No hay net tan alta que la que ella misma se ponga. Si conocimos a Vivian Baella siendo una niña que nos alegraba con sus mates en el vóley, hoy admiramos a una deportista que se supera a sí misma. Hace un par de semanas sorprendió a todos ganando dos competencias de fisicoculturismo, la nueva disciplina a la que se dedica.

Tras dejar el vóley, Vivian se concentró en su trabajo de tripulante de avión y el trajín no le dejaba tiempos para practicar algún deporte, por lo que el gimnasio fue su ‘salvación’. Así fue conociendo más del trabajo con las máquinas hasta que a fines de agosto se topó con chicos que entrenaban para una competencia de fisicoculturismo y estaban en la semana final de su preparación. “Me pareció tan fuerte, me parecía increíble que haya personas que hagan eso”, nos cuenta. Su entrenadora Nancy la animó a que ella también incursione y se animó para iniciar en la categoría bikini fitness.

Y en poco más de dos meses, Vivian encontró premio a su esfuerzo. En un torneo en el Cusco ganó su categoría (se hace por tallas y ella está en +1.68) y luego el absoluto, que combina todas las tallas. “Mi meta era competir en diciembre, pero fui avanzando rápidamente. Al Cusco fui a soltarme, a romper el hielo. Di lo mejor de mi y gané sin pensarlo”, nos cuenta.

¿Qué es el fisicoculturismo y fitness?

“Es el desarrollo de la masa muscular, pero estructuralmente”, nos dice Florencio Portocarrero, presidente de la Federación de Fisicoculturismo y Fitness. De eso se trata este deporte y en el caso particular de Vivian Baella, esta compite en la modalidad inicial si se puede llamar de alguna manera.

Para practicar este deporte, Florencio resume en tres puntos lo que se requiere para esta disciplina. “Como cualquier deporte, disciplina en el ejercicio, una dieta adecuada y una vida ordenada”.

Para las mujeres existen varias modalidades: bikini fitness, fitness acrobático, welness, body fitness y woman physique. “El bikini fitness es una chica armoniosa en su estructura física. Que no se le note corte musculares, que no tenga desarrollo muscular, pero que se note que es una chica deportista”, resume Florencio la modalidad que practica Vivian. “El acrobático combina la gimnasia artística con lo físico. El welness es ya con una estructura más gruesa de la cadera hacia abajo. En el body fitness ya marcan más el músculo y el woman physique es para atletas que antes se llamaba culturismo, de musculatura. También hay el model fit, donde las chicas de hacen modelaje también”, nos grafica el directivo de la federación.

“Debes tener el cuerpo finito. En las piernas no se busca tener los cuádriceps tan desarrollados, si no tener mas marcada la parte de atrás, los glúteos y los isquiotibiales. Buscan que tengas buena espalda, hombros tonificados, no tan grande”, nos explica la misma Vivian.

Y claro, las competencias miden el cuerpo directamente, pero hay mucho más. “Evalúan que el cuerpo esté tonificado, el paso en la pasarela, las poses reglamentarias”, nos dice la exvoleibolista. “El tema de la pasarela va con la bella en el caminar, en el porte, en el físico. Todo es un conjunto armonioso de cualidades”, agrega Portocarrero.

Esa esa la nueva aventura de Vivian Baella. Ella alza vuelo todos los días en su trabajo como tripulante y en la vida diaria, también se eleva por encima de sus propias metas.

Modalidades femeninas Según Florencio Portocarrero, presidente de la Federación Peruana de Fisicoculturismo y Fitness Bikini fitnes: Una chica armononiosa en su estructura física, que no se note el corte muscular. Que no tenga desarrollo muscular, pero que se note que es una chica deportista. Se evalua todo, la belleza al acaminar, lo armonioso de la pasarela. Fitness acrobático: Combina la gimnasia artística y la parte física. Tiene dos etapas, una mitad que es desarrollo de rutina coreográfica que equivale un 40% de la puntuación. Luego las chicas salen en bikini y se compara su estructura corporal. Wellness: Es para chicas con la estructura más gruesa de la cadera hacia abajo. Body fitness: Ellas marcan un poco más el músculo. Women´s Physique: Las que antes eran culturismo. * Model Fit: las chicas que además desfilan en vestido, como modelaje.

