La imagen de perfil que abrió el hilo telefónico a través del WhatsApp describe su mejor presentación con la selección boliviana de fútbol. Julio César Baldivieso, el histórico ex mundialista de Estados Unidos 94, luce la camiseta número “10″ heredada por Marco “Diablo” Etcheverry, el brazalete de capitán y de fondo el estadio Hernando Siles de La Paz, el fortín que hizo invencible a toda su generación. “Es una foto muy bonita. Un recuerdo a mi trayectoria”, nos cuenta. Una noche de ensueño que recobra vida cada vez que juega su selección. “Aquella vez anoté dos goles a Brasil en las Eliminatorias Corea-Japón 2002″, repasa emocionado.

Desde Cochabamba, el “Emperador” compartió su análisis sobre el próximo encuentro que sostendrán la selección peruana y su similar de Bolivia, en Lima, el 11 de noviembre, en el estadio Nacional. Además, el también ex técnico de la selección altiplánica destacó el juego de la selección peruana de fútbol, así como las presencias de Gianluca Lapadula y de Jefferson Farfán, a quien consideró un histórico.

–Perú y Bolivia son rivales directos en la lucha por el repechaje al Mundial Qatar 2022. ¿Cómo percibe el encuentro?

Seguro Perú propondrá su fútbol, considero que tienen un andamiaje importante de varios años, una buena camada de futbolistas, un cuerpo técnico de lujo con Ricardo Gareca a la cabeza, secundado por Nolberto Solano. En las Eliminatorias, el local siempre tiene ventaja. Ambos se juegan la ilusión de clasificar al repechaje, así que será un partido muy duro.

–¿La necesidad de su selección por volver a clasificar a un mundial va más allá de los resultados?

Hacen falta procesos importantes en divisiones inferiores que andan queriendo hacer hace mucho tiempo. Armar mejor los equipos para torneos internacional. El gran secreto del fútbol pasa por ahí, por hacer un proceso importante en las inferiores.

–¿Qué opina de las cartas de gol de Perú: Lapadula, Farfán y Valera?

Indudablemente Paolo Guerrero, ausente por lesión, y Jefferson Farfán, son símbolos del fútbol peruano, que marcan historia a través de su experiencia y juego. Después está Lapadula, un goleador innato. Hay un jugador que me sorprende que es Carrillo , quien tiene mucha habilidad y velocidad. Como boliviano siempre voy a querer que le vaya bien a mi selección, pero debo reconocer que nos cuesta mucho como visitante.

–¿Hay algún otro jugador peruano que preocupa por su juego?

Christian Cueva. Es la manija de Perú. Y también tienen un jugador muy importante como es Yotún. Ambos se complementan bien. Junto al arquero Gallese y Lapadula, ellos son la columna vertebral de Perú.

–¿Qué piensa de las críticas hacia Yotún por haber fallado el penal ante Argentina?

Son circunstancias de la vida, nadie quiere fallar un penal. Maradona, Pelé, Baggio, Messi, Ronaldo, cualquiera puede fallar un penal, no es motivo para crucificar a nadie. Justamente hay jugadores que se esconden para patear un penal y otros, como Yotún, que asumió la responsabilidad tan grande.

–La Federación Peruana de Fútbol esperaba un mayor aforo de hinchas para el Perú-Bolivia, en el estadio Nacional...

A mí me motivaba más, me agrandaba cuando había más público en contra. Obviamente hay que cuidar la vida por la pandemia, acá en Bolivia se ha iniciado la cuarta ola. A mí y a toda mi familia nos dio el coronavirus cuando no había vacunas, pero gracias a Dios salimos de esta situación.

–En su época como futbolista Bolivia se hizo fuerte de local y sacaba puntos vitales como visitante...

La historia dice que hace veintiocho años que la selección de Bolivia no gana como visitante en las Eliminatorias . También dicen que las estadísticas están para romperlas, así que esperemos sea de esa manera. Aunque es muy difícil ganar de visitante. Perú sorprende con el fútbol que tiene, y cuando juega de local también hay un plus aparte.

–¿Por qué ya no han salido más Etcheverry o Baldivieso en el fútbol boliviano?

Son generaciones distintas, pero espero que aparezca una nueva camada de jugadores que hagan olvidar a los históricos de hace veintiocho años y que clasifiquen a un Mundial. Yo tenía la virtud de que no me amilanaba ante nadie. Me gustaba mucho jugar contra la adversidad, me agrandaba mucho más. Ahora hemos perdido la mística, el amor propio y hasta la personalidad. Paradójicamente nos dan más un lugar en el exterior que dentro del país.

–¿Cómo así?

Y es que nadie es profeta en su propia tierra. Acá más valor le dan al extranjero que al nacional. Entonces, es lo que tenemos por revertir, a queremos un poco más y en nuestro propio país. Siempre pensaré así, pues tuve la oportunidad de jugar muchas veces fuera de Bolivia. Muchas veces hemos sido menospreciados en nuestra propia tierra.

–¿Qué sensación le dejó haber jugado con la camiseta número “10″ de Diego Maradona en Newell’s Old Boys?

Muchos privilegios me ha dado Dios en la vida, uno de ellos fue haber tenido el orgullo de vestir la camiseta que defendió Maradona, el más grande. Es motivo de satisfacción, siempre quedará en la historia de mis seres queridos.

–¿El fútbol le dejó amigos peruanos?

Hirano y Olaechea, compañeros en Bolívar, dos grandes personas, grandes futbolistas. Les tengo un gran cariño. Tambièn a Percy Olivares, “Chevo” Acasuzo, Flavio Maestri. Soy admirador de Héctor Chumpitaz y Julio César Uribe, quien estuvo en Bolivia.

–Su hijo debutó en el fútbol profesional a los doce años, pero se retiró a los 26 años. ¿Qué pasó?

Sí, Mauricio. Hay colegas que no han tenido la oportunidad de jugar en una Copa del Mundo, y tienen resentimiento a nosotros. Hay mucha gente que nos hace pagar con los hijos, es lamentable, que no tienen nada que ver. Dejó el fútbol y ahora es empresario joven acá en Bolivia. También está estudiando aviación.

