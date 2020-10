Jean Pierre Rhyner es suizo, pero también es peruano. La cuestión es sencilla: su madre nació en este país y al tener a su hijo en tierras helvéticas, decidió tramitarle su identidad peruana. Es una elección, un trámite y una decisión. Tan simple como eso. La Comisión de Estatutos del Jugador de la FIFA aprobó su renuncia a la selección de Suiza (defendió a la escuadra helvética en la Sub 21) y ahora ya es convocable para el equipo dirigido por Ricardo Gareca. No fue llamado para esta fecha doble FIFA, pero su oportunidad podría llegar en la Copa América del 2021. Otro es el caso de Gianluca Lapadula, y en esta nota se explica qué piensan en la FPF sobre él.

Mucho se ha comentado sobre jugadores peruanos, o con raíces peruanas, que pueden defender al cuadro bicolor. Hay un trabajo bastante profesional de cazatalentos y radares que se han activado por todo el mundo. A la selección peruana no le sobra nada y todo suma. Sin embargo, hay una cuestión vinculada a trámites que, en el texto de la aprobación a Rhyner, es importante recordar.

Jean Pierre disputó dos amistosos con la selección peruana Sub 20 en el 2014. El equipo era dirigido por Víctor Rivera. (Foto: Prensa FPF)

-Trámites OK-

Desde el año pasado, el comando técnico de Ricardo Gareca pidió que se siga el rastro a Jean Pierre Rhyner. Cuando eso ocurre, quien se pone a trabajar en el tema de los documentos es el gerente de selecciones, Antonio García Pye. ”Me dispongo a revisar los casos cuando hay un interés deportivo manifestado. Igual, eso no quiere decir que van a convocar de todas maneras al futbolista”, responde García Pye.

La Comisión del Estatuto del Jugador de @FIFAcom autorizó al futbolista Jean Pierre Rhyner para ser jugador convocable de @SeleccionPeru 🇵🇪. Dicha decisión es con efecto inmediato. pic.twitter.com/um6yy4TBU2 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 22, 2020

Por ejemplo, Jean Pierre Rhyner alternó hasta agosto en el Cádiz, que ascendió en la temporada pasada a la primera división española. El mes pasado fue prestado al Fútbol Club Cartagena, de la segunda división del país ibérico. Rhyner firmó su carta de renuncia a la selección de Suiza. Su trámite demoró porque hubo recambios internos en la FIFA y, además, porque desde Zúrich pidieron documentos extras como DNI actualizado, reporte de partidos en Suiza, etc. Todo se solucionó en el pasado mes de agosto.

Jean Pierre Rhyner, en la temporada pasada, participó en ocho partidos del Cádiz en la Segunda de España. (Foto: Cádiz CF)

-Lapadula: siempre lejos-

Gianluca Lapadula, que hoy alterna en el Benevento del Calcio italiano, ha enviado un mensaje hace unas horas en redes sociales donde muestra la foto de un tatuaje, que intenta hacer alusión a su pasado peruano. Todo esto en medio de la fecha doble de Eliminatorias mundialistas. ¿Pura casualidad?

mis orígenes, la mitad de mi corazón, la mitad de mi sangre! 🇵🇪 #Peru pic.twitter.com/FI83wGde5u — GLapadula (@G_Lapadula) October 9, 2020

Su nombre, es muy probable, vuelva a aparecer en el debate futbolero para los próximos días. ”Por ahora el caso de Lapadula es casi imposible”, nos respondió hace un mes Antonio García Pye. Y no está alejado a la realidad. Lapadula no es peruano, tampoco ítalo-peruano. Lapadula es italiano. Es cierto que su madre es peruana -al igual que en el caso de Rhyner-, sin embargo esta no lo inscribió en la Embajada de nuestro país en Italia. Ergo: Lapadula no tiene DNI, ese sería el primer documento que se debería regularizar.

Ya con ese documento en la mano, el mismo Lapadula debe acudir a FIFA para argumentar por qué quiere jugar por Perú y ya no por Italia (donde solo disputó partidos amistosos y anotó 3 goles). Ese trámite es personal y la Federación Peruana de Fútbol no tiene competencia directa.

Si Lapadula consigue el DNI y el permiso FIFA para defender una segunda selección, recién se convertirá un jugador convocable. No hay medición precisa para saber cuánto tiempo demoraría este papeleo. Lo que termina por distanciar al atacante ‘azurri’ es que jugó por Italia sin ser peruano. Eso lo llevaría a argumentar con una declaración jurada ¿por qué quiere cambiar de nacionalidad deportiva? Y pueden pasar varios meses hasta que haya respuesta concreta de FIFA. Ya hay antecedentes sobre ese tipo de casos. En resumen: Lapadula primero debe querer y, si quiere, aún es un enigma saber si FIFA aceptaría su petición.

Gianluca Lapadula ha tenido una campaña muy irregular con el Lecce. (Foto: Lecce).

-Peruanos y nacionalizados-

Percy Prado, lateral del Nantes francés, es peruano de nacimiento. Además, nunca jugó por Francia a pesar de viajar siendo adolescente. Él no requiere ningún trámite. Ricardo Gareca lo sabe y no lo descartaría -al igual que en el caso de Rhyner- para la próxima Copa América 2021. En un calendario tan apretado como el del próximo año, hay torneos donde quizá lo más conveniente es no llevar a todos los titulares.

¿Y se ha pensado en nacionalizar a alguien en Videna? “No, la selección no le pide a nadie que se nacionalice”, dice Antonio García Pye. ¿Y qué pasó con jugadores como Horacio Calcaterra y Gabriel Costa que han sido considerados por Gareca? Ambos se nacionalizaron antes de dialogar con el ‘Tigre’. La voluntad de ser peruano (y de jugar por el Perú) es lo primero. Y hay premio para eso. Rhyner ya recibió uno. ¿Lapadula? Muy lejos todavía. No basta con escribir un texto de 180 caracteres en el Twitter.

VIDEO RELACIONADO

Perú: Jean Pierre Rhyner, el futbolista suizo que acelera sus trámites para jugar por Perú | VIDEO





MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Lautaro Martínez anota su segundo gol en el Inter de Milán vs. Shakhtar. (Vídeo: Bein Sports)