La selección peruana empató sin goles ante Australia en el tiempo reglamentario y suplementario, lo que obligó a que el pase al Mundial Qatar 2022 se defina desde los doce pasos. Para los remates de penal, el técnico del elenco australiano decidió el ingreso del arquero Andrew Redmayne.

Andre atajó el penal a Alex Valera y logró que Australia esté presente en un nuevo Mundial. Debido a su participación decisiva, fue uno de los más solicitados por los hinchas y la prensa australiana.

“Es enorme, ya se puede notar el impacto que ha tenido. Los hinchas y medios son tan positivos, optimistas y ansiosos. Esa es la influencia que tenemos estando en la selección nacional. El éxito es algo contagioso”.

“Es bastante surrealista. Realmente todavía no se ha asimilado. No soy un héroe. Solo jugué un papel muy pequeño, así que no puedo tomar ningún crédito”, añadió el guardameta de 33 años.

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca. La ilusiones de la Selección Peruana están a tope, y en ese contexto, la FIFA presento a Al Rihla, la pelota oficial para la próxima cita mundialista.