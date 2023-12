Justo o no, ese fue el cántico de la tribuna tras empatar el último partido de la selección en el Estadio Nacional. Han pasado tres semanas del empate de la selección peruana 1-1 ante Venezuela, por la fecha 6 de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026, y desde aquel suceso en redes sociales y cuanto programa deportivo se ha hablado de la no continuidad de Juan Reynoso como entrenador de la selección peruana. Si bien desde el área deportiva de la Federación Peruana de Fútbol le han confirmado a este diario que Juan Reynoso no seguirá al mando de la bicolor, pero, ¿por qué hasta ahora no se anuncia su desvinculación? Esa y otras interrogantes te vamos a despejar en la siguiente nota.

Todo inició el miércoles 22 de noviembre. DT se puso en contacto con una fuente al interior de Videna: para ese momento Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, había pedido reunirse con Agustín Lozano, presidente de la FPF. Tras esa reunión nuestra fuente nos dijo: “Es difícil sostener a Juan en estas circunstancias. Ahora está en manos del Directorio”,

De ahí en adelante la información en los días posteriores sobre cómo iba el tema de Juan Reynoso no cambió casi nada. “Lo de Juan Reynoso no sé realmente cuando se resolverá. Siempre hay un plazo, pero ese es un tema que no me compete, tú entiendes”.

Sin embargo, el último lunes por la noche, Juan Carlos Oblitas viajó rumbo a Uruguay, con el fin de entablar una conversación con Jorge Fossati, actual entrenador de Universitario, pese a que Juan Carlos Oblitas negó el viaje a Uruguay, este diario pudo confirmar que sí viajó a Montevideo para reunirse con Fossati. Luego, las redes sociales hicieron lo suyo: publicaron una foto del Director de Selecciones en Montevideo. No obstante, en pleno recorrido para tomar su vuelo fue abordado por medios de comunicación e hizo un mea culpa por la demora de la rescisión del vínculo con Juan Reynoso.

“Me voy para los Estados Unidos, si puedo voy para la Copa América. Estoy viajando por un tema personal, si alcanzó voy para el sorteo de la Copa América, ya la otra semana se verá lo otro. (Fossati) Es una de las posibilidades, un técnico de recorrida capacidad, conoce el medio, pero en este momento estamos fuera de toda conversación”, comentó.

Sobre la demora de la rescisión del vínculo contractual con Juan Reynoso al mando de la bicolor, Juan Carlos Oblitas dijo: “Eso era lo que yo pensaba, pero las tratativas van más lentas de lo que pensaba. La realidad es un tema que hay una comisión que se está encargando de eso, ojalá que en unos días se solucione el tema. Los jugadores siempre lo respaldaron, pero los resultados no se han dado”, sentenció.

¿Cómo va la desvinculación de Juan Reynoso?

El Comercio pudo conocer que hasta este momento el tema “no avanza”. Esto porque Mathias Fariña, representante de Juan Reynoso no está en Perú y no ha sido notificado para reunirse con el directorio de la FPF. Una fuente cercana a Reynoso nos dijo lo siguiente: “Es mentira que Reynoso pide todo, en caso lo quieran sacar, se está abierto a conversar, y por supuesto que no corresponde que la FPF hablé con otro entrenador habiendo un técnico en funciones”, comentó.

Como parte de su estrategia legal, Juan Reynoso sigue yendo a Videna como siempre ejerciendo sus funciones de entrenador. Fue todos los días de la semana, ya que está muy cerca de la selección peruana Sub 23 a cargo de José ‘Chemo’ Del Solar, con quien tiene una relación muy cercana, y en todo caso, la FPF hasta el momento no le dice que no va más en Videna. Agustín Lozano, el polémico y cuestionado presidente de la federación, no se ha reunido con él hasta hoy.

Justamente, este diario buscó a través de los canales oficiales de la Federación Peruana de Fútbol para que nos autoricen hablar con el encargado de ver la parte contractual de Juan Reynoso. “Disculpa, pero la FPF no realizará por ahora ningún pronunciamiento oficial, teniendo en cuenta que dichos asuntos corresponden al ámbito de la vida privada de Juan Reynoso posible”, sentenció el trabajador de dicho ente.

Los tres escenarios posibles:

Con toda esta información recolectada y con varias aristas por resolver, existen tres escenarios posibles por lado del entorno de Juan Reynoso. Esto ha sido cotejado con el entorno legal del entrenador, quien ha preferido no dar declaraciones por ahora.

- Que la FPF decida continuar con el proyecto, esto es lo que quiere el Comando Técnico encabezado por Juan Reynoso.

- Que en la FPF decidan no continuar y se llegue a un acuerdo.

- Que la FPF rescinda unilateralmente el contrato y ahí el Comando Técnico decidirá que acciones corresponde.

En este escenario, con tantas posibilidades abiertas, la FPF negocia abiertamente con Jorge Fossati, a quien Oblitas le habría asegurado cerrar cualquier negociación con Reynoso y su abogado hasta el lunes. El equipo de todos es hoy, el equipo de nadie. Esto tras su regreso de Montevideo, Juan Carlos Oblitas se reunirá este lunes con la comisión encargada de ver el tema de desvinculación de Juan Reynoso.

No obstante, el sábado otra fuente de la FPF conversó con este diario y se pronunció sobre la demora de la desvinculación de Juan Reynoso, actual entrenador de la selección peruana. “Lo último que supe es que seguía igual, lo cual es extraño, ya va muchos días”, comentó.

Finalmente, desde Videna, nos dejan en claro que Jorge Fossati, actual entrenador de Universitario de Deportes es la única opción para dirigir a la selección peruana, y lamentan un poco como se manejó el tema. “Fossati es el elegido, nos hubiera gustado ir más despacio con la negociación, pero su tema con la ‘U’ obligó a actuar de otra manera. Si esto se sigue dilatando (rescisión del contrato con Reynoso), se complica todo”, sentenció nuestra fuente.

