Claudio Pizarro, en un largo diálogo con Transfermarkt.de, intentó analizar lo que le vendrá a la selección peruana con el paso de los años.

Para el ‘Bombardero de los Andes’, el futuro de la Blanquirroja no será muy alentador por una sencilla razón: la falta de legionarios en las principales ligas de Europa.

Claudio Pizarro conversando con Ricardo Gareca, en la Copa América 2015. (Foto: AFP)

“Apenas hay jugadores peruanos activos en Europa. Eso me preocupa. El futuro del equipo nacional no parece particularmente brillante”, dijo Claudio Pizarro.

“Necesitamos jugadores que vayan al extranjero y cambien las ligas europeas. Allí puedes ver cómo es realmente el fútbol. La calidad del fútbol en Perú no es tan alta”, agregó.

► Claudio Pizarro reveló que Guerrero y Farfán no le agradecieron por “allanar el camino” en Europa

► Claudio Pizarro en exclusiva: “Creo que sí hubiera podido entrar en el partido ante Dinamarca” | ENTREVISTA

Por otro lado, intentó explicar la razón por la cual nunca pudo ganarse el cariño absoluto de la afición nacional. “Quizás no era tan popular entre los medios porque no hice tantas entrevistas. Soy un poco tímido”.

“En Alemania todo me fue muy bien. En mi país de origen, esto no se entendió porque a la selección no le fue bien. Esa es ciertamente una explicación”, sentenció.