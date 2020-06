“Es el momento dónde el vaquero se marcha. Si alguna vez hubo un final perfecto para una carrera, el Boneyard Match lo fue”, fueron las palabras de The Undertaker sobre el final del último capítulo de la serie documental ‘The Last Ride', confirmando su retiro de la lucha libre. Mark Calaway, con 55 años, se retira debido a la respuesta física de su cuerpo y no a una decisión consensuada como fueron los casos de Ric Flair o Shawn Michaels. Hemos asistido al final de una carrera que debió haber sido ‘enterrada’ hace varios años.

‘Taker’ debutó en Survivor Series de 1990. Desde entonces, cumplió un rol dominante dentro del ring debido a su gran fuerza y estatura, combinado con la destreza para luchar. Su personaje de ultratumba lo catapultó hacia los escenarios estelares de la WWE. La empresa más grande de lucha libre a nivel mundial apostó por tenerlo entre sus caras principales a lo largo del tiempo.

La lucha entre The Undertaker y Goldberg en junio de 2019 puso en riesgo la vida de ambos luchadores debido a la mala forma física de ambos. Las malas ejecuciones de los movimientos pudieron ser fatales. | Foto: WWE

Calaway encontró en WrestleMania el escenario ideal para quedar en la historia grande del entretenimiento deportivo. ‘La Vitrina de los Inmortales’ es comparada, debido a su inversión e importancia, con las Finales de la NBA, la Serie Mundial de baseball o el SuperBowl de la NFL. En dicho evento, ‘The American Badass’ sostuvo una racha de 21 victorias y cero derrotas.

El luchador se hizo una de las principales atracciones, año a año, del show más importante de la empresa de Vince McMahon. Siempre construían historias alrededor de la racha y el morbo que requería para darle la trascendencia necesaria. Los años no pasan en vano y peor aun en la lucha libre. Los cuerpos no responden igual y el público demanda el mismo performance de antaño.

El día que The Undertaker tiró desde lo más alto del Hell in a Cell a Mankind. (Video: WWE)

Ha pasado por seis cirugías en su columna, múltiples lesiones y conmociones cerebrales. Es lógico que el cuerpo no reaccione de la misma manera, pero el legado siempre estaba “on the line”. Cada WrestleMania que pasaba se podía denotar que el final estaba más cerca de lo esperado.

Desde hace más de diez años que The Undertaker no es un luchador a tiempo completo, aparecía de forma esporádica y solo subía al ring para la ‘Vitrina de los Inmortales'. Lo especificó en la serie ‘The Last Ride’. En dicho material audiovisual contó que se preparaba todo el año para una sola lucha, pero la recuperación post WrestleMania tardaba cada vez más. Y reitero, la demanda seguía siendo la misma: verlo en su mejor versión.

“Estoy muy contento ahora como estoy, sobre todo después del Boneyard Match y que fue una gran lucha contra uno de los mejores luchadores del negocio. Cuando subí a la motocicleta tuve un momento de pensamiento y tenía mucha emoción sobre el combate. Pensé si era feliz con lo que he hecho y lo que hice, y me dije que sí. Fue un momento perfecto y poderoso para acabar mi carrera”.

The Undertaker en The Last Ride

Fanáticos viajaban desde Japón, Australia, Europa y América para presenciar la mítica entrada del “Master of Pain” con todas las luces apagadas y el show de fuegos artificiales. Una experiencia única; sin embargo, el rendimiento iba en picada. Y nunca se anunció una lucha de despedida, como sí sucedió con Shawn Michaels, por ejemplo, quien puso su carrera en juego en el main event de WrestleMania 26 frente al propio Undertaker, cerrando de forma épica su periplo como luchador activo en WWE.

‘The Deadman’ dijo lo siguiente en uno de los primeros capítulos de la serie ‘The Last Ride': “Tengo mucha envidia de Shawn porque pudo alejarse (de WWE) y fantástico con eso. Quisiera tener esa claridad, absolutamente. Yo tenía esa lucidez antes de entrar al ring para enfrentar a Michaels, sabiendo que lo dejaría sin carrera. Con suerte, cuando tenga la lucha que estoy buscando, tenga esa misma claridad para luchar. Ahí dejaré que mi carrera termine. Estoy buscando ese desempeño de antaño, una storyline que se ajuste a mi carrera y todos los requisitos atléticos para una buena lucha”.

Momento en que The Undertaker sepulta a AJ Styles. (Foto y video: FOX Action)

Sin embargo, con el correr del rodaje de la serie, ‘Taker’ se ha dado cuenta que su carrera no va más. La última ocasión que lo vimos pelear fue en WrestleMania 36 frente a AJ Styles en un Boneyard Match (lucha de cementerio). Curiosamente, en dicha estipulación fue enterrada la carrera de Mark Calaway.

Queda el sinsabor de no haber presenciado una storyline sobre el retiro de ‘The Undertaker', de no haber exteriorizado el miedo o nerviosismo de su última lucha. WWE no preparó un camino hacia lo último de una leyenda en WWE dentro del ring. Quedará esa deuda que quizás en un futuro podrá ser saldada, pero no hay duda que la decisión debió tomarse mucho antes, a plenitud física y con un combate digno del retiro.

“Si me dices que Vince estuviera en apuros y necesite que vuelva, supongo que el tiempo lo dirá. Como si dijeran: en caso de emergencia, rompa el vidrio, retire a The Undertaker para regresa. Pero ahora mismo, en este punto de mi carrera, no tengo ganas de volver al ring”.

The Undertaker en The Last Ride

The Undertaker 'enterró' a AJ Styles en WrestleMania. (WWE)

Resultados de The Undertaker en WrestleMania

Resultados de The Undertaker en WrestleMania

Resultados de The Undertaker en WrestleMania

Resultados de The Undertaker en WrestleMania

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Ronaldo: "Alexis Sánchez tiene abiertas las puertas del Valladolid"