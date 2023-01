La posición es clara, mientras no existan las garantías de seguridad en las distintas ciudades donde se tiene programado la Liga 1, esta no se jugará. Así lo decidió la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos y este fin de semana no habrá fútbol peruano.

Fuentes allegadas a la Comisión nos confirmaron que la fiscalía y la Policía Nacional han sido determinantes en la decisión que se tomó. Los clubes estuvieron a favor de que se suspenda la fecha, mientras que la FPF apuntaba a esperar al miércoles para ver cómo evolucionaba la crisis social y poder tomar alguna decisión.

La votación determinó que no se juegue la fecha 3 de la Liga 1 este fin de semana. Aunque sí se podrán realizar eventos deportivos ya pactados como la Liga Nacional de Vóley que se viene realizando en el Polideportivo de Villa El Salvador y la Copa Davis programada para el viernes y sábado en el Boulevard de Asia.

“Por ser deportes que congregan una minoría de público tienen los permisos”, nos dicen desde la Comisión. Esto significa que no se necesita muchos miembros del orden para vigilar en evento. Además, la seguridad privada ayuda en ese tema. “Por eso se presentó la excepción”, explican.

En efecto, el Coliseo de Villa El Salvador cuenta con una capacidad para unas seis mil personas, pero por lo que hemos podido ver, solo se están usando las tribunas de occidente y oriente para recibir al público. Mientras, en el Estadio del Boulevard de Asia se espera recibir hasta 1.500 aficionados que alienten al equipo peruano de la Copa Davis.

Los deportes

Ya se han realizado cinco días de partidos de la Liga Nacional de Vóley -dos encuentros por día-. La actividad de esta disciplina se paralizó entre el 18 y 23 de enero por la primera disposición de que no se realicen eventos deportivos, pero el 24 retomó su actividad sin problemas en Villa el Salvador. Este martes, incluso, se juegan dos encuentros por la tarde con Latino Amisa ante Jaamsa (3 p.m.) y Rebaza Acosta contra Circolo (5 p.m.)

“Va un poco en esa línea. Los acuerdos se tomaron con el fútbol como único afectado. Mientras tanto, nosotros ahora estamos esperando que nos den las garantías para febrero”, nos comenta brevemente Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley.

Mientras, este martes se presentó la Copa Davis que enfrentará a Perú e Irlanda este viernes y sábado al sur de Lima. El encuentro ha mantenido su programación gracias a estos permisos.

“La negativa al fútbol es por la cantidad de gente y las barras implica un despliegue policial importante. Los otros deportes no generan eso, es público más reducido y no hay enfrentamiento de barras. Felizmente han dado permiso a otros deportes donde estamos nosotros”, nos dice Rodrigo Escalante, miembro de la Federación Peruana de Tenis.

Lo que ha hecho la FPDT es mostrar las garantías ante las autoridades internacionales para que el partido no tenga riesgos. “Buscamos que la ITF y el equipo visitante se sientan tranquilos. Se les ha explicado que la serie se juega fuera de Lima, que no es necesario ir al Centro de Lima y que estamos con buena seguridad. Eso aseguró que la serie se mantenga en pie”, nos complementa.

Así, estos dos eventos han mantenido su calendario. El fútbol no puede hacerlo por la cantidad de gente que involucra y sobre todo, porque la policía debe hacer un plan de seguridad muy grande para poder controlar a las barras. Más si este fin de semana estaba programado que se juegue Universitario vs. Cantolao el sábado y Cristal vs. Alianza el domingo. Los tres grandes jugando en Lima.

