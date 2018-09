Kenyi Peña Andrade



Gaby Pérez del Solar intenta demostrar que ya superó el dolor que le causó la final perdida ante la Unión Soviética. Sin embargo, 30 años después, la ex central de la selección peruana afirma que las europeas no eran mejores y admite que todavía no se atrevió a ver el video del partido. La nostalgia la traiciona.

—¿Seúl 88 fue un sueño que al final se convirtió en pesadilla?



Fue muy doloroso, eso es algo que nunca lo voy a olvidar. Siempre voy a recordar que no ganamos la medalla de oro, pero sí obtuvimos la medalla de plata. Después de tantos años, no pienso que sea algo que me pese. Dolió pero algo de lo que me siento orgullosa también. Y pienso esto porque era un momento difícil económica y políticamente, pero nosotras éramos las únicas que le dábamos una alegría al país. Tuvimos un recibimiento como si hubiésemos ganado la de oro.

—¿Por qué en la final el equipo se vino abajo en el tercer set?



Así es este deporte. Igual les pasó a las chinas, ellas ganaban 14-9 el quinto set y les terminamos volteando el partido. Creo que nos confiamos. Las rusas estaban jugando mal y eso no era algo normal. Luego reaccionaron y los últimos puntos fueron terribles para nosotras.

Gaby Pérez del Solar. (Foto: Archivo de El Comercio) (Foto: El Comercio)

—¿Qué les dijo Man Bok Park luego de perder la final?



En ese momento uno piensa lo que hiciste mal y lo que no hiciste. Tu cabeza va a mil durante días, meses o años después de lo que pasó. Él se quebró como todas nosotras después de caer ante las rusas de esa manera. Nosotras le pusimos las medallas. Después se fue a Japón.

— ¿Qué recuerdas del vestuario de ese partido?



Mucho silencio y nadie hablaba. Pero lo que más recuerdo fue cuando me pusieron la medalla.

— ¿Ya superaste ese duro momento?



No fue fácil. Pero entendí que esto es así y yo seguí jugando. Pero siempre queda en el baúl de los recuerdos ese momento.

— ¿Al margen del resultado, eran mejor equipo las soviéticas?



Todas eran de mi tamaño. Ellas tenían más potencia, pero nosotras más técnica. Pero llegamos a la final y eso significa que estaban los dos mejores equipos del mundo. No eran superiores, solo más altas.

— ¿Volviste a ver la final?



No la volví a ver. Solo algunas escenas que se las pude enseñar a mis hijas por medio del YouTube. Pero sinceramente no he visto otros partidos tampoco. Pero sí recuerdo haber mirado el encuentro contra Brasil.

—¿Si pudieras volver en el tiempo, qué harías o dejarías de hacer en aquel partido ante Unión Soviética?

Estoy segura de que todas dimos el 100%, aunque quizá hubiéramos podido hacerlo mejor. Pero insisto, no debimos llegar a ese momento límite. No fue culpa de la última pelota.