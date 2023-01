Este sábado 28 de enero, Barcelona vs. Girona en vivo online gratis por la jornada 19 de LaLiga Santander. El partido se disputará desde las 10:15 a.m. (hora local) y 4:15p.m. (hora de España) en el estadio Municipal Montilivi y contará con la transmisión de ESPN y STAR Plus para toda Sudamérica, mientras que en Europa se verá por las pantallas de DAZN y beIN Sports. Los azulgranas vienen de clasificar a las semifinales de la Copa del Rey y saldrán en busca de defender su liderato liguero ante el nuevo equipo de Alexander Callens.

VIDEO RECOMENDADO Girona vs. Barcelona protagonizan este sábado 28 de enero uno de los partidos más atractivos de la jornada 19 de LaLiga Santander.