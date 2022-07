Juan Carlos Oblitas brinda una conferencia de prensa desde un hotel de San Isidro donde explica los motivos de su no continuidad en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La principal razón por la cual no siguió como director deportivo es porque se enteró que la FPF le ofreció el puesto a Roberto Silva mientras negociaban con él.

“Yo no he renunciado a mi cargo. Yo terminé mi contrato después del partido contra Australia (por el repechaje). Por pedido de Agustín Lozano me quedé para ayudar en la renovación de Ricardo Gareca. Luego que pasó lo de Ricardo, hemos estado en conversaciones para ver mi posible renovación en la FPF. Las conversaciones se truncaron. El día de ayer (jueves 21) estuve conversando con el secretario general y quedamos en que se enfríen un poco las cosas y el día lunes o martes volver a retomar las conversaciones”, comenzó diciendo Juan Carlos Oblitas.

“Cuando yo estaba volviendo a mi casa me llamó Roberto Silva contándome de que le estaban ofreciendo el puesto y no me gustaron las formas. Entonces las conversaciones se truncaron y saqué el comunicado. Yo muestro la intención de seguir en la dirección deportiva, pero al enterarme que habían otras personas con las que habían conversado para asumir el cargo, tomé la decisión de dejar el camino libre para que la FPF continúa con esas conversaciones”, añadió.

Noticia en desarrollo.