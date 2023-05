Solano y Maradona

El origen de un nuevo apodo

22 de agosto de 1997. Probablemente esa fecha siga guardada en la memoria de Nolberto Solano. Aquel día, el peruano tuvo su primer entrenamiento con Boca Juniors, su nuevo club tras dejar Sporting Cristal. Tras los trabajos físicos, ‘Nol’ se robó la atención de todos en los lanzamientos de tiro libre. Ya con Cristal había deslumbrado con sus golazos desde fuera del área.





“El entrenador me llamó y me dijo que me uniera a él, y me puse a practicar con Diego. Así empezó esta relación. Maradona me defendía en la cancha como si me conociera de 20 años”, contó Solano en una entrevista en 2020.





Su gran porcentaje de eficacia en los tiros libres llevó a que el mismísimo Diego Maradona bautice a Solano como el ‘Maestrito’. Desde ese momento, el ídolo mundial y campeón en México 1986, arropó al peruano, que gracias a su talento con el balón se ganó un nombre en un Boca Juniors lleno de figuras como el ‘D10S’, Martín Palermo, Claudio Paul Caniggia, Diego Latorre, Óscar Córdoba, entre otros.