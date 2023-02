Hace un par de semanas estaba sonriente entrenando con Cristiano Ronaldo. Hoy, André Carrillo está a nada de afrontar con el Al Hilal su tercer Mundial de Clubes (arranca este 1 de febrero) para convertirse en el peruano que más veces la disputó. Aunque ahora será un torneo particular, con más tintes rojiblancos, más peruanizado. También estará Raúl Ruidíaz y su Seattle Sounders.

Será la primera vez que dos peruanos jueguen el prestigioso certamen que arrancó en 2005 como sucesor de la Intercontinental y tiene ya a dos compatriotas en las páginas doradas de los campeones: Paolo Guerrero (2012 con Corinthians) y Claudio Pizarro (2013 con Bayern Múnich).

El ingreso del Al Hilal al torneo ha sido peculiar. Como la Champions League de Asia 2022 aún acabará en marzo de este año, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) decidió enviar a su mejor equipo: el de la Culebra. Por su parte, Seattle Sounders debutará luego de hacer historia y convertirse en el primer equipo de la Major League Soccer en ganar la Liga de Campeones de la Concacaf con Raúl Ruidíaz como goleador y figura.

El certamen iniciará este miércoles, pero los peruanos recién verán acción el sábado 4. Sounders esperará al ganador entre el Al Ahly (Egipto) y Auckland City (Nueva Zelanda). De salir vencedor, el elenco de la ‘Pulga’ enfrentaría al poderoso Real Madrid en semifinales.

El camino de Carrillo está en el otro carril. Al Hilanl se verá las caras con el Wydad AC (Marruecos) por un cupo en la otra semifinal en la que espera Flamengo. La ‘Culebra’ puede cobrarse la revancha de la edición de 2019 en la que perdió ante el ‘Mengao’ en la misma instancia y se fue expulsado. La única forma en la que el país puede disfrutar de un choque de peruanos en el Mundial de Clubes es si ambos llegan a la final, o en el encuentro por el tercer puesto.





¿Cuándo se podría dar un duelo de peruanos?

Fecha Partidos Hora Ronda 1

Miércoles 1 P1: Al Ahly vs. Auckland City 2:00 p.m. / 610 DSports Ronda 1

Sábado 4 P3: Seattle Sounders vs. Ganador P1

P4: Wydad Casablanca vs. Al Hilal 9:30 a.m. / 612 DSports

12 m. / 612 DSports Semifinal 1

Martes 7 Flamengo vs. Ganador P4 2:00 p.m. / 610 DSports Semifinal 1

Miércoles 8 Real Madrid vs. Ganador P3 2:00 p.m. / 610 DSports Tercer lugar

Sábado 11 Perdedores semifinales 10:30 a.m. / DSports FINAL

Sábado 11 Ganadores semifinales 2:00 p.m. / 610 DSports

¿Sucedió alguna vez lo mismo? No. Martín Hidalgo (2006 con Inter de Porto Alegre), Paolo Guerrero (2012 con Corinthians) y Claudio Pizarro (2013 con Bayern Múnich) levantaron el trofeo sin que haya otro peruano disputando el certamen. Lo más parecido podría ser la polémica final de la Intercontinental de 2001. ¿Qué pasó? Te lo contamos:

Bayern vs. Boca, una polémica final

Luego de brillar en el Werder Bremen, el equipo que le abrió las puertas de Alemania y Europa, Claudio Pizarro llegó al Bayern Múnich. Eran mediados del 2001 y el gigante bávaro, que recientemente había ganado la Champions League, fichó al Bombardero de los Andes. Su historia, llena de goles y títulos, empezaba de la mejor manera: el 27 de noviembre de ese año iba a ser titular en la gran final de la Intercontinental, ese torneo que enfrentaba al campeón de América contra el del Viejo Continente.

Del otro lado, el equipo que cruzó el charco para llegar a Tokio fue Boca Juniors de José Pereda, el Chino. El elenco argentino llegó al decisivo partido siendo bicampeón de la Libertadores y con la chapa de haberle ganado al mismísimo Real Madrid la edición anterior de la Intercontinental. Y en sus filas estaba el peruano, aunque no formó parte de la delegación.

Pereda jugó la Libertadores 2001, incluso tuvo minutos en la final de ida ante Cruz Azul en México. Pero estaba viviendo sus últimos meses en el cuadro Xeneize. A principios de 2002, el Chino volvió al fútbol peruano para jugar por Universitario de Deportes, Melgar, Cienciano y Real Academia FC. Hasta que se retiró.

