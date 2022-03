Conforme a los criterios de Saber más

Las palabras quizás no sean suficientes para explicar lo que significa Ricardo Gareca en la selección peruana y lo que ha generado en estos siete años que lleva al mando de la Bicolor. Un 2 de marzo (del 2015) fue presentado y asumió el cargo con la seriedad que lo caracteriza.

Hoy, siete años después, muchos se han cruzado en su camino y los elogios le llueven, pero él guarda la mesura de siempre. Si ya su trabajo habla por él -la clasificación al Mundial, las Copas América y la posibilidad de ir a Qatar-, esta vez le sumamos las voces de quienes comparten con él y de quienes lo conocen de la vida.

Siete años en los que Ricardo Gareca le devolvió la esperanza al pueblo peruano. Siete años en los que, más allá de los resultados, la Bicolor por fin nos hacía sentir bien representados.

Ricardo Gareca llegó hace siete años a la selección peruana. Nos llevó de vuelta al Mundial tras 36 años y nos metió en la final de la Copa América luego de 44. El 'Tigre' se contagia de la euforia y así grita los goles de la Bicolor.

Juan Carlos Oblitas - Gerente Deportivo FPF

- Fue quien trajo a Ricardo Gareca a la selección peruana

“Es una persona muy profesional, rodeada de un gