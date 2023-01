Pero Paolo no es el único que cambió de aires en este arranque de año. Alexander Callens ha sido la mejor noticia para este país en términos futbolísticos. Luego de brillar en el New York City (salió campeón de la MLS en 2021), el central titular de la selección peruana firmó por el Girona de La Liga Santander. Es decir, volvió a la élite después de siete años. Antes también estuvo en España: Real Sociedad B entre 2011 y 2015 y Numancia de 2015 a 2017, fueron sus equipos.

Ni bien pisó suelo europeo, Callens se puso a disposición de su nuevo club. De hecho, estuvo en el banco de suplentes en la caída del Girona (1-0) ante el Barcelona por la liga española este último sábado. Los rojiblancos se ubican en el duodécimo puesto con 21 puntos en 19 fechas, con más goles en contra (29) que a favor (26). Es decir, la contratación de Alex era necesaria para reforzar una zona debilitada.

Callens y Paolo son los abanderados, pero no los únicos. El Sub 20 Sebastien Pineau dejaría Alianza Lima para firmar por el Austin FC de la Major League Soccer , y Alessandro Burlamaqui, según pudo conocer El Comercio, tendría todo listo para ser parte del InterCity, el club de tercera división española que puso contra las cuerdas al mismísimo Barcelona en la Copa del Rey este año.

Paolo Guerrero estuvo presente en el debut de Racing Club en la liga Profesional Argentina 2023.

El mapa de los peruanos en el exterior: Ojo con la MLS

El mundo sigue girando y se izan más banderas rojiblancas en diversos países. A diferencia de hace algunos años en los que los goles de Paolo Guerrero abrieron la puerta del fútbol brasileño, hoy es la liga argentina la única de Sudamérica que alberga a compatriotas. El propio Paolo en Racing es uno, y también están Luis Advincula (Boca Juniors) y el juvenil Catriel Cabellos, una de las joyas de ‘La Academia’ que seguramente buscará al ‘Depredador’.

Por otro lado, la Major League Soccer sigue ganando terreno y nos demuestra una vez más que no debemos menospreciarla. Han crecido tanto que en 2022 fueron la liga que más jugadores exportó a Europa: 72 en total. Uno de ellos fue Marcos López, el claro ejemplo que deben seguir los peruanos: debutó en Cristal, sumó minutos en San Martín, fue fichado por San José Earthquakes donde se consolidó y hoy está en el Feyenoord, el actual líder la Eredivisie de Países Bajos.

“Muchos se han burlado del torneo estadounidense, pero ha demostrado que evolucionó. Empezó contratando veteranos, pero hoy se fijan más en captar talento joven que puedan tener un valor de reventa. Considero que ese paso por una liga intermedia, ‘trampolín’, como se dice, es clave para el futbolista peruano . Por ejemplo, recuerdo los primeros partidos de Marcos López en San José Earthquakes y no le fue bien. Con el tiempo pudo pulir algunos detalles y hoy está en Europa”, analiza Adrián Cabrejos, scout y fundador de Embajadores Criollos, web que sigue con detalle la actualidad de los futbolistas peruanos en el exterior.

🌎✈️🇪🇺 2022



Exportación de jugadores (transferidos, cedidos o agentes libres) de las Américas hacia Europa entre invierno y verano de este año:



72 🇺🇸 #MLS

67 🇧🇷 Brasileirao

37 🇦🇷 Liga AFA

27 🇺🇸 #USL

16 🇨🇦 #CanPL

14 🇺🇾 Primera

13 🇨🇴 DiMayor

11 🇲🇽 Liga MX

9 🇪🇨 Serie A

2 🇺🇸 #NCAA — Jaime Ojeda (@jaimeor96) September 12, 2022

La Major League Soccer para ser el primer mercado para los peruanos. Por eso no sorprende que Pineau pueda firmar por el Austin FC o que hayan rumores en torno a Piero Quispe (joya de la ‘U’) y equipos estadounidenses. De hecho, la liga norteamericana es en estos momentos la que más peruanos alberga: Pedro Gallese y Wilder Cartagena en Orlando City, Miguel Truco en San José, y Yordy Reyna en Charlotte aunque su situación podría cambiar luego de las declaraciones de su técnico, quien dijo que no lo iba a tener en cuenta.

Raúl Ruidíaz es otro, el que en estos momentos está brillando. La ‘Pulga’ disputará el Mundial de Clubes con el Seattle Sounders, luego de hacer historia: se convirtieron en el primer equipo de la MLS en ganar la Concacaf Champions League tras vencer en la gran final al Pumas de México.

Detrás justamente está la Liga MX: Edison Flores y Anderson Santamaría en el Atlas, Pedro Aquino en América y Santiago Ormeño en el Chivas. Aquino y Santamaría se muestran ya consolidados, mientras que el ‘Orejas’ busca retomar el nivel de hace algunos años.

