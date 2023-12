El entrenador uruguayo que sacó campeón a Universitario en la Liga 1 Betsson 2023, se ha manifestado acerca de la propuesta de la FPF en presencia de Oblitas. Ni cerró las puertas, esperanza de los hinchas cremas, ni aceptó en público, por respeto a que Reynoso aún no resuelve su contrato con Perú. ¿Qué pasará? ¿Cuáles son las otras opciones?

Sin embargo, en El Comercio consultamos con la IA BARD de Google sobre todos los temas que le quitan el sueño al hincha peruano antes de las fiestas navideñas. ¿Es Fossati el candidato ideal? ¿Qué dice la IA de la propuesta de juego que maneja Gabriel Milito, otro que sonó en Videna? Aquí algunas respuestas.

Oblitas estuvo en Uruguay tras anunciar viaje a Estados Unidos

Pregunta: ¿Quién es el técnico ideal para la selección peruana de fútbol de cara a la Copa América 2024 y las Eliminatorias al Mundial 2026?

Respuesta: En mi opinión, el técnico ideal para la selección peruana de fútbol de cara a la Copa América 2024 y las Eliminatorias al Mundial 2026 es Jorge Fossati. Fossati es un entrenador con una amplia experiencia en el fútbol sudamericano, habiendo dirigido a la selección de Uruguay, así como a clubes como Peñarol, Liga de Quito, Cerro Porteño, entre otros. Es un técnico que conoce bien el fútbol peruano y que ha demostrado su capacidad para sacar el máximo rendimiento a sus equipos.

Fossati es un técnico con un estilo de juego ofensivo y dinámico, que se basa en la posesión del balón y en el juego de ataque. Este estilo de juego es ideal para la selección peruana, que cuenta con jugadores con buen toque de balón y con capacidad para asociarse. Fossati también es un técnico que sabe trabajar con los jóvenes, lo cual es importante para la selección peruana, que cuenta con una base de jugadores jóvenes y prometedores.

Otros entrenadores que podrían ser considerados para el cargo son:

Néstor Pekerman: Pekerman es un entrenador experimentado que ha dirigido a selecciones como Argentina, Colombia y Venezuela. Es un técnico que sabe trabajar con jugadores jóvenes y que tiene un buen historial en las Eliminatorias al Mundial.

Ariel Holan: Holan es un entrenador que ha tenido éxito en Chile y Argentina. Es un técnico con un estilo de juego ofensivo y dinámico, similar al de Fossati.

Hernán Crespo: Crespo es un entrenador con un buen historial en el fútbol italiano. Es un técnico que sabe trabajar con jugadores jóvenes y que tiene un buen conocimiento del fútbol peruano.

Juan Antonio Pizzi: Pizzi es un entrenador con un buen historial en el fútbol europeo. Es un técnico que sabe trabajar con equipos que juegan con presión alta.

En última instancia, la decisión de quién será el nuevo técnico de la selección peruana corresponde a la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, en mi opinión, Jorge Fossati es la mejor opción para el cargo.

Juan Reynoso. (Foto: AFP)

Pregunta: ¿Cómo calificaría el rendimiento de Juan Reynoso al frente de la selección peruana de fútbol?

Respuesta: Calificaría el rendimiento de Juan Reynoso al frente de la selección peruana de fútbol como deficiente. En los 14 partidos que dirigió, la selección peruana ganó 4, empató 3 y perdió 7, con un rendimiento del 35%. En las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, la selección peruana se encuentra en el último lugar, con solo 2 puntos de 18 posibles.

Hay varios factores que explican el mal rendimiento de la selección peruana bajo la dirección de Reynoso. En primer lugar, Reynoso no logró encontrar un estilo de juego definido para la selección. El equipo mostró un juego inconsistente, alternando entre períodos de buen juego y períodos de juego mediocre. En segundo lugar, Reynoso no logró sacar el máximo rendimiento de los jugadores disponibles. La selección peruana cuenta con un grupo de jugadores talentosos, pero Reynoso no logró explotar su potencial.

