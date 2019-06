Oblitas: “Hay jugadores que habíamos pensado para esta Copa América pero desaparecieron” | ENTREVISTA

Sentado en la sala de conferencia del hotel Cattusaba Suite, con short y polo rojo de la selección, Juan Carlos Oblitas nos espera. Todavía mantiene la facha de aquel notable puntero izquierdo aunque hoy sea el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. La Copa América que viene realizando Perú, así como los pocos minutos de André Carrillo, son algunos temas que toca. Al igual que la falta de pruebas de jugadores en el torneo que se realiza en Brasil, de donde el equipo de Gareca regresará sin haber ampliado su universo de jugadores.

- ¿Cuál es tu balance de la selección tras la fase de grupos?



Cuatro puntos no es malo. En fútbol, el partido con Venezuela, habiendo sido mejores, creo que por momentos respetamos mucho. Además, el mismo hecho de que el primer partido no lo debes perder hace que uno no arriesgue demasiado. Ante Bolivia fuimos superiores, con un segundo tiempo muy bueno. Y luego viene el partido con Brasil, que nos pasó por encima y nos dio un golpe muy duro. Incluso, en la victoria de Colombia contra Paraguay seguíamos shockeados. Eso nos hizo ver en donde estamos y qué debemos cambiar. Y en eso Gareca es totalmente consciente.

Perú sumó cuatro unidades en la primera ronda de la Copa América. (Foto: AFP)

- ¿Te sorprendió que Perú saliera a esperar ante Venezuela?



La manera no me sorprendió, simplemente se dio el partido así. La estrategia de Venezuela en esta primera etapa fue empatar con Perú y no perder con Brasil, partido que tiene con mucha fortuna y se le da el resultado.

- ¿Cómo explicas la paliza de Brasil?



Fue un partido en el que una aplanadora te pasa por encima, así de simple. Cuando pierdes 5-0, te pudieron hacer más goles y creas poco, no hay excusas. Seguramente, si nos volvemos a cruzar con Brasil se tomarán los recaudos para que no vuelva a pasar eso. Solo queda replantear en la manera de cómo jugarle a Brasil y Ricardo lo tiene muy claro.

- Después del 5-0, ¿ha sido el peor momento de Gareca en la selección?



Por el resultado sí, porque no hemos tenido con Ricardo ese tipo de resultados. Pero no olvidemos que después de la Copa América 2015, cuando empiezan las Eliminatorias, perdemos con Colombia, en Lima con Chile y de ahí no se dan buenos resultados. Ese fue un momento crítico porque comenzaron a surgir voces de cortar procesos. Felizmente nos mantuvimos firmes. Ese fue un momento muy crítico, este es por el resultado. Lógicamente, a Ricardo le chocó mucho.

Ricardo Gareca se responsabilizó por la goleada que sufrió Perú a manos de Brasil en la Copa América. (Foto: AFP)

- ¿Uruguay es el rival ideal para borrar la mala imagen de la goleada?



Nos ha tocado un equipo como Uruguay que es muy regular, muy fuerte, efectivo. Es un equipo que lo ves y piensas que le puedes ganar, pero estas en el campo y no le ganas. Está bien llevado por su técnico, con jugadores con una experiencia extraordinaria.

- ¿Para qué sirve esta Copa América?



El objetivo de este proceso, que continúa, son las Eliminatorias e ir a otro Mundial. Pero la Copa América es un torneo espléndido, uno de los más antiguos del mundo. Te da mucha trascendencia por la calidad de jugadores que hay, que son los mejores que actúan en Europa. Tenemos que ir, mostrarnos, competir y si lo haces en buen nivel, es lo mejor que nos puede pasar.

