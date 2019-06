Selección peruana: Gareca probará ante Colombia el equipo titular de la Copa América

"La Copa América y los amistosos son un ensayo. Nuestro objetivo principal siempre será clasificar a un Mundial", dice Ricardo Gareca. A pesar de esa lista prioridades, el torneo continental de selecciones se asoma como una opción para renovar confianza y retomar la costumbre de noticias positivas. Y nunca olvidarse que el 2022 habrá un Mundial en la lejana Qatar. Por eso, en Brasil 2019, la selección bicolor tendrá que buscar la mejor de sus versiones. Ante Costa Rica se probaron variantes en todas las zonas del campo. Este domingo, frente a Colombia, arrancará el once titular copero.

Y en ese grupo hay dos nombres que podrían sorprender por la velocidad de su recuperación: Carlos Zambrano y Yoshimar Yotún. El 'León' está rehabilitado de una lesión muscular y 'Yoshi' ya tiene molestias en el tobillo. Ambos serían variantes en comparación al cuadro que superó 1-0 al once 'tico'.

-El arco y la defensa-

Pedro Gallese -ha quedado bastante claro- se mantiene como el '1' de la Blanquirroja. Este domingo debería volver a pararse en el arco bicolor. Del sector defensivo, seguirá Trauco y hay muchas posibilidades de ver una nueva dupla en la zaga con Zambrano y Anderson Santamaría. La baja, en esta ocasión, será Luis Advíncula -sobre todo por precaución- y en el libreto de Gareca la fórmula se conoce desde hace más de dos años. Va Corzo por esa banda derecha.

Lo de Zambrano es una intención antes que una certeza. Para el comando técnico de la selección peruana su retorno es para aportar seguridad y, sobre todo, experiencia. Pero antes de ponerle el rótulo de titular, será importante verlo en una prueba de primer nivel con Colombia como el rival ideal.

-La volante-

Fue muy interesante lo de Christofer Gonzales en el mediocampo peruano ante Costa Rica. Lo mostrado por 'Canchita' dejó muy buenas sensaciones en Videna y se estaría consolidando como el suplente directo de Yoshimar Yotún. El hombre del Cruz Azul era duda para estos amistosos, sin embargo, la rehabilitación llegó antes de lo esperado. Podría arrancar ante los dirigidos por Carlos Queiroz.

Al lado de 'Yoshi' no hay dudas sobre la titularidad de Tapia, cada vez con mejor estado físico, más veloz y con el espíritu de liderazgo renovado.

-Los de arriba-

Los minutos que Paolo Guerrero jugó frente a Costa Rica confirmaron que el '9' del Inter hace la diferencia por habilidad, por técnica y presencia en el área. Ya más descansado debería arrancar este domingo. Y cerca de él al compadre de todos los tiempos. Farfán también va.

Jefferson no llegó a Lima al cien por ciento de su estado físico. Con Colombia como rival su desequilibrio ayudará a darle más competitividad al cuadro nacional.

Si todos los hombres de ataque están bien el sacrificado arriba sería Flores como en el amistoso ante Suecia el año pasado. Carrillo y Cueva son dos inamovibles en el esquema actual.

En caso no haya modificación en el sistema de juego (no olvidemos que Gareca no descarta el 3-5-2 en los próximos partidos), el once sería con Gallese; Corzo, Zambrano, Santamaría, Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, Farfán y Guerrero. Un equipo titular con diez mundialistas. Un equipo titular con nueve hombres en el exterior. Los rivales, en cambio, aún buscan reemplazar a algunas de sus figuras ausentes. Perú no es un hospital como en otros tiempos. Hoy es un equipo recorrido que goza de buena salud.