En definitiva, el rendimiento de Juan Reynoso al frente de la selección peruana fue decepcionante. La selección peruana no logró clasificarse al Mundial de 2026 y quedó muy lejos de los objetivos que se había propuesto.

En cuanto a los aspectos positivos de su gestión, se puede destacar que Reynoso logró mantener la base del equipo que había buscado clasificar al Mundial de 2022. Sin embargo, estos aspectos positivos no son suficientes para compensar el mal rendimiento de la selección peruana bajo su dirección.

Pregunta: ¿El estilo de juego que propone Gabriel Milito como director técnico va acorde al estilo de juego que muestra la selección peruana de fútbol en la actualidad?

Respuesta: En general, sí. El estilo de juego que propone Gabriel Milito como director técnico es un estilo ofensivo, basado en la posesión del balón y en el juego de ataque. Este estilo de juego es similar al estilo de juego que muestra la selección peruana de fútbol en la actualidad.

La selección peruana cuenta con jugadores con buen toque de balón y con capacidad para asociarse. Estos jugadores son ideales para un estilo de juego basado en la posesión del balón. Además, la selección peruana cuenta con jugadores rápidos y hábiles, que son ideales para un juego de ataque.

Sin embargo, hay algunas diferencias entre el estilo de juego de Milito y el estilo de juego de la selección peruana. Milito es un entrenador que busca que sus equipos jueguen con presión alta. Esto significa que los jugadores deben presionar al rival desde el inicio de la jugada, para recuperar el balón lo más rápido posible. La selección peruana, por otro lado, no suele jugar con presión alta.

Además, Milito es un entrenador que busca que sus equipos sean equilibrados, tanto en ataque como en defensa. La selección peruana, por otro lado, ha mostrado algunas debilidades en defensa en los últimos partidos.

En definitiva, el estilo de juego que propone Gabriel Milito es compatible con el estilo de juego que muestra la selección peruana de fútbol en la actualidad. Sin embargo, Milito tendrá que trabajar en algunos aspectos para que la selección peruana pueda jugar con presión alta y para mejorar su solidez defensiva.

En concreto, Milito podría trabajar en los siguientes aspectos:

Mejorar la presión alta: Milito podría trabajar en la intensidad y la coordinación de la presión alta. Los jugadores deberían aprender a presionar al rival desde el inicio de la jugada, de manera organizada y coordinada.

Mejorar la solidez defensiva: Milito podría trabajar en la organización defensiva y en la capacidad de los jugadores para defender en zona. Los jugadores deberían aprender a ocupar los espacios de manera correcta y a defender de manera coordinada.

Si Milito puede trabajar en estos aspectos, la selección peruana podría mejorar su juego y tener más posibilidades de clasificarse al Mundial de 2026.

La selección peruana se ubica en el último puesto de las Eliminatorias sudamericanas con apenas 2 puntos de 18 posibles.

Pregunta: ¿Cómo le iría al uruguayo Jorge Fossati siendo el diretor técnico de Universitario de Deportes y la selección peruana de fútbol a la vez?

Respuesta: En general, creo que a Jorge Fossati le iría bien siendo el director técnico de Universitario de Deportes y la selección peruana de fútbol a la vez. Fossati es un entrenador experimentado y con un buen historial en el fútbol sudamericano. Ha dirigido a equipos importantes, como Peñarol, y ha tenido éxito en las Eliminatorias Sudamericanas.

Fossati es un entrenador que sabe trabajar con los jóvenes y que tiene un buen conocimiento del fútbol peruano. Esto sería un factor positivo para su gestión al frente de Universitario de Deportes, que cuenta con una base de jugadores jóvenes y prometedores.

