Uno se prepara para el próximo proceso clasificatorio y otro para el Mundial Qatar 2022 . Este miércoles 16 de noviembre, Chile vs. Polonia en vivo online por partido amistoso internacional, en el estadio Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, desde las 12:00 p.m. (hora local) y 2:00 p.m. (hora chilena). ¿Dónde ver el compromiso? En suelo ‘mapocho’ se verá por las señales de Chilevisión (CHV) , TNT Sports , Estadio TNT Sports , TNT Sports Go, así como por ESPN 2 y STAR Plus (STAR+) para el resto de Sudamérica. Asimismo, podrás seguir en El Comercio el minuto a minuto en tiempo real.

