Óscar Valdez vs. Shakur Stevenson se enfrentan en la pelea de unificación del título de 130 libras. El encuentro será el sábado 30 de abril en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Entérate de los horarios, canales y cómo ver la pelea que decidirá al mejor peso superpluma del mundo.

Valdez cuenta con 30 victoria (23 por KO), mientras que Shakur Stevenson cuenta con 17 victorias (9 por KO). Óscar llega de una polémica victoria ante el brasileño Robson Conseicao, mientras que Shakur logró el título mundial WBO en la categoría superpluma al vencer a Jamel Herring.

“Creo que es una pelea que me va a llevar al siguiente nivel. En este momento, esta es la era de Shakur Stevenson, y yo soy Shakur Stevenson. No soy Floyd Mayweather. Dos luchadores diferentes, dos personas diferentes, pero voy a entrar, actuar y vencerlo”, dijo Stevenson en el programa ‘Talk That Talk’.

“Las probabilidades están en mi contra, y todos piensan que me pisoteará, pero al igual que contra Miguel Berchelt, usaré eso como motivación. Sé que tengo una pelea difícil enfrente, pero no es algo que no haya hecho antes”, dijo el pugilista mexicano.

A qué hora es la pelea entre Óscar Valdez vs. Shakur Stevenson

México - 20:00 horas

Perú - 20:00 horas

Colombia - 20:00 horas

Ecuador - 20:00 horas

Bolivia - 21:00 horas

Paraguay - 21:00 horas

Venezuela - 21:00 horas

Chile - 22:00 horas

Argentina - 22:00 horas

Uruguay - 22:00 horas

Brasil - 22:00 horas

¿Qué canal transmite la pelea entre Valdez y Stevenson?

Para México, la pelea se podrá ver a través de la señal de TV Azteca. Para todo Latinoamérica, el encuentro será transmitido por ESPN Plus. También puedes seguir las incidencias en El Comercio.

Cartelera completa

Keyshawn Davis vs. Esteban Sánchez, 6 rounds, junior welter

Nico Ali Walsh vs. Alejandro Ibarra, 4 rounds, mediano

Raymond Muratalla vs. Jeremy Hill, 8 rounds, ligero

Andrés Cortés vs. Alexis del Bosque, 8 rounds, junior ligero

Abdullah Mason vs. Luciano Ramos, 4 rounds, ligero

Troy Isley vs. TBA, 6 rounds, mediano

Charlie Sheehy vs. Burnell Jenkins, 4 rounds, ligero

Antoine Cobb vs. Jaylan Phillips, 4 rounds, junior welter