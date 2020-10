Conforme a los criterios de Saber más

Hay pocas estadísticas con goleadores de la Copa del Mundo vigentes visitando a la selección peruana por Eliminatorias. Lo hizo Diego Forlán (2013) y James Rodríguez (2017), pero solo uno con el combo adicional de llegar como campeón del torneo. Esto ocurrió el 16 de noviembre del 2003, cuando el ‘Fenómeno’ Ronaldo se salió del póster que muchos teníamos en casa para vestirse de corto y pisar la cancha del Monumental de Ate. En la previa del partido ante Brasil, es válido preguntarse ¿cómo se debe planificar a un crack brasileño top? Quien estuvo frente al ex ‘9’ del pentacampeón mundial, esa tarde del 2003, fue Miguel Rebosio. El partido terminó 1-1 con goles de Rivaldo y Nolberto Solano. Ronaldo intentó, pero no sumó.

“Son muy pocos los equipos que pueden hacer pelea a Brasil, tienen a los cracks que están en los mejores equipos. Lo más importante es estar atentos, concentrados, no confiarse en una sola jugada. Todos son cracks. En mi época estaban Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Kaká. Yo pude marcar también a Romario en Eliminatorias y en la Copa América”, recuerda Rebosio, hoy en tiempos de incursión como comentarista de TV en una cadena internacional.

Es cierto que la selección peruana nunca ha podido ganarle a Brasil por Eliminatorias, sin embargo, en el recuerdo de los partidos en Lima hay sensaciones que, por muchos momentos, se pudo competir. La monarquía de jugadores como Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho (súmenle Kaká, si quieren) nos visitó entre las Eliminatorias para Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Para esos tiempos, el defensor estelar que tenía la Blanquirroja era Miguel Rebosio, quien vivía sus mejores tiempos en la zaga del Real Zaragoza (dos veces campeón de la Copa del Rey). ¿Cuál es el secreto para intentar anular a los mejores del planeta?

La última visita a Perú de algún plantel con futbolistas vigentes campeones del Mundial la hizo Brasil en 2003. En total, nueve jugaron en aquel partido. (Foto: Archivo GEC)

Según el ‘Conejo’, la clave es la concentración y la solidaridad. Al ex defensor de Sporting Cristal, Alianza Lima y Sport Boys, siempre lo caracterizó su velocidad. Anticiparse a Ronaldo en varias jugadas fue decisivo. La consigna siempre fue no quedar mano a mano con el ‘Fenómeno’. “No recuerdo una jugada clara esa tarde, solo puedo decir que uno de mis fuertes en mi carrera siempre fueron los cruces y la anticipación. Ante este equipo repotenciado de Tite solo queda estar bien parados y ser muy solidarios en cada línea. Hoy en Brasil todos marcan y eso le da un plus”, explica Rebosio.

-La mejor noche en el Morumbí-

Uno de las mejores tardes-noches frente a Brasil fue en aquel 1-1 de abril del 2001. Julio César Uribe reemplazaba a Pacho Maturana, quien no pudo terminar aquella Eliminatoria. El planteamiento fue de presión en la marca y orden al momento de recuperar la pelota. Aún, Perú tenía la base de aquel equipo que se quedo fuera de Francia 98 por diferencia de goles y en el ‘pentacampeón’ el crack era Romario.

El ‘Chapulín’ puso adelante a la canarinha y empató Juan Pajuelo, quien celebró el 1-1 con un genuino mensaje de fe. “De las veces que enfrenté a Brasil, me quedo con el 1-1 en el Morumbí. Me acuerdo mucho de ese partido porque me tocó enfrentar a Romario y me tocó hacer las cosas muy bien. La motivación y concentración que tuve para ese partido fue única. Es el partido que más recuerdo, además del 0-0 en la Copa América de 1993, que tuve un atajadón”, explica Miguel Miranda, golero en aquel encuentro.

‘Miguelón’ hace referencia a esa igualdad sin goles en el debut del torneo continental de 1993 en Ecuador. Fue su mejor tiempo en el arco bicolor, no solo mantuvo el cero con Brasil, sino que atajó un penal ante Chile. Perú fue primero de su grupo y comenzó a salir de una cadena de pésimos resultados en Eliminatorias y Copa América. Ya éramos últimos de Sudamérica y en esa competencia fue el inicio del largo camino para salir del hoyo.

Luego de poco más de cuarenta años, Perú jugó de visita en Brasil por Eliminatorias y se robó un empate a un gol. (Foto: Archivo Histórico GEC)

El ex ‘1’ de Sporting Cristal y Universitario coincide en que la concentración es vital para competir con el poderoso Brasil. “Sin duda está la tensión, pero la concentración debe ser única para que salga un partido bueno, que sirve para el ego, la confianza. Nos hemos encontrado con una selección brasileña moderna, con un estilo combinado europeo y sudamericano, es un rival muy exquisito y difícil. Sin duda Neymar marca la diferencia. Sacar un buen resultado también le vendría bien al país, a los jugadores, a todo el entorno del fútbol”, dice Miranda.

-El paso del ‘cangrejo’-

Perú intentaba robar puntos en Goiana ante Brasil, en las Eliminatorias para Alemania 2006. Otra vez estaba el ‘Fenómeno’ Ronaldo, Ronaldinho Gaucho, Kaká, Cafú y hasta Roberto Carlos. Era la base del campeón del Mundo del 2002. A pesar de ello, la Blanquirroja de Paulo Autuori enfrentó los noventa minutos sin distracciones, con un mínimo margen de error y empataba 0-0.

Alberto Rodríguez, uno de los mejores en ese encuentro, se lesionó y lo reemplazó Luis Guadalupe, con la misión de marcar a Ronaldo. ‘Cuto’ cumplió con esa obligación de evitar que el ‘Fenómeno’ marque, sin embargo no pudo alcanzar a Kaká en el único gol de esa victoria 1-0.

“Yo estaba en la banca, el calor era infernal en esa ciudad. En algún momento me di cuenta que Alberto Rodríguez estaba lesionando, lo vi con una molestia. Yo “me hacía el tercio” hasta me di cuenta que tuve que ingresar. Ni siquiera calenté. Yo soy contemporáneo con el fenómeno Ronaldo, a Robinko, a Kaká, a Roberto Carlos. Allí es importante el tema mental y de personal”, comienza a recordar Guadalupe.

El ex defensor tuvo un mano a mano con Ronaldo que pudo terminar con gol brasileño, pero una reacción rápida de Óscar Ibáñez logró acabar con esa jugada de peligro. “Yo recuerdo esa jugada que viene en el área a hacerme un túnel y lo llega a hacer, pero yo retrocedo con un paso de ‘cangrejo’, pensando en qué iba a hacer, al final me amaga pero el balón le quedó a Ibáñez”, explica ‘Cuto’.

Luis Guadalupe, Miguel Rebosio y Miguel Miranda se despiden con un mensaje unánime: ante equipos ante Brasil sí juega la parte mental, la concentración y la personalidad. Y este equipo de Ricardo Gareca se ha graduado con honores en la asignatura de la confianza. Una razón para creer. “La fe es lo más lindo”, me repite Guadalupe siempre pícaro. Y tiene razón. Nunca olvidarlo.

