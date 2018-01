Luego de haber intercambiado todo tipo de palabras, e incluso hasta golpes, Kenny Omega peleó contra Chris Jericho en el Wrestle Kingdom 12.

Ambos luchadores, antes de que inicie el combate, tuvieron que ser separados luego de que Jericho golpease con una patada a Omega.

Ya con el combate comenzado de manera oficial, Jericho y Omega intercambiaron todo tipo de golpes. Incluso Chris intentó hacer Las Murallas, pero no le funcionó.

El luchador de la NJPW logró sacar a Jericho del ring, pero cuando quiso darle un golpe fulminante, el hombre de la WWE lo esquivó. Luego retomaron la lucha en el cuadrilátero.

Jericho logró aplicar Las Murallas y por momentos tenía las de ganar. Incluso llegó a hacer sangrara Kenny Omega. Pero el canadiense de la NJPW supo dar buenas patadas y hacer que Jericho caiga sobre una mesa fuera del ring.

Chris se recuperó en el ring, pero cuando intentó hacer un Lion Sault, Kenny Omega aplicó un One Winged Angel, ganando en el conteo de los tres segundos. De esta forma retuvo el campeonato de los Estados Unidos.





PREVIA



Chris Jericho vs. Kenny Omega EN VIVO ONLINE: la estrella de la WWE y el ídolo de New Japan Pro Wrestling (NJPW) estarán frente a frente en el evento estelar del Wrestle Kingdom 12, que se realizará en el Tokyo Dome (3:00 a.m. hora peruana).

Wrestle Kingdom es el evento más importante de New Japan Pro Wrestling, que en esta edición tendrá dos peleas estelares. Además del duelo entre Kenny Omega y Chris Jericho; Tetsuya Naito buscará el Campeonato Completo IWGP ante Kazuchika Okada.

Alpha versus Omega. Así han catalogado la lucha entre la superestrella de la WWE y Kenny Omega. Chris Jericho tendrá la oportunidad de ganar en Japón el Campeonato de Estados Unidos.

Chris Jericho vs. Kenny Omega EN VIVO ONLINE: por Wrestle Kingdom 12 | Horarios en el mundo

Perú - 3:00 a.m.

Colombia - 3:00 a.m.

México - 2:00 a.m.

Argentina - 5:00 a.m.

Chile - 5:00 a.m.

Estados Unidos (Florida) - 3:00 a.m.

España - 9:00 a.m.

​Reino Unido - 8:00 a.m.

"Creo que en el fondo, sabes (Jericho) que no puedes competir conmigo. Incluso a pesar de que estés en las mejores condiciones de toda tu vida, vas a fracasar, vas a caer en una llama de gloria y la gente te respetará. Dirán que te quedaste muy cerca, que fue un gran combate y que eres muy fuerte, pero seguirás siendo un perdedor", dijo Kenny Omega en la previa.

Mientras que Chris Jericho respondió: "Van a ver el último combate en la carrera de Kenny Omega en NJPW gracias a mí. ¿Puedes imaginarte a todos los seguidores de NJPW llorando? Los aficionados de hace veinte años llorando cuando la carrera de su héroe Kenny Omega acabe. Me va a hacer sentir como el puto rey del mundo. Es lo que soy, el Alpha… Va a ser un día triste para Kenny Omega y para sus seguidores en Wrestle Kingdom 12, lo garantizo".

Wrestle Kingdom 12 EN VIVO: mira la cartelera del evento de New Japan Pro Wrestling

- Pre-show: New Japan Battle Royal: participantes a determinar.



- Campeonato Peso Pesado Junior en Parejas de la IWGP: Roppongi 3k (Sho & Yoh) (c) (con Rocky Romero) vs. The Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson)​.

- Cody (con Brandi Rhodes) vs. Kota Ibushi.



- Gauntlet Match por el Campeonato Peso Abierto NEVER de Seis Hombres: Bullet Club (Bad Luck Fale, Tama Tonga & Tanga Loa)(c) vs. CHAOS (Tomohiro Ishii, Berreta & Toru Yano) vs. Taguchi Japan (Juice Robinson, Ryusuke Taguchi & Togi Makabe) vs. Michael Elgin & War Machine (Raymond Rowe & Hanson) vs. Suzuki-Gun (Taichi, Takashi Iizuka & Zack Sabre Jr.).

- Fatal 4-Way Match por el Campeonato Peso Pesado Junior de la IWGP: Marty Scurll (c) vs. Hiromu Takahashi vs. KUSHIDA vs. Will Ospreay

- No DQ Match por el Campeonato Peso Pesado de los Estados Unidos de la IWGP: Kenny Omega (c) vs. Chris Jericho.

- Campeonato Intercontinental de la IWGP: Hiroshi Tanahashi (c) vs. Jay White.

​- Hair vs hair match por el Campeonato de Peso Abierto NEVER: Minoru Suzuki (c) vs. Hirooki Goto.

- Campeonato Mundial Peso Pesado de la IWGP: Kazuchika Okada (con Gedo) (c) vs. Tetsuya Naito.

​Campeonato en Parejas de la IWGP: Killer Elite Squad (Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer) (c) vs. Los Ingobernables de Japón (EVIL & Sanada).