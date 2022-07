A través de las señales de FOX Sports Premium , STAR Plus (STAR+) y EuroSport , sigue EN VIVO el UFC 276 con las peleas entre Israel Adesanya vs. Jared Cannonier por el título de peso mediano y Volkanovski vs. Holloway por el campeonato de peso pluma. El evento de artes marciales mixtas se realizará hoy, sábado 2 de julio del 2022, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, desde las 9:00 p.m. (hora local). Además, en El Comercio podrás seguir los combates y resultados minuto a minuto.

VIDEO RECOMENDADO En una pelea que tuvo muchos golpes directos, el actual campeón Israel Adesanya mostró ser superior en el octógono. Así se vivió la pelea.