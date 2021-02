Saúl ‘Canelo’ Álvarez peleará este sábado 27 ante Avni Yildirim por los títulos AMB y CMB. El evento que se realizará en el Hard Rock Stadium, tendrá a miles de fanáticos siendo expectantes de este encuentro que podría definir la carrera del mexicano.

Ante ello, ‘Canelo’ fue consultado sobre las metas que tiene este 2021 y no dudó en responder. Indicó que tiene preparado grandes espectáculos y no dudó en expresar lo preparado que se encuentra en su actividad atlética.

“Viene un año muy activo, me siento muy bien, me siento motivado, Eddy (Reynoso) y yo nos pusimos la meta este año de ganar todos los títulos en las 168 libras, que muy poca gente lo ha logrado, y ese es el objetivo, esperemos todo se dé y podamos concretar todas estas peleas este año”, manifestó.

“Creo que cuatro es más que suficiente, si existe la posibilidad de pelear cuatro veces este año. Lo peor es que pelee tres veces este año, pero la posibilidad de pelear la cuarta en diciembre pues existe”, apuntó.

“A los que son dedicados, me gusta mostrarles un poco de mi experiencia de lo que he aprendido durante los años y veo errores, trato de darles un consejo de lo que puedo aportar y me siento orgulloso de lo que están logrando”, manifestó.

En tanto al duelo que tendrá ante el turco, señaló que se siente lo suficientemente preparado para afrontar dicha pelea que será vista por los críticos del box.

“Vengo preparado al cien por ciento para ganar por nocaut o decisión, sé la fortaleza que tiene, que va hacia adelante forzando la pelea, sé que es un peleador fuerte, pero tengo lo mío también, veremos el sábado quién es el mejor y tiene ahí a oportunidad de demostrar lo que dice y ya veremos”, finalizó.

‘Canelo’ Álvarez vs. Avni Yildirim: dónde ver la pelea

DAZN

ESPN

ESPN 2

Cuándo ver la pelea ‘Canelo’ Álvarez vs. Avni Yildirim en vivo:

La fecha pactada entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Avni Yildirim fue fijada para este 27 de febrero en el Hard Rock Stadium, casa de los Dolphins de Miami de la NFL.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Avni Yildirim: horarios en el mundo

España: 01:00

Estados Unidos: 19:00

México: 18:00

Colombia: 19:00

Chile: 21:00

Argentina: 21:00

Perú: 19:00

