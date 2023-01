Las primeras planas hablan de Alexander Callens observando el Girona 0-1 Barcelona en el banco de su nuevo equipo. O de Paolo Guerrero a la espera de debutar con Racing Club de Argentina. Pero no son los últimos peruanos en cambiar de club. Alessandro Burlamaqui también lo ha hecho en estos días. La mañana del sábado, el CD Badajoz, de la tercera de España, oficializó la salida del central que estaba a préstamo del Valencia desde julio de 2022.

“El Club Deportivo Badajoz comunica la baja de Alessandro Burlamaqui. El jugador de 20 años, cedido por el Valencia CF, ha disputado esta temporada un total de 13 partidos, 3 de ellos como titular. Desde el club deseamos a Aless suerte en su futuro personal y profesional”, publicó en sus redes sociales y su web oficial.

Por eso, El Comercio pudo conocer que Alessandro ya tiene nuevo equipo hasta final de temporada y será el CF Intercity, también de la tercera división española. El club de Alicante, fundado recién en 2017, fue noticia a inicios de enero cuando enfrentó y puso contra las cuerdas al Barcelona de Xavi Hernández. Por la Copa del Rey, los culés ganaron 4-3 con un gol salvador de Ansu Fati en el tiempo suplementario.

“Nos va bien tener la experiencia del Intercity para no fallar. Es competición del KO y lo más importante es pasar, y competir bien. Llegamos en el mejor momento pero no nos debe desviar del objetivo, que sigue siendo ganar títulos”, valoró Xavi en rueda de prensa tras el partido. A su Barza, con Dembelé, Busquets y demás figuras, el nuevo equipo de Burlamaqui casi lo saca del torneo doméstico.

Del modesto Intercity se sabe que actualmente se encuentra en el puesto 17 de la Primera Federación con 23 puntos, a 16 puntos de diferencia del líder Eldense. Y este domingo enfrentará al Nástic de local.

Cabe recordar que el Intercity ha sido el primer club español en cotizar en la Bolsa de Valores y tiene como vicepresidente a Juanfran Torres, quien también es accionista mayoritario del club. El cuadro alicantino ha logrado cuatro ascensos de categoría en sus primeros cinco años de historia.

Muchas gracias Blanquinegros!!

Ha sido un placer!! https://t.co/IaamdA9zJR — Alessandro Burlamaqui (@AlessBurlamaqui) January 28, 2023

Burlamaqui y un nuevo reto por superar

Alessandro pertenece al Valencia, uno de los grandes clubes de España que en estos años ha entrado en una crisis económica y futbolística. El peruano intentó en más de una ocasión meterse en el primer equipo, pero no lo logró. Incluso en un partido de pretemporada fue titular contra el AC Milán de Italia. Jugó 69 minutos y tuvo una actuación valorable para el técnico Genaro Gattuso.

Pero Burlamaqui nunca pudo dar ese salto. El defensor nacional tuvo partidos con el filial del Valencia, donde tuvo muchas actuaciones destacables; sin embargo, buscó una mejor opción como ser prestado y mostrar su valía como futbolista profesional. Como todo jugador, necesitaba minutos para soñar con un llamado a la selección peruana, algo que no se ha dado hasta el momento.

Aún con 20 años, Alessandro buscará cumplir con un nuevo reto y empezar a consolidarse en el difícil fútbol español. Ahí, a unos pasos, está la élite. Pero esos son los pasos más grandes que deberá dar para conseguirlo.

Su amor por el Perú

Nació en Lima, pero al año ya estaba subido a un avión junto a sus padres con rumbo a España. Ahí, en la Madre Patria, hizo toda su carrera. Pero, pese a ello, nunca dejó de ser un peruano más. Y cuando fue convocado a la selección nacional, siempre estuvo dispuesto a venir.

En 2019, el profesor Carlos Silvestri, entonces técnico de la Sub 17, lo convocó para el Sudamericano de la categoría. El central, que también juega de volante, era uno de los jugadores con mayor proyección. De hecho, ese seleccionado casi consigue el boleto al Mundial. Lograron clasificar hasta el hexagonal final.

“Me acuerdo de él como un jugador que tiene base, definitivamente una técnica muy bien depurada, consolidada y que cuando llegó tenía más tendencia defensiva. Un extraordinario recuperador, muy rápido para llegar y quitar el balón. Él iba a quitar la pelota, sabía cuándo entrar para obtener el balón y quitársela al rival, muy agresivo en el buen sentido y después, muy bien maneja los perfiles. Tiene desdoblamiento y ruptura”, nos dice Silvestri en una charla corta con Deporte Total.

Burlamaqui también fue citado a la Sub 20. Hoy, con 20 años, aún no pierde las esperanzas de ser llamado en algún momento por Juan Reynoso. Claro, para eso debe consolidarse en un equipo. Y eso lo sabe muy bien el profesor Carlos. “Es un jugador que puede jugar en varías posiciones del medio, no solamente de ancla, sino de doble contención y también de interior. Tiene un corazón y un espíritu grande para jugar. Muy corajudo y entregado. En la Sub 20 compartimos algunos partidos con él y mantenía ese mismo ritmo e intensidad para marcar, jugar y crear”.