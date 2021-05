A pocas semanas de dar inicios a los Juegos Olímpicos de Tokio, Simone Biles, destacada gimnasta de Estados Unidos, sorprendió al mundo tras realizar un “Yurchenko Double Pike” durante una competencia. Tras ello, entra a la historia del mencionado deporte puesto que jamás se ha visto en ninguna mujer lograr este salto en un certamen oficial. Con esta muestra de su talento, se confirma como una de las favoritas a llevarse el oro a casa en la presente edición olímpica.

Luego de presenciar tal acto, la joven norteamericana de 24 fue consultada por The Washington Post sobre su objetivo que ha logrado llenar de grandes expectativas a los amantes de este deporte: “Nunca en un millón de años pensé que iba a ser factible. Era solo un juego. Siento que ahora soy un poco mayor mental y físicamente. Me siento preparada y lista”, señaló.

Seguido a ello, comentaristas que transmitieron el evento en directo elogiaron la habilidad que mostró hacia el público y jurados presentes. “Ayer ella dijo que quería que su gimnasia hablara por ella. Bueno, la reina ha hablado”, manifestaron.

Anteriormente, la deportista había manifestado a la revista People todo lo que había conseguido con este deporte que hasta el momento, posee 19 medallas en mundiales de gimnasia.

“En gimnasia, se ha hecho casi todo, así que cuando se traspasan los límites hay un factor de riesgo: riesgo frente a recompensa. La gimnasia puede ser un deporte peligroso, así que tienes que ser inteligente. Me alegro de tener excelentes entrenadores que me guían, me ayudan a ser creativa y superar esos límites”, apuntó.