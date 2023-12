Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana, descartó que haya pretendido enfrentarse con su sucesor, Juan Reynoso , cuando defendió la calidad de los jugadores del torneo nacional en medio del cuestionamiento que hizo el DT de la blanquirroja al desempeño físico de algunos seleccionados, como Joao Grimaldo, Bryan Reyna y Franco Zanelatto.

“En algún momento, se dio una mera coincidencia, tiene que ver a lo mejor con lo que dijo Juan a lo que dije yo. En ningún momento me quise enfrentar con Juan, al contrario, le reconozco la capacidad. Tengo una muy buena relación con él ”, expresó el entrenador durante una entrevista dada a los periodistas Mauricio Loret de Mola y Michael Succar en Argentina.

Además, Gareca indicó que Reynoso “no quiso decir eso” cuando señaló ante la prensa, tras la derrota ante Argentina en Lima por las Eliminatorias al Mundial 2026, que Grimaldo, Reyna y Zanelatto “no están para sostener ni 60 minutos” de un partido de alta intensidad.

Mal comienzo en las Eliminatorias

Gareca indicó que el mal comienzo que ha tenido Juan Reynoso en las Eliminatorias al Mundial 2026 se debe a que no tuvo el tiempo adecuado para darle “su estilo” a la selección peruana tras la realización del Mundial de Qatar 2022.

“Me tocó vivirla, no es algo que a mí me extrañe, porque lamentablemente los dos comienzos de las Eliminatorias me tocaron algo similar a Juan. Sé la situación cómo es y lo que debe estar padeciendo, lo que debe estar sufriendo y todas las cosas que le pasaron. Verlo es revivir un poco lo que me tocó a vivir a mí”, manifestó.

“En este caso, como no hubo Copa (América) y hubo mucho tiempo por delante después de lo que fue el Mundial de Qatar, entonces no hubo tanto tiempo de trabajar. Yo, en ese caso, lo que veo en esta etapa de Reynoso, más que nada, es el poco tiempo que tuvo de trabajar, que, sin lugar a dudas, pudo haber influido a este arranque”, agregó.