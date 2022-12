A través de la señal de DIRECTV Sports y DIRECTV Go, mira en vivo el juego de Portugal vs. Marruecos por los cuartos de final de Qatar 2022, en el Al Thumama Stadium de Doha. En la fase previa, los europeos derrotaron con autoridad a Suiza (6-1), mientras que los africanos celebraron en los penales ante España (3-0) luego de igualar sin goles a lo largo de 120 minutos. El ganador de este cotejo se verá las caras en semifinales con el vencedor de Inglaterra vs. Francia.

