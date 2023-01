—¿Por qué la ADFP apoya a los ocho clubes en el conflicto que hay por los derechos de TV en contra de la FPF?

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, de acuerdo al Estatuto, puede salir en defensa de sus asociados; es decir, de los clubes. Pero más allá de que estatutariamente esté establecido, el 20 de agosto de 2021 hubo una asamblea en la ADFP dónde los clubes aprobaron que el presidente de la Asociación (mi persona) realice las acciones penales, civiles, constitucionales y administrativas a favor de los mismos por cualquier tema que los afectase y entre ellos están los derechos de televisión.

"Los ocho equipos quieren jugar, no hay ningún secreto ahí"

—En conferencia, los clubes mostraron su postura. Sin embargo, en la federación señalan que no es oficial porque no hay un documento firmado y que hay clubes que están tramitando permisos para jugar la Liga 1…

En principio, los clubes ya le comunicaron oficial y públicamente a la FPF que no van a participar si no retiran la medida cautelar. El otro punto, los ocho equipos quieren jugar. No hay ningún secreto ahí. Las instituciones están gestionando su documentación y permisos porque la ley 3037 exige eso. Eso es normal. De no hacerlo, podrían no jugar aun así se levante la medida cautelar.

—Pero si la FPF dice públicamente que sin documento, no hay nada oficial. ¿No sería lo ideal que los clubes firmen un documento?

Más allá del documento, el tema está en saber si participarán o no. Si el día del partido se presentan en cancha o no. Ellos dieron la cara y dejaron en claro su postura.

Liga 1 2023: Universitario, Alianza y los equipos se rehúsan a iniciar al campeonato por derechos de TV | Foto: Jesús Saucedo@photo.gec

—Dentro del grupo de clubes opositores está Universitario. Sin embargo, el administrador, Jean Ferrari, señaló que estaban “dispuestos a jugar” la fecha 1 que se terminó suspendiendo por falta de garantías. ¿Esas declaraciones no debilitan la lucha contra la FPF?

Lo que también dijo fue que iba a hacer lo mejor para su club. Pero yo te pregunto: ¿El hecho que se hayan reunido el pasado lunes Alianza Lima, Universitario y Cienciano con la FPF; no dividiría y debilitaría más al grupo? La respuesta es no. Ellos están realizando acciones normales.

"El presidente de la FPF supuestamente ha dicho a los clubes que les entrega la liga para que la lleve cualquier asociación, menos la ADFP y pidiendo mi cabeza"

—¿Qué se puede saber de esa reunión?

El señor presidente de la FPF supuestamente le ha dicho a los clubes que les entrega la liga para que lo lleve cualquier Asociación, menos la ADFP y pidiendo mi cabeza. Es decir, que me retire de la Asociación. Y eso es increíble. Una cosa no tiene que ver con la otra. El señor, que cree ser el dueño del fútbol en el Perú, está condicionando a las instituciones. Incluso habría pedido que retire las denuncias penales que tengo en su contra.

—Eso parece ser un tema personal…

Claro. Además, ¿qué va a cambiar si me voy del fútbol? Incluso poniéndonos en ese caso: me voy. Pero ninguna denuncia se caería porque los mismos fiscales están siguiendo la investigación de oficio.

—¿Cuál es la postura de los clubes ante el pedido de la FPF de entregarles el campeonato pero que usted se retire?

Si la solución fuera que me tuviera que ir para que todo se arregle, yo me voy. No tengo ningún interés. Pero a mí ningún club me lo ha dicho ni me lo ha pedido. Y he hablado con uno de los representantes de los clubes que ha estado ahí.

—¿Por qué denuncia al señor Agustín Lozano?

Los delitos son: fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos, organización criminal. Y algunos más.

—¿Por qué cree que está buscando sacarlo del juego?

En 2021, el señor me ofreció ser miembro de su Consejo Directivo. Me dijo, incluso, que iba a sacar a Gisella Madriotti (hoy presidenta de Cantolao). No acepté. Ahí empezaron los problemas.

A continuación te contamos sobre el extraño interés que tiene la FPF en querer manejar los ingresos de los clubes de Primera División 🏆🇵🇪. Esto no ocurre en otros países, en los cuales las federaciones no organizan, no comercializan, ni administran estos fondos tan importantes. pic.twitter.com/my0ZJ5s0ge — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 28, 2023

—Si hay un oficio firmado por el expresidente Edwin Oviedo en el que la FPF se compromete a tomar la organización del torneo peruano por cuarto años (2019, 2020, 2021 y 2022) y luego devolverlo a la ADFP, ¿Por qué los clubes ni usted mismo ha pedido justamente eso?