Callens y Tapia en Europa: ¿Por qué no hay más Pizarros?

A inicios del 2000, cuando la brecha del fútbol sudamericano y el europeo aún no era gigantesca, Perú exportó a sus mejores jugadores de las últimas décadas: Claudio Pizarro (llegó en el 99 al Werder Bremen procedente de Alianza Lima, luego iría al Bayern a ganar todos los títulos posibles), Paolo Guerrero (arribó a la filial del Bayern Munich en el 2002 para ser pulido por el mismísimo Gerd Müller), Jefferson Farfán (en 2004 se abrió paso en Europa usando al PSV de Países Bajos como trampolín) y Juan Vargas (llegó a Catania italiano en 2006). Además estaban Acasiete y Rebosio en España, y Nolberto Solano en la Premier League.

Sin embargo, con el paso de los años, al fútbol peruano le fue más difícil exportar jugadores directos a ligas de élite. Bueno, le costó el simple hecho de vender a sus futbolistas. De acuerdo a un estudio del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES) en 2019, Perú fue el segundo peor exportador solo por detrás de Bolivia. ¿Qué pasó? ¿Por qué entramos en esta crisis?

“ La generación de Pizarro, Guerrero, Farfán, Vargas, Rodríguez, Zambrano y Carrillo fue la última que pudo llegar casi sin escalas a las ligas de élite. Todos los demás están en un nivel inferior. Y la camada que viene tendrá que trabajar más para llegar a esos niveles”, analiza Victor Zaferson, reconocido scout peruano y “descubridor” de Gianluca Lapadula.

“El nivel de calidad y jerarquía de nuestros jugadores ya no es como antes. Antes escalabas desde Perú del 1 al 5 (Bundesliga). Hoy es del 1 al 3 (MLS). Si no demuestras impacto inmediato todo se complica. Los jugadores de la selección tienen más opciones, pero tampoco tienen nada garantizado. Para los que no están aún en la selección o para los que están y son suplentes tienen que demostrar jerarquía y regularidad en torneos exigentes. Por eso generalmente a los peruanos los quieren libres o a préstamos. Rara vez los quieren comprar. Los destinos son la MLS, Liga de Expansión de México, Canadá, Portugal, Grecia. Si destacas en las ligas del ascenso en Europa se te abren las puertas en Primera. El futbolista peruano promedio debería estar listo para emigrar luego de 100 partidos en Primera. Pero eso no sucede. Demoran en madurar por diferentes razones. Algunas son las carencias formativas y de competencia. Eso complica todo”, añade.

De momento, este año no hay ninguna venta desde la Liga 1 al exterior. Sebastien Pineau, con apenas ocho partidos en primera división (siete con César Vallejo y uno con Alianza), podría ser el primero si se oficializa su llegada a Austin FC.

Para Cabrejos, hay dos factores importantes que influyen en esta crisis que sufre el fútbol peruano: el nivel competitivo del futbolista local y el pasaporte comunitario. “Chemo del Solar, cuando tuvo un programa en Radio Capital con Daniel Peredo, contó que Fernando Roig, propietario del Villarreal, no quería contratar futbolistas peruanos porque los encontraba poco competitivos en comparación con los uruguayos, argentinos o brasileños. Y me parece que esto lo dijo porque Farfán fue ofrecido en el 2004 al Villarreal. Ya pasaron casi 20 años de esto y la percepción no es que haya cambiado”.

Solo hay dos peruanos en alguna de las cinco grandes ligas de Europa (llámese Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga o Ligue 1): Alexander Callens (Girona) y Renato Tapia (Celta), ambos en España. Luis Abram estaba en Granada, pero será transferido al Atlanta United de la MLS por 300 mil euros.

De ahí, Gianluca Lapadula es el ‘9′ del Cagliari que juega en la Serie B de Italia, su país de nacimiento. Miguel Araujo y Gonzalo Sánchez (ambos en Emmen FC) y Marcos López (Feyenoord) juegan en la Eredivisie; Percy Liza busca consolidarse en el Marítimo de Portugal, mientras que Sergio Peña quiere hacer lo propio en el Malmö de Suecia. Rodrigo Vilca, prestado el año pasado a la ‘U’, volvió al Newcastle, aunque juega en la Sub 21 pese a tener 23 años (el torneo permite uno mayor).

Se deben mejorar muchos aspectos para volver al fútbol peruano una liga exportadora. Obviamente eso ayudaría al crecimiento de una selección que clasificó a un Mundial después de 36 años rozando la hazaña. Hay que mejorar y mucho.





LOS PERUANOS EN ARABIA SAUDITA: