Partido de Perú vs Argentina Sub 20 femenino: se enfrentan por la segunda jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 20. El duelo se va a jugar el viernes 26 de abril a 16:00 horas de Perú (18:00 de Argentina) en el Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera de Guayaquil. DirecTV Sports es el canal que va a pasar la transmisión en Perú y Argentina por televisión vía DIRECTV. En ambos países y el resto de Sudamérica también se puede ver por streaming en DirecTV GO (DGO).

