Alejandro Magno. En un día de decisiones radicales para Sporting Cristal, Alejandro Hohberg fue el líder del gol. Fue el abanderado de la rebelión ante una adversidad deportiva. El atacante celeste fue una voz de los noventa. Su doblete goleador llegó a los 90′ y a los 98′. Suficiente para que el campeón peruano supere 2-1 a Arsenal de Sarandí en este partido de ida, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Suficiente para aliviar a un Roberto Mosquera que tuvo tomar decisiones muy importantes desde que empezó su día.

“Martín no está apto”, comunicó Roberto Mosquera, muy temprano, a su equipo de trabajo. Se refería a Martín Távara, quien no cumplió las expectativas del técnico tras su vuelta de la Copa América. Mosquera aún no ha hecho una declaración oficial sobre el tema, sin embargo, el volante no habría cumplido con lo acordado con el entrenador rimense a su vuelta. ¿Llegó a tarde a las prácticas? Es lo que ha trascendido, aunque falta un pronunciamiento, incluso, del mismo volante.

Más allá de que no está detallada la falta del jugador de la selección peruana, podemos recordar una de las frases que siempre nos ha repetido Mosquera en diferentes entrevistas: tolerancia cero con cualquier inconducta o cualquier incumplimiento con lo pactado dentro del plantel.

Quien sí cumplió con todo lo pactado fue Jhilmar Lora. Con 20 años, el lateral derecho de la selección ha entendido que habrá podido jugar contra Neymar, pero aún no ha ganado nada. El camino es largo y debe recorrerlo sin tropiezos. Después de un mes concentrado con la blanquirroja, Lora fue uno de los primeros en llegar a los entrenamientos. ¿El premio? Jugó los noventa minutos ante Arsenal de Sarandí.

Sporting Cristal y Arsenal de Sarandí se verán las caras una vez más en Argentina. (Foto: Violeta Ayasta @photogec)

-Los jóvenes a la obra (y nadie los moverá)-

Con 29 años, Alejandro Hohberg es el jugador consolidado que se pone a la cabeza de este proceso de Sporting Cristal con las canteras como apuesta principal. El hombre de ataque fue el que más insistió ante el club argentino, el que no se cansó a pesar de no encontrar sociedades sólidas en el primer tiempo.

Sin Távara como titular, la “religión del toque” en Cristal debió ser profesada por Christofer Gonzales y por Horacio Calcaterra. En la cancha del estadio Nacional, ninguno se pudo encontrar y cuando aparecían ideas en el mediocampo no habían buenas respuestas desde Marcos Riquelme e Irven Ávila. Por muchos minutos, fue Hohberg contra todo el mundo.

Sin hacer muchos cambios, Mosquera planteó un segundo tiempo con líneas más adelantadas. Cristal jugó mejor el complemento, tuvo más la pelota y Arsenal solo encontró respuesta en un balón parado. Mazzola venció a los 70 minutos a un Alejandro Duarte, que había estado impecable en las ocasiones que fue requerido.

Hohberg anotó un doblete esta noche en el debut de Sporting Cristal por la Copa Sudamericana 2021. (Foto: Sporting Cristal)

Sonaba injusto, pero el Sporting empezaba a quedarse con las manos vacías. Y fue allí que Roberto Mosquera tuvo que tomar decisión difícil. A menos de 20 minutos de que termine el encuentro, hizo ingresar a Joao Grimaldo y a Percy Liza. Dos chicos de las canteras. Como Chávez, como Castillo (el reemplazo de Távara) o como el cumplido Lora.

En poco tiempo, Liza y Grimaldo colaboraron para que Cristal pise más el área de Arsenal. Hubo más verticalidad, más uno contra uno y más margen de error del rival. Así llegó el penal (con larga espera del VAR) anotado por Hohberg a los 90′ . La ambición del extremo fue el impulso para este cierre emotivo. En la última jugada, Hohberg pescó una pelota frente al arco del cuadro argentino y tuvo el segundo extra para pensar la definición. Doblete y premio para quien más lo intentó. Para un capitán sin brazalete.

Mosquera dormirá con la tranquilidad de haber tomado decisiones correctas. Encuentra respuestas en las canteras y también responsabilidad. La responsabilidad, por ejemplo, de encaminar a uno de sus mejores talentos. Martín Távara, por ahora no está apto. Pero volverá. Y Roberto Mosquera será el más feliz de saber que corrigió a tiempo. Eso también es una manera de ganar.

