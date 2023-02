La primera voz de la Videna que se hace pública es la de Juan Reynoso. No sale Agustín Lozano a explicar el tema de los derechos de TV y cómo solucionar el problema con los clubes, tampoco salió el gerente de la Liga 1 para explicar los problemas que hubo con la programación de los partidos en sus primeras fechas. Solo el abogado Carlos Caro ha sido la cara visible en momentos cuando se necesita más voces que aclaren la situación.

Y es Juan Reynoso quien ha salido a exponer su posición por todo lo que está pasando en el fútbol peruano. El técnico de la bicolor sabe que se le vienen dos bonitos retos al enfrentar a Alemania y Marruecos en los amistosos de marzo, pero también se preocupa al ver que ya inició febrero y la Liga 1 aún no se juega, cuando según el calendario ya deberían haberse disputado al menos dos jornadas.

“Estamos con las herramientas de ir y competir de la mejor manera”, asegura Reynoso. Pero lo que tiene el técnico son las condiciones para realizar su mejor trabajo. En el fútbol peruano todos los clubes siguen en modo entrenamiento, con apenas unos amistosos disputados a puertas cerradas. El nivel no es el mismo, asegura, menos para su intención de contar con entre 7 y 8 jugadores locales para los mencionados amistosos.

“De no reanudarse la Liga estarías complicando a la convocatoria del medio local. Ellos solo están entrenando, no jugando. Complicaría los microciclos que habías pensado”, aseguró Reynoso en declaraciones publicadas por la FPF.

Sport Huancayo tiene que jugar la fase 1 de la Copa Libertadores el próximo 7 y 14 de febrero. A fin de mes ya será turno de Sporting Cristal. Ninguno de estos equipos ha tenido un partido oficial. “Va a ser un golpe duro”, advierte el técnico.

El mensaje es claro. Juan Reynoso pide que se inicie la Liga 1 de una vez, aun cuando no se han podido disputar las tres primeras fechas por el tema de crisis social que vive el país. No puede haber fútbol en ciudades como Lima, Callao, Cusco y Arequipa. Por tanto, desde la Comisión de Seguridad en los Espectáculos Deportivos se ha considerado no disputar ninguna fecha.

En Marruecos

La voz de Ricardo Gareca

Pero Juan Reynoso no es el primer técnico de la selección peruana que tiene que salir a que se escuche su voz en bien del torneo local. Fue Ricardo Gareca una de las figuras más influyentes para que la Liga 1 se pueda jugar en el 2020 en plena pandemia, y lo mismo para la vuelta al público a los estadios ya en el 2021.

“Es indispensable que el Gobierno confíe en la gente del fútbol, y que confíe en el pueblo, porque no nos podemos quedar encerrados eternamente. Hay que salir a trabajar”, declaró Gareca en mayo del 2020, cuando no había vistos que la Liga 1 podría jugarse debido a las medidas dictadas por el gobierno de Martín Vizcarra.

Se reunió con el mismo Martín Vizcarra para reanudar el fútbol en agosto del 2020 y lo repitió luego de que la Liga 1 se paralizase tras el Universitario-Cantolao en el que la hinchada crema generó alboroto y violó las reglas de distanciamiento social.

Palabras de Gareca Ricardo Gareca conversó con El Comercio a través de una videoconferencia. (Video: FPF-Zoom)

En febrero del 2021 nuevamente tuvo que intervenir Ricardo Gareca en bien del fútbol. Ya con Francisco Sagasti como presidente, sostuvieron reuniones virtuales para para que los clubes tengan permisos de poder entrenar ya que en ese momento se vivía con fuerza la segunda ola del coronavirus. Además, la selección tenía fecha programada para marzo -que luego se suspendió-.

“Estoy encerrado y no sé qué hacer. Creo que el COVID es peligroso, y creo que las medidas también son peligrosas”, dijo en una conferencia de prensa virtual en el que ya se lucía con la barba blanca, que según contó él era una especie de medida de crítica contra todo lo que estaba pasando.

“En un país en el que no exista el deporte siguen pasando las cosas que pasan, no hay una propuesta deportiva. Mientras el mundo apuesta por el deporte, el Perú brilla por su ausencia” Ricardo Gareca - tras debate entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori

Y en agosto se pudo ver a Ricardo Gareca en Palacio de Gobierno. Esta vez fue para reunirse con el reciente elegido presidente Pedro Castillo para solicitar que se permita la vuelta del público a los partidos de fútbol, al menos a los que disputaba la selección peruana en las Eliminatorias.

“Lo evaluarán. Pedimos por todo, no solo por la selección peruana. También por la Liga 1 y para que se reactive el fútbol de menores. El deporte es salud, es educación y la vacunación está avanzando”, expresó Gareca a su salida de Palacio de Gobierno.

Pedido especial Ricardo Gareca pide se levanten medidas restrictivas al deporte (Movistar Deportes)

Crítico como siempre, luego las conferencias de prensa de Ricardo Gareca contenían siempre un mensaje hacia la clase política. La gota que derramó el vaso fue cuando en abril del 2022 se dictó toque de queda un día en el que Sporting Cristal tenía que jugar un partido de Copa Libertadores.

Días después, Ricardo Gareca fue contundente. “No recibí información alguna. El deporte no tiene nada que ver, no les interesa, no les importa, lo digo como DT de la selección peruana. Ni tampoco de los programas deportivos. Recién lo escuché en horas de la tarde, había cero información deportiva. Es una preocupación muy grande”, dijo sobre lo que vivió esa semana.

“Imagínense las carencias que hay en Perú, no hay una política deportiva, es algo inédito. Hay una canción que cantan que es “Contigo Perú”, que dice el trabajo y el deporte. Entonces, históricamente Perú siempre ha sobresalido en el deporte, y ha tenido con el vóley, surf, donde sobresalen, pero hay tan poco incentivo”. Esta fue una de las frases que más se recuerdan.

Otro caso Markarián: “Me he reunido varias veces con el Presidente” Sergio Markarián estuvo en Palacio de Gobierno el día en el que Ollanta Humala asumió el cargo de presidente en julio del 2011 y le hizo una promesa. “”No se preocupe, iremos al Mundial”. Meses después, el mismo uruguayo reconoció que se "ha reunido varias veces con Ollanta”. Incluso, desde Palacios de cedió el avión presidencial para que la Bicolor pueda viajar a Chile a disputar las Eliminatorias. La relación de Sergio Markarián con Humala también dio que hablar, tanto que se vio al mismo presidente en las canchas de la Videna junto a los seleccionados.

Y así fue marcando su camino, dirigiendo a la selección peruana y mostrando sus pensamientos sobre la política cada vez que la situación lo requería. Y así se despidió en julio del año pasado, cuando la crisis política hacía presagiar lo que vivimos ahora.

“Dios ilumine a los políticos para que encuentren una solución, para que el pueblo deje de padecer los problemas que está padeciendo y que, de una buena vez, el país se pueda encausar en el bienestar de toda la población”, dijo el argentino en su última conferencia, ya no como técnico de la selección peruana.

Palabras finales El técnico argentino brindó una conferencia de prensa para despedirse de los peruanos tras no llegar a un acuerdo con la FPF para renovar su contrato. ¿Qué dijeron los hinchas?

