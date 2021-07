Conforme a los criterios de Saber más

Su nombre está inscrito en la definición del Perú. Este país a nivel deportivo es mucho de surf y de Sofía Mulanovich. La deportista nacional logró de manera increíble su cupo para Tokio 2020 y mañana enrumba hacia ese viejo sueño.

Tras un inicio cargado de presión, con luchas con la Federación de Tabla y el peso de ir a El Salvador por la clasificación, pudo liberarse gracias a que los astros se alinearon para que su título del 2019 le dé el cupo. Ahora, ya más tranquila, vive sus más grandes sueños: el de ser madre, una madre olímpica.





—¿Cómo han sido los días post clasificación?

Super contenta de haber clasificado, un sueño hecho realidad. De El Salvador me fui a California a entrenar más o menos tres semanas. Hace unos días estoy en Perú y ya viajamos este 16

—¿Has tenido tiempo de pensar en lo que significan estos Juegos para ti?

Es algo que siempre he esperado, desde antes de saber que el surfing es olímpico. Todo atleta sueña con ir a las olimpiadas. Ufff, olvídate, ha pasado tantas cosas en mi carrera. El Tour Mundial, me retiré, algunas competencias. Volví, gané el ISA, en El Salvador no me fue bien, pero pude clasificar, pero a mis 38 estoy en las Olimpiadas que es lo que quería.

—Fue más complicado de lo que cualquiera esperaba

Creo que Diosito quería que vaya a los Juegos Olímpicos. Ha habido un montón de obstáculos, pero en todos he salido al final, como que a las justas. Como en una ola. Gracias a Dios he podido pasarlas. Todas esas experiencias a mi me han hecho más fuerte, apreciar el camino. Llegar sin presión, sin miedo. Siento que he pasado por tanto que he llegado bastante relajada.

—Y sobre esa ola, ¿cómo te ves en los Juegos?

Estoy llegando con buenas energías, sabiendo que todo es posible, que no te puedes rendir nunca. Eso me da una gran enseñanza. Me hacen super fuerte. Estoy yendo sin mucha presión, a hacer lo que siempre hago. Clasificar era lo que yo quería, la presión ya no entra en mi mente.

—Tu momento es diferente a las de tus rivales…

Están las mejores del mundo, las top. Es un campeonato super difícil, no es nada fácil, pero eso es lo más lindo del evento. Desde el primer round, desde la primera ola tienes que performar, no puedes quedarte atrás.

—¿Qué pasó en El Salvador?

En El Salvador tuve un par de heat buenos. Había dos points, en la derecha siempre me fue bien. La izquierda era bastante grande. No empecé bien ese heat y no los terminé bien. Me dejé afectar por los nervios, sentía presión. No pensé llegar al campeonato con esa presión. Pero al final uno nunca sabe, al final fue como un plan perfecto porque mi resultado del 2019 fue el que me llevó.

—Sin presión, ¿a qué se apunta en esta competencia?

Yo ya llegué a Tokio, eso era lo que quería. Ahí performas nada más, no tienes nada que perder. Tienes que ir y dejar todo en el agua. Los nervios no pueden entrar contra ese nivel de surfistas.

—Es un deporte individual, y se vio en El Salvador. ¿Habrá chance de que se compita como equipo, como se suele ver en los Mundiales ISA donde se planean estrategias?

Va a ser la primera experiencia en las olimpiadas y ya eso te une. Vamos a estar super felices de estar ahí como peruanos. Toda esa experiencia nos va a dar fuerza para trabajar como equipo, pero en el agua si ya se vuelve individual porque solo hay heat de 4 en las primeras y luego ya es uno contra uno.

—No se te vio en las celebraciones el El Salvador ¿Se debió a algo personal?

Me quedé hasta el penúltimo día. También soy mamá y tuve que regresar a cuidar a mi hijo, que es mi prioridad.

—¿La familia cambió tu sentido de competencia, de competitividad?

Creo que cuando eres mamá toda tu perspectiva cambia. Lo más importante es tu familia y eso te quita un poco de presión. Es bueno tener objetivos y tener muchos deseos de que te vaya increíble, pero también es bueno nivelar eso con otras cosas para quitarte ese estrés, esa presión innecesaria. Creo que la familia te liberta muchísimo y eso te da felicidad.

—La decisión de ser madre coincidió con la de volver a la selección de surf. ¿Fue pensado así?

Desde hace mucho tiempo quería ser mamá. La decisión la tomé en el 2018. Hay muchas atletas que son madre y las dos cosas se pueden llevar bien. Es un trabajo duro, pero se puede.

—¿Te generó algún conflicto la búsqueda de Tokio y la de tener a tu pequeño?

He separado bastante bien eso. Siempre he querido ser mamá y siempre he querido ir a las Olimpiadas. Nunca he pensado que uno va contra otra, creo que van juntos. Ser mamá es algo que te motiva, es tu motor.

—¿Tu familia va a poder acompañarte en Tokio?

Por las restricciones no van a poder ir. Van a seguir todo desde acá.

—¿Qué sigue para ti después de los Juegos?

Después de los Juegos, unas vacaciones. De ahí, no sé, lo que se vaya dando. De vez en cuando hacer unos campeonatos que me gusten, pero nada muy estricto. El Tour WQS no lo voy a hacer, porque es un plan de competencias. Para mi las Olimpiadas es mi ‘goal’ más grande y después ya no voy a tener eso. Mi forma de competir con un ‘goal’ grande son las Olimpiadas, con eso ya cierra esa ambición de competencia.

—¿Te da miedo regresar decepcionada por si las cosas no van bien?

Para nada. Más bien estoy super agradecida de estar ahí. He tenido una carrera super buena, estoy muy agradecida con todo lo que me ha pasado en la vida y esta clasificación es lo máximo para mí. No tengo más expectativa ni presión, solo ir y surfear lo mejor posible.

—¿Y cómo tomas que te consideren una carta para ganar una medalla?

Qué bueno que tengan fe en mí porque eso es lo máximo, eso es lindo, pero he tenido tanta presión que creo que ya mi cuerpo no tiene cabida para más. Me siento bastante liberada.

