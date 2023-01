El Fisicoculturismo es un deporte en el que se trabaja la musculatura del cuerpo de forma armoniosa para mostrar cada una de las fibras en las competencias. “Es el desarrollo de la masa muscular, pero estructuralmente”, nos decía hace unas semanas Florencio Portocarrero, presidente de la Federación de Fisicoculturismo y Fitness.

Y este domingo se realizó en el Coliseo Dibós el Miss & Mister Lima 2023 Miss & Míster Lima 2023 con la participación especial de figuras como la brasileña Eva Andressa y Dorin Yates, seis veces ganador del Míster Olympia. Decenas de competidores peruanos se hicieron presente en la cita dominical del Campeonato Nacional de Fisicoculturismo y Fitness.

Y fue Vivian Baella una de las que más flashes se llevó. Como se sabe, la exvoleibolista incursionó en esta disciplina a mediados del año pasado y ya compite en los grandes eventos locales. Antes estuvo en el Cusco y en Barranca.

“Debes tener el cuerpo finito. En las piernas no se busca tener los cuádriceps tan desarrollados, si no tener más marcada la parte de atrás, los glúteos y los isquiotibiales. Buscan que tengas buena espalda, hombros tonificados, no tan grande”, nos explicaba la misma Vivian sobre lo que se evalúa en su categoría bikini fitness.

Este domingo volvió a imponerse. Ganó en su categoría y en el absoluto de Bikini Fitness.