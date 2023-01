Cabeza y corazón. El gesto de Novak Djokovic significan lo determinante que son las emociones en el deporte y lo sabrá él, quien volvió al lugar donde hace solo un año no recibió el mejor trato y hoy él demuestra que su tenis va más allá del tema de las vacunas.

Desfoga con lágrimas, porque en enero pasado le cambiaron Melbourne Park por un caluroso cuarto en el ‘Hotel infame’, lugar de refugiados y en ese momento, una incubadora de COVID-19.

Ahora levanta los brazos en el Rod Laver Arena y llora junto a su equipo técnico. Nole ganó la madrugada de ayer el Australian Open, venció a Tsitsipas por 6-3, 7-6 y 7-6, le ganó a los que lo sacaron de varios torneos del circuito por no estar vacunado contra el coronavirus, pero sobre todo, se superó a sí mismo. Porque siempre se le exige todo y él da más que eso.

“El no haber podido disputado el año pasado, volver este”, dice Nole señalando su camiseta con el número 22 el pecho, el número de Grand Slam que suma. Superó la situación y se superó a sí mismo.

Y volvió a la cima del Ránking ATP. Sí, luego de un 2022 donde perdió 5.200 puntos por no jugar en Australia y el US Open y no sumar en Wimbledon -ganó el torneo, pero no otorgaba puntaje por la no presencia de rusos y bielorrusos-, y no pudo competir en Indian Wells, Cincinnati ni Canadá. Pese a ello, volvió a recuperar el sitial que le corresponde.

Su 2022 - no compitió en:

Australian Open - defendía 2000

Masters de Indian Wells

Master de Canadá

Masters de Cincinnati

US Open - defendía 1.200

Ganó Wimbledon que no dio puntos - no sumó 2.000

--

“Es el más grande que ha tomado una raqueta de tenis”

Stefanos Tsitsipas - Tenista griego

--

¿El mejor de la historia?

Hablar de Djokovic es también hablar del ‘Big 3′ del tenis y abrir el debate de quién es el mejor tenista de la historia, pregunta que no tiene respuesta porque depende del gusto de cada aficionado.

Lo que sí queda claro es que hoy por hoy, Djokovic lidera la lucha estadística con Rafael Nadal y Roger Federer, suizo ya retirado del tenis. Con el Australian Open igualó los 22 Grand Slam de Rafa, los dos máximos ganadores de los eventos más grandes del tenis.

Pero el ATP hace una contabilización respecto a lo que llaman ‘Grandes Títulos’, en los que incluyen los Grand Slam, el ATP Finals, los Masters 1000 y los Juegos Olímpicos individuales. En la sumatoria, Djokovic saca larga ventaja.

--

“No lo dejaron entrar a Australia el año pasado y tampoco a USA y ya es el 1 de nuevo. Creo que ya no hay más discución”

Guido Pella - Tenista argentino

--

Luego existen una serie de cifras en las que Novak Djokovic sale bien parado o pelea entre los grandes nombres de la historia. A continuación una relación de ellos.





Más semanas como N°1 - 373

Roger Federer - 310

Rafael Nadal - 209





Más años finalizados como N°1 - 7

Pete Sampras - 6

Roger Federer, Rafael Nadal, Jimmy Connors - 5





Balance positivo sobre el Big 4

Rafael Nadal (30-29)

Roger Federer (27-23)

Andy Murray (25-11)

--

Desde la victoria de Wimbledon solo ha perdido 2 partidos y ganado 6 títulos. De lejos, el mejor jugador del planeta”

Greg Rusedski, ex tenista

--

Más títulos ATP

109 - Jimmy Connors

103 - Roger Federer

94 - Ivan Lendl

93 - Novak Djokovic

92 - Rafael Nadal





Más títulos en un mismo torneo

14 - Rafael Nadal - Roland Garros

12 - Rafael Nadal - Barcelona

11 - Rafael Nadal - Montecarlo

10 - Novak Djkovic - Australian Open

10 - Roger Federer - Hale

10 - Roger Federer - Basilea

10 - Rafael Nadal - Roma

--