Se lo he pedido tres veces por carta notarial. En la segunda vez que le pedí, fue cuando me propuso ser miembro de su Consejo Directivo. Eso fue antes de las elecciones de junio de 2021. El 26 de julio le reiteré el pedido. Ahí me dijo que lo iba a someter a asamblea y que si quería, hable con los presidentes de los clubes y ligas departamentales. Inclusive quiso desconocer el oficio como diciendo que era falso. A esa reunión fue con el señor Percy Alcalá (en su momento fue presidente de Segunda Profesional). Él es testigo.

—¿Se llegó a someter a asamblea?

No. Me dijo que lo iba a someter en octubre, pero nunca pasó.

—¿Hay forma de que la ADFP vuelva a tener el poder de la organización?

Sí, claro. Lo que corresponde es presentar una Acción de Amparo, pero el campeonato se pararía hasta próximo aviso. Eso sería cortar la raíz de fondo, pero no quiero hacerlo. Esta lucha es de los clubes, no hay interés de mi parte. Porque además es un proceso que dura años. Hay que saber medir en qué momento presentarlo o, en todo caso, pedir una medida cautelar que le prohíba a la FPF organizar el torneo.

—¿Es una posibilidad que presente una Acción de Amparo con todos los daños colaterales que traería?

Claro. Es una posibilidad. Y lo tengo listo. Tengo a la mano una acción de amparo. Pero no lo queremos hacer porque la salida no es esa, no podemos frenar el campeonato porque sí, hay que buscar soluciones, más allá de que la FPF no lo haga.

—¿Es cierto que se está buscando formar una especie de comisión para que se encargue de los derechos de TV?

No. Lo que sé es que se formó una comisión hace tiempo en la que estaban César Vallejo, Cristal, Cantolao y Ayacucho. Cuatro clubes designados para ver los derechos.

—¿Cómo se manejaba antes los derechos de TV?

Desde el año 1996 hasta la fecha, la titular de los derechos de televisación es la Federación Peruana de Fútbol. El artículo 6 del Estatuto de ese año dice explícitamente que “constituyen rentas de la FPF, el 10% de los derechos de transmisión audiovisual y radiodifusión que organicen los clubes y las ligas departamentales que organicen”. O sea, la federación recibía el 10% de lo que ingresen las instituciones por ese concepto.

—Claro, pero hoy la FPF exige tener el poder de los derechos de TV, pese a que los clubes que acabaron contrato con el Consorcio Fútbol Perú en 2022 tienen una cláusula de preferencia…

Exacto. Esa cláusula señala que un año después de que finalice el contrato, los clubes que reciban ofertas de otros operadores están obligados de llevar esa oferta para que el Consorcio iguale o mejore. Si lo hace, continúa el contrato. Si no lo hace, se terminaba. Pero si las instituciones no respetaban ese punto, habría una penalidad por pagar.

"Más allá de la millonaria penalidad, lo que va a pasar es que (los dirigentes) perderán sus clubes"

—Eso es lo llamativo. ¿Por qué los clubes que finalizaron contrato en 2022 con el Consorcio se fueron con la FPF?

Es increíble, la verdad. Y te digo otra cosa: más allá de la millonaria penalidad, lo que va a pasar es que perderán sus clubes. ¿Sabes quién se va a volver administrador de esas instituciones? El Consorcio. Porque obviamente a ellos, ni a ningún operador, le va a convenir quebrar al club. Van a querer que siga funcionando para que acaben de cobrar su dinero.

—La FPF ha insinuado que algunos clubes no declararon con la verdad lo que han venido recibiendo por derechos de TV, y por eso no quieren el cambio. ¿Qué opina?

Lo he escuchado también. Eso tendrían que probarlo. Hace rato los hubiera denunciado por difamación y calumnia. ¿Sabes por qué no se puede hacer eso? Porque Licencias no solo te piden tus ingresos, te piden tus declaraciones tributarias. Entonces cómo puedo falsear información de mi contrato, sí también me piden los pagos que he hecho a Sunat. Ahí hay una inconsistencia muy grande, un error garrafal.