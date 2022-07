El ‘Ciego’ es parte de los momentos más importantes de nuestro balompié. Dentro y fuera del campo. Con short, buzo y terno. “Soy un sobreviviente”, dijo a El Comercio en una reciente entrevista el hombre que en 2015 fue elegido por Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, para ser el director deportivo de la FPF y el que vio en Ricardo Gareca el indicado para ser el líder de una selección histórica. El mismo que increíblemente no formó parte del comité de negociación -liderada por Agustín Lozano, actual mandamás de la federación, y otros dirigentes de clubes que no son para nada ejemplo de seriedad- que “buscó” la renovación del ‘Tigre’.

“Hasta hace poco yo no me había puesto a pensar en eso. Que, en todos esos momentos históricos, Copas América, Libertadores, Mundiales, inclusive en momentos malos, he estado yo. ¿Qué significa para mí? Algo bueno tengo que haber hecho en la vida para llegar a eso. Por eso te decía que soy un sobreviviente del fútbol”, señaló.

Oblitas llegó para encargarse de la “coordinación con los comandos técnicos para el mejor manejo de la Selección de mayores y menores. Velar por la disciplina del grupo que conforman las selecciones peruanas”, como indicaba el comunicado de la FPF. Además tener la responsabilidad de proponer al nuevo técnico de la selección. Y cumplió a cabalidad. Sus decisiones, desde el día uno, fueron acertadas y junto a Ricardo Gareca -y demás miembros del cuerpo técnico y afines al área deportiva- encaminaron un ciclo exitoso en la Blanquirroja. Por eso el propio entrenador se deshizo en elogios cuando lo mencionó. Por eso desde la FPF intentan convencerlo de que se quede y sea el encargado de elegir al sucesor del ‘Tigre’.

“Creo que Juan Carlos Oblitas es vital para el fútbol peruano. Tengo una admiración hacia él, creo que es clave en el desarrollo del fútbol peruano. Es de los mejores técnicos peruanos, si no el mejor. Es vital para el CT que venga, sobre todo por el conocimiento del jugador peruano, el apoyo”, señaló Gareca en su conferencia de despedida.

“Trabajar, como trabajamos nosotros, con tranquilidad. Todo el respaldo que tuve de Juan Carlos, los consejos que hemos recibido, nos dio posibilidad de sostenernos en el cargo durante todo este periodo. Son decisiones muy personales, pero es necesario para mí que Oblitas continúe en el cargo”, añadió.

Sus aciertos

El primer paso que dio Juan Carlos Oblitas como director deportivo de la FPF fue pensar que el perfil de un entrenador sereno, afín al toque habilidoso y con experiencia en la región, podía darnos resultados. Luego de resolver que ese hombre es Ricardo Gareca, el ‘Ciego’ dio el segundo paso: viajar a Argentina para contactarlo y convencerlo de que se ponga el buzo a partir de 2015.

“ Con Ricardo tenemos un feeling enorme, una empatía, sin haber sido amigos antes. A veces nos miramos nomás y nos entendemos, pero sobre todo nos respetamos . Yo lo enfrenté como jugador y luego yo técnico y el aún jugador. Y lo propuse como técnico de la selección porque creí que él era el indicado en ese momento y no me equivoqué. Tenemos una excelente relación humana. Cuando él tiene dudas va a escucharme, me pregunta mi opinión, pero siempre toma él la última decisión”, nos contó.

“Es un honor para mí presentar a Ricardo como el director técnico de la selección peruana”, fueron las palabras del ‘Ciego’ para dar inicio a la conferencia de prensa que quedará en la historia. Ese día, el ‘Tigre’ volvió a presentarse ante el hincha peruano -ya se le conocía de su paso por Universitario entre 2007 y 2008- afirmando que creía en el jugador nacional, en sus cualidades con el balón.

La dupla Oblitas-Gareca empezó a trabajar de la mano y lo primero que hicieron en la Videna fue tomar la decisión de que en cada fecha FIFA los entrenamientos empezarían una semana antes con los jugadores del torneo local. La idea de ambos era que los convocados del exterior se sumen a los trabajos ni bien pisaban suelo peruano.

Otro acierto fue lograr la autonomía del área deportiva. “Hizo que esa área sea una isla, literalmente. Las oficinas de la parte deportiva son como un búnker en la Videna, como si fuera otra empresa”, nos cuenta Pedro Canelo, periodista de El Comercio y autor del libro “Ojo de Tigre”, que narra en crónicas el camino de Perú a Rusia 2018.

Juan Carlos Oblitas también se encargó de respaldar, cada vez que era necesario, a Ricardo Gareca. Lo hizo por primera vez tras la Copa América 2015, cuando se rumoreaba que algunos futbolistas, entre ellos Jefferson Farfán, habían cometido actos de indisciplina durante el torneo. “El tema disciplinario lo maneja totalmente él”, dijo.

Luego, en septiembre de 2016, luego de que la selección cayera ante Bolivia (luego le darían los tres puntos por la mala inscripción de Nelson Cabrera) por la fecha 7 de las Eliminatorias, Oblitas volvió a darle la derecha al entrenador. “Tenemos futuro, no perdamos la paciencia” , indicó en esos días en los que la Blanquirroja apenas sumaba cuatro puntos en siete partidos y se ubicaba en el fondo de la tabla de posiciones.

En octubre del año pasado, cuando el combinado patrio pasaba por la misma situación, con pocas chances de conseguir un cupo al Mundial Qatar 2022 (directo o repechaje), el ‘Ciego’ volvió a cubrir al ‘Tigre’. “Un técnico debe terminar (el proceso) en las buenas y en las malas. Creo en los trabajos coherentes y en los proyectos, y después de mucho tiempo hemos tenido un técnico que ha consolidado un proyecto”, señaló.

El buen ojo de Oblitas, sumado al gran trabajo de todas las partes del área deportiva, hicieron que Ricardo Gareca se quede al mando de la selección peruana por siete años, casi ocho. Pudo continuar su proceso, pero un mal movimiento dirigencial hizo que el técnico no siga. Ahora la consigna deberá ser que Juan Carlos continúe al frente y sea quien guien el futuro de la Bicolor.