continuación, te mostramos las mejores imágenes del triunfo celeste.