- En las Copas del 2015 y 2016 se proyectaron entre 6 y 7 titulares del equipo que fue al Mundial. Sacando a Abram, para esta Copa América no se probó a nadie más y se redujo el universo de jugadores…



La pregunta que todos nos tenemos que hacer es: ¿tenemos los jugadores para hacer ese siguiente recambio? Y viene otra: ¿por qué tenemos que hacer un recambio si es un equipo en general joven? Sacas a Paolo y Jefferson, ambos con extraordinaria calidad, los demás te pueden jugar otro eliminatoria tranquilamente. Hay algo que nosotros venimos repitiendo hace tiempo, cómo aumentamos el universo de jugadores. Y ahí nosotros, los que estamos en el sistema fútbol, somos los responsables porque Gareca no tiene nada que hacer. Estoy un poco frustrado porque nos estamos demorando en eso que es un trabajo mucho más profesional dentro del sistema. Luego del Mundial, cuando tuvimos que haber dado el salto, estuvimos inmersos en cosas extradeportivas y eso nos ha llevado a que sigamos siendo, a nivel de Sudamérica junto a Bolivia, los que a nivel interno no estamos saliendo. En la Federación hemos hecho esfuerzos grandes, todavía falta hacer mucho si queremos ampliar el universo de jugadores.

- Pero, si las Copas América anteriores fueron un banco de pruebas, ¿por qué esta vez teniendo a dos jugadores con 35 años no se probó más?



En la Copa de Estados Unidos, entraron Yotún, Flores y toda esa camada, que eran futbolistas que tranquilamente podían jugar. En este momento, si tú te pones a ver hay jugadores que habíamos pensado que podían haber dado ese salto de calidad y jugar en esta Copa América pero desaparecieron. Hay un fenómeno que se está dando en el Perú de que sacan al exterior a chicos de 18 años para no jugar. Y se han dado, sin decir nombres, cuatro o cinco casos, que Ricardo les hacía y hace un seguimiento. Entonces, llevar a esos chicos que no han hecho el trabajo que habíamos pensado… ojo que es mi punto de vista. Yo habría hecho lo mismo como técnico porque Ricardo cuánto tiempo les ha dado y dicho jueguen, jueguen. No importa que sea en el Perú, juega Copa Libertadores, Sudamericana. Pero no. Hay una tendencia por sacarlos del país y pasan cuatro, cinco años y no juegan. Y después vuelven.

- ¿Qué pasa realmente con André Carrillo?



El único que puede responder esa pregunta es Ricardo y cuando ha respondido, ha dicho que son decisiones técnicas. Y eso hay que respetar. Cuando era técnico, les decía a mis jugadores, a los que no jugaban: hazme difícil la decisión, hazme dudar, complícame. No salgas y digas no juego porque el técnico no quiere.

¿Hoy, Carrillo no está haciendo eso?



No es solamente por Carrillo, me refiero en general. Ricardo toma la decisión y de repente el sábado juega contra Uruguay. Pero el jugador tiene que sentir eso, que el técnico puede elegir a once y que el técnico tiene a todos los días a los jugadores. Lo que sí te puedo asegurar es todas esas tonterías y barbaridades que están hablando no tienen nada que hacer con lo que realmente está pasando con la selección. Nos gusta dispararnos a los pies y en eso no hay nada que explicar.

En el Mundial, Carrillo jugaba en la Premier League. Que ahora esté jugando en Arabia Saudita, ¿le está pasando factura?



Ricardo siempre les decía, jueguen en un fútbol de primer nivel. Nosotros, todos, yo particularmente, pensaba que después del Mundial cuatro o cinco jugadores iban a jugar en Europa, entre ellos Carrillo, pero no pasó. Luego se da algo que, a veces, nosotros no entendemos, que la etapa del jugador es corta. Si no se da en un fútbol de primer nivel o no tienes las oportunidades para poder crecer en ese fútbol y ganar más, de repente se da en otros lados y ya prima la parte económica. Eso, definitivamente, choca con la parte futbolística. Y son cosas que a Ricardo le han mortificado siempre. Porque conoce de la capacidad de estos chicos y sabe que peleándola la hacen en cualquier lado. Pero es una parte de lo que puede estar pasándole a André. Como siempre le digo, si hubiera tenido tus condiciones, hubiera jugado en Real Madrid.