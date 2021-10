Conforme a los criterios de Saber más

Atlanta Hawks fue la gran revelación de la temporada pasada en la NBA. De la mano de un magnífico Trae Young, los dirigidos por Nate McMillan llegaron hasta las Finales de la Conferencia Este, donde cayeron frente a Milwaukee Bucks. Para esta campaña, ya no serán el ‘underdog’ en la NBA y deberán revalidar su status de contendientes en la mejor liga de baloncesto del mundo. No obstante, la pretemporada no comenzó nada bien para ellos, puesto que fueron apabullados por el renovado Miami Heat en el primer partido de la preseason. Ante esto, El Comercio conversó con Trae Young, quien le restó importancia al resultado, aunque lanzó una advertencia a sus compañeros.

Miami Heat, con su renovado plantel, se presentó frente a su público en el FTX Arena, en Florida, en el primer partido de la pretemporada de la NBA frente a Atlanta Hawks. Con Kyle Lowry como gran novedad y sin Jimmy Butler, los dirigidos por Erik Spoelstra vencieron por 125-99 a los comandados por el coach Nate McMillan.

La estrella del partido fue Tyler Herro, quien encara su tercera temporada con la misión de cobrarse una revancha tras ser criticado por su bajo desempeño en la pasada campaña. El armador convirtió 26 puntos (9/12 en tiros de campo) en solo 26 minutos, asegurando la victoria del equipo dueño de casa.

Tyler Herro brilló en el primer partido de la pretemporada frente a los Hawks de Trae Young | Foto: AFP

La mala noticia para el mundo de la NBA giró en torno a la lesión de Trae Young, quien abandonó el partido en el inicio del tercer cuarto tras un duro choque con Gabe Vincent. El parte médico de Hawks arrojó que el armador sufrió una contusión en su pierna derecha.

No obstante, el All-Star se presentó a la conferencia de prensa post-partido y alivió a sus fanáticos. En diálogo con Sarah Spencer, periodista de The Atlanta Journal-Constitution, dijo lo siguiente: “Tengo un poco de hinchazón. El golpe fue muy duro, pero voy a estar bien. No es nada que me aleje de las canchas por algún tiempo, me recuperaré, confía en mí”.

Trae Young lideró a sus Hawks a las Finales de la Conferencia Este en la temporada pasada en la NBA | Foto: Reuters

Tras ello, le consulté lo siguiente: “Trae, a pesar de tu lesión y la derrota, ¿qué aspectos positivos destacas del partido frente a Miami Heat?”

El jugador de Hawks, con muy buen semblante, respondió: “Eso es lo positivo, que es la pretemporada. Podríamos haber perdido por 60 puntos y mañana seguiremos con un récord de 0-0. Fuera de eso, lo positivo es que tenemos mucho por mejorar. Ellos salieron agresivos y con una mentalidad ganadora desde el primer minuto. No importa que sea un juego de pretemporada, tenemos que ser capaces de hacer lo mismo y ganar partidos desde ahora”.

Debido a su lesión, es probable que Trae Young no juegue el segundo partido de la pretemporada con Hawks | Foto: AFPDebido a su lesión, es probable que Trae Young no juegue el segundo partido de la pretemporada con Hawks | Foto: AFP

Atlanta Hawks jugará su segundo partido de pretemporada este miércoles 06 de octubre frente a Cleveland Cavaliers. Según los reportes de la NBA, se espera que Trae Young no esté disponible para este duelo por precaución.