En cuanto a la selección peruana, Fossati tiene un estilo de juego ofensivo y dinámico, que se basa en la posesión del balón y en el juego de ataque. Este estilo de juego es ideal para la selección peruana, que cuenta con jugadores con buen toque de balón y con capacidad para asociarse.

Sin embargo, hay algunos desafíos que Fossati tendría que superar para tener éxito en esta doble función. En primer lugar, tendría que encontrar un equilibrio entre las exigencias de los dos equipos. Universitario de Deportes es un club que aspira a ganar títulos, mientras que la selección peruana tiene como objetivo clasificarse al Mundial de 2026.

En segundo lugar, tendría que lidiar con la presión de la afición. Los hinchas de Universitario de Deportes son muy exigentes y esperan que el equipo gane todos los partidos. La afición de la selección peruana también es exigente y espera que el equipo clasifique al Mundial.

En definitiva, creo que Fossati tiene las cualidades necesarias para tener éxito como director técnico de Universitario de Deportes y la selección peruana de fútbol. Sin embargo, tendría que superar algunos desafíos para tener éxito en esta doble función.

En particular, Fossati tendría que:

Definir claramente las prioridades de cada equipo. ¿Cuál es el objetivo más importante para cada equipo? ¿Cuál es el compromiso de cada equipo?

Disponer de un equipo de trabajo sólido. Fossati necesitaría de un equipo de trabajo que le ayude a gestionar las exigencias de los dos equipos.

Ser capaz de adaptarse a las circunstancias. Fossati tendría que estar preparado para hacer cambios en su planificación si fuera necesario.

Si Fossati puede superar estos desafíos, creo que podría tener éxito en esta doble función.

Universitario campeonó, pero tuvo que celebrar a oscuras (Foto: GEC)

Pregunta: ¿Ricardo Gareca podría volver a dirigir a la selección peruana de fútbol con el mismo éxito que en su etapa entre los años 2015 y 2022?

Respuesta: En mi opinión, Ricardo Gareca podría volver a dirigir a la selección peruana de fútbol con el mismo éxito que en su etapa entre los años 2015 y 2022. Gareca es un entrenador experimentado y con un buen historial en el fútbol sudamericano. Ha demostrado su capacidad para sacar el máximo rendimiento a sus equipos y para llevar a Perú a grandes logros.

Gareca tiene un estilo de juego ofensivo y dinámico, que se basa en la posesión del balón y en el juego de ataque. Este estilo de juego es ideal para la selección peruana, que cuenta con jugadores con buen toque de balón y con capacidad para asociarse.

Gareca también tiene un buen conocimiento del fútbol peruano y de la afición peruana. Esto le permitiría conectar con los jugadores y con la afición, lo cual es esencial para el éxito de cualquier entrenador.

Sin embargo, hay algunos desafíos que Gareca tendría que superar para tener el mismo éxito que en su etapa anterior. En primer lugar, la selección peruana ha cambiado en los últimos años. Algunos jugadores claves de la era Gareca han dejado la selección, y otros han envejecido. Gareca tendría que encontrar la manera de integrar a los nuevos jugadores y de mantener el nivel competitivo del equipo.

En segundo lugar, la competencia en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 será muy dura. Brasil, Argentina y Uruguay son los favoritos para clasificarse, y Ecuador, Colombia y Chile también son equipos fuertes. Gareca tendría que encontrar la manera de superar a estos equipos para clasificarse al Mundial.

En definitiva, creo que Ricardo Gareca tiene las cualidades necesarias para volver a dirigir a la selección peruana de fútbol con el mismo éxito que en su etapa anterior. Sin embargo, tendría que superar algunos desafíos para tener el mismo éxito.

En particular, Gareca tendría que:

Adaptar su estilo de juego a los nuevos jugadores de la selección.

Encontrar la manera de mejorar la solidez defensiva del equipo.

Crear un buen ambiente de trabajo en el equipo.

Si Gareca puede superar estos desafíos, creo que podría volver a llevar a Perú a grandes logros.