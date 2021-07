Los goles de Perú en la Copa América se gritaron desde la garganta de Lapadula y se gestaron en Cueva y Carrillo, pero nacieron desde la zurda de un solo hombre: Yoshimar Yotún (Callao, 31 años). En un mediocampo que tiene el sacrificio de Tapia y el panorama de Peña, ‘Yoshi’ reúne las dos virtudes. Más allá de sus dos goles -y el golazo a lo Panenka en la definición por penales ante Paraguay-, el volante tuvo un 90% de precisión en el juego, fue el peruano con más chances creadas (4) y el que más pases precisos en campo contrario (230), según los datos de SofaScore. Estadísticas que lo pusieron en el equipo ideal del torneo junto a cracks como Messi y Neymar.

Si entendemos que Cueva es el crack de la era Gareca y Carrillo el más influyente en este nuevo proceso rumbo a Qatar 2022, Yotún es el símbolo de esta selección . En sus pies se grafica la teoría del DT. No es el goleador, el máximo asistente ni el que más partidos tiene; pero es el hombre orquesta. Es el primer pase del equipo, el llamado pase seguro, que traslada de la defensa al ataque con los modales de estos tiempos: precisión y velocidad. “ Me gusta cómo entiende el juego a través de su pies ”, lo elogió alguna vez el ‘Tigre’. Y cuando asumió la dirección técnica de la ‘Bicolor’ no dudó en ponerlo en el mediocampo.

Equipo ideal de la Copa América 2021. (Foto: @CopaAmérica)

Yotún fue delantero y extremo en sus inicios, enganche en algunos partidos y se consolidó en algún momento como lateral por izquierda. De hecho, en esa última posición fue el titular de Sergio Markarián para las Eliminatorias 2014 -jugó 14 de 18 partidos-. Pero Ricardo Gareca consolidó lo que sus predecesores sospechaban: Yoshimar Yotún debe jugar en el mediocampo. Tiene timing para saber en qué momento presionar, visión panorámica para ver al compañero mejor ubicado y sangre fría para trasladar el balón en un sector donde las papas queman.

“En el medio me siento bien. En Cristal jugué en ese puesto en un partido que no jugó Carlos Lobatón y me fue bien. Me gusta esa posición. Igual estoy dispuesto a jugar donde el profesor Ricardo Gareca decida ponerme”, decía en 2016. Cinco años después redondeó una Copa América espectacular, la mejor para él desde que la disputó por primera vez en 2011.

La Copa América de Yotún: logros y… ¿nuevo futuro?

Yoshimar Yotún debutó oficialmente en la Copa América 2011. Antes había disputado dos amistosos y dos partidos por la Copa Kirin. Una década después se convirtió en el segundo futbolista con más partidos (105) en la selección peruana. Se puso a la altura de Paolo Guerrero y Héctor Chumpitaz. Y, con 31 años, está a 23 encuentros de Roberto Palacios. Solo es cuestión de tiempo para que lo alcance.

El chalaco no brilló en la Copa como Cueva, Lapadula o Carrillo -los tres se llevaron las luces por sus goles, gambetas y chocolate-, pero Yotún fue el mejor de su posición a lo largo de los siete partidos. Deporte Total lo calificó con un promedio de 6 puntos. Nunca tuvo un mal rendimiento, siempre se mostró solvente y preciso en los pases.

El XI ideal del certamen generó cierta incomodidad en los hinchas. ¿Por qué no está Gianluca Lapadula si marcó tres goles y dio dos asistencias? Es la pregunta que se hacen. Pero en ataque, en el equipo armado por la Conmebol, están por las bandas el colombiano Luis Díaz y Messi, los dos goleadores del torneo con cuatro tantos, y Neymar.

Puntaje de Deporte Total en los tres mejores de Yotún en la Copa América: ante Venezuela, Paraguay y Colombia.

Tras su buena campaña en Brasil, Yoshimar Yotún tendría dos ofertas de Europa y una de Brasil. Según el programa ESPN FC, el volante del Cruz Azul está siendo observado por clubes de España y Rusia . Con 31 años, y en una etapa de madurez futbolística, el peruano podría volver nuevamente al Viejo Continente, luego de jugar tres temporadas en el Malmö de Suecia (2015-2017).

Aunque, luego de los rumores, el periodista mexicano Carlos Córdova, señaló que el club que quiera llevarse a Yotún en estos momentos deberá pagar 3.5 millones de dólares . El mediocampista tiene contrato con el cuadro azteca hasta diciembre y es considerado por el técnico Juan Reynoso.

¡GO-LA-ZO! Así marcó el primer gol ⚽ del partido la @SeleccionPeru 🇵🇪 ante Colombia 🇨🇴 por la Copa América 🏆. Sombrero y excelso pase 🔥 de Sergio Peña para que Christian Cueva asista y Yoshimar Yotún ponga a celebrar al país entero. #AlientaDesdeCasapic.twitter.com/DUZurkNr8T — GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 10, 2021

Peruanos de exportación

La Copa América es, sin duda, una vitrina para los futbolistas. Pasaporte para los que buscan salir de sus países y trampolín para los que intentan regresar al fútbol de élite. En esa línea, las buenas actuaciones de la selección peruana en las últimas ediciones han traído sus frutos.

A los rumores de Yotún se le ha sumado las propuestas que maneja Gianluca Lapadula. El ítalo-peruano llegó a Brasil tras haber descendido de la Serie A con el Benevento, pero tras sus buenas actuaciones no tendría problemas en cambiar de equipos. Según indicó el portal Tuttosport, el Bambino iría a Torino, clásico rival de la Juventus.

Gianluca Lapadula fue elegido el mejor peruano del torneo en la Copa América 2021. (Foto: @CopaAmérica

Wilder Cartagena también cambiará de aires para esta temporada. El mediocampista terminó su vínculo con Godoy Cruz en medio del certamen y, hasta hace unas horas, tenía todo listo para jugar por Rosario Central. El ‘Canalla’ lo había inscrito incluso en la lista de buena fe para la Copa Sudamericana. Sin embargo, este martes por la mañana, el periodista Guillermo Ferreti, que cubre al club de Rosario, informó que el volante finalmente jugará en Turquía.

Tras una gran participación en la Copa América, diferentes clubs de fútbol se encuentran interesados en el jugador italo-peruano Gianluca Lapadula y en Yotún. Por otro lado, en Argentina dan por cerrada la llegada de Luis Advíncula. (Fuente: Latina TV)

Luis Abram es otro que tiene el futuro en sus manos, tras dejar Vélez. El central, que disputó dos partidos en la Copa América, tendría ofertas de distintos clubes de Europa y con el pase en su poder se haría más fácil las negociaciones.

Luis Advíncula, que no jugó el torneo, también cambiará de colores. Según medios argentinos, el lateral izquierdo tiene todo acordado para ponerse la camiseta de Boca Juniors, aunque no podrá jugar los octavos de la Copa Libertadores.

