Perú vs. Costa Rica | Ricardo Gareca ofreció una extensa conferencia de prensa en Arequipa y tocó el tema del recambio generacional en la Selección Peruana, que implica buscar jugadores que reemplacen a los consagrados Paolo Guerrero y Jefferson Farfán e incluso incluyó a Claudio Pizarro.

"Reemplazar a jugadores como Paolo Guerrero, quien tiene una historia marcada y pertenece a la historia grande del fútbol peruano, es muy difícil. Uno habla de Jefferson Farfán, jugador del mismo nivel y magnitud y que también tiene un lugar en la historia. Lo mismo que Claudio Pizarro que en este momento no está siendo utilizado en la Selección Peruana por otras cuestiones, porque nosotros entendemos que debemos enfocarnos en otros muchachos, pero no es porque él no tenga la capacidad o no haya tenido la historia", expresó Gareca.

"Así como apareció Pizarro, también hubo un Percy Rojas, un 'Cachito' Ramírez, un Franco Navarro, grandes cracks del fútbol peruano y por eso hoy hay un Paolo Guerrero y un Raúl Ruidíaz o el chico (Christopher) Olivares. En esa búsqueda estamos todos. No tengan ningún tipo de duda y ese mensaje se lo quiero transmitir a la gente: nosotros vamos a encontrar jugadores que nos van a representar de la mejor manera para mantenernos como una selección competitiva y hay un trabajo muy importante en la federación para buscar los talentos", agregó.

En esa línea, el 'Tigre' felicitó a la Selección Peruana Sub 20 por ganar un cuadrangular amistoso disputado en Venezuela.

Las selecciones de Perú vs. Costa Rica se enfrentarán en amistoso FIFA este martes en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa, desde las 7:30 p.m., con transmisión de Latina y Movistar Deportes.