Pero en ese Bayern-Boca el que sí estuvo fue Claudio Pizarro. Fue compañero de Giovane Élber en el ataque. El encuentro acabó 1-0 a favor de los europeos gracias al gol del ghanés Samuel Kuffour. Aunque los sudamericanos aún reclaman que fue injusto, que fue “un robo”. De hecho, el Chicho Serna, ídolo Xeneize, catalogó ese partido como el “robo del siglo”.

“Fue un partido duro, ellos tenían un buen equipo. Si hubieron cosas raras con el árbitro, no me acuerdo”, respondió muchos años después Pizarro. “Cuál robo? Le ganamos bien la copa, no les robamos nada”, añadió.

Un repaso de los peruanos en la Intercontinental

El torneo predecesor al Mundial de Clubes se llamaba Copa Intercontinental y consistía en un duelo entre el campeón de la Champions League y el campeón de la Copa Libertadores. El primer peruano en consagrarse campeón fue Juan Joya Cordero. El legendario jugador nacional se consagró campeón con Peñarol en dos oportunidades. En 1961, le marcó un doblete al Benfica de Eusebio; y seis años después (1966), fue parte de la victoria ante Real Madrid.

En 1963, otro peruano disputó la Copa Intercontinental aunque sin éxito: Víctor Benítez. El ‘Conejo’ se enfrentó al Santos de Brasil. Fueron tres partidos entre sí y el ex lateral nacional se hizo presente en el último encuentro; sin embargo, la victoria y el título fue para el elenco sudamericano.

Luego de 34 años, Perú volvió a hacerse presente en una definición de la Copa Intercontinental. Roberto Palacios disputó la final del torneo con el Cruzeiro en 1997. El’ Chorri’, que jugaba en Brasil, se midió ante el Borussia Dortmund, pero poco pudo hacer para evitar la derrota 2-0 de su escuadra. Tres años después, en el 2000, José ‘El Chino’ Pereda rompió esa mala racha de los nacionales y fue parte del equipo campeón que ganó en esa edición: Boca Juniors.

El ‘Xeneize’ levantó el trofeo tras vencer por 2-1 al Real Madrid con un doblete de Martín Palermo. El ‘Chino’ celebró la Copa Intercontinental desde el banquillo. El año siguiente se jugó el Bayern-Boca contado párrafos atrás.

Peruanos campeones del Mundial de Clubes

El nombre de Paolo Guerrero salta en la memoria de todos cuando se habla de los grandes momentos del Mundial de Clubes. Sin embargo, antes del ‘Depredador’, un peruano más logró hacerse del título del Mundial de Clubes: Martín Hidalgo en el 2006 con el Internacional de Porto Alegre.

Ya con el rótulo de Mundial de Clubes, Hidalgo disputó la segunda edición del certamen en 2006, siendo parte del plantel brasileño. El Inter lo fichó luego de tenerlo como rival en la Copa Libertadores en esa edición cuando defendía los colores de Libertad de Paraguay.

Aunque el ‘Gumarelo’ no logró la clasificación, en Inter quedaron sorprendidos por el peruano, semanas después lo contrataron y fue una pieza recurrente en el once inicial. El Inter lo inscribió también para el Mundial de Clubes y empezó jugando las semifinales ante Al-Ahly de Egipto. Sin embargo, terminó desgarrándose, por lo que no pudo estar en la final ante el Barcelona. El peruano intentó de todas las maneras posibles llegar al partido pero no pudo. Contra todo pronóstico, la victoria fue para Internacional gracias a un gol de Adriano Gabiru a los 82′, así el equipo brasileño dio el batacazo en el Mundial frente a la escuadra que dirigía Frank Rijkaard y comandaba Ronaldinho.

Martín Hidalgo suplente ante el Barcelona. (Foto: AFP)

Seis años después llegó el turno de Paolo Guerrero y esa recordada campaña con el Corinthians de Brasil. El ‘Depredador’ ratificó su buen momento con un gran Mundial de Clubes 2012. Condujo con sus goles al cuadro paulista. En total, anotó dos tantos: en semifinales ante Al-Ahly y el recordado contra el Chelsea, lo que le valió a ganar además la distinción como el tercer mejor jugador del torneo.

Un año más tarde, en el 2013, la bandera peruana volvió a la cima del mundo: Claudio Pizarro haría historia con el Bayern Munich. El ‘Bombardero’ festejó el título tras ingresar en el segundo tiempo de las semifinales contra Guangzhou Evergrande y quedarse en el banquillo en la final ante Raja Casablanca de Marruecos. Un campeonato que le sirvió para instaurar un récord internacional.

Con casi toda su carrera hecha en Alemania, Pizarro hizo historia en el certamen del 2013. El delantero peruano se convirtió en el primer sudamericano (sin contar argentinos y brasileños) en jugar la Copa Intercontinental (antiguo torneo) y el Mundial de Clubes. Y ganarlos.