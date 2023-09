Este sábado 16 de septiembre, Valentina Shevchenko vs. Alexa Grasso en vivo online se volverán a ver las caras para disputar el título el título mundial de peso mosca de la UFC. El duelo está programado para iniciar alrededor de las 10:00 p.m. (hora mexicana) y 11:00 p.m. (hora peruana), desde el Arena T-Mobile de Las Vegas. La peruana obtendrá su revancha y buscará recuperar su corona ante Grasso que supo arrebatárselo meses atrás. Como recordamos, la mexicana sometió a Valentina el pasado mes de marzo. No te pierdas esta emocionante pelea y síguela a través de El Comercio. Además, también se puede ver por ESPN, Star Plus, FOX Sports, FOX Sports Premium, Eurosports y UFC Fight Pass.

VIDEO RECOMENDADO Valentina Shevchenko vs. Alexa Grasso 2 en vivo online por Noche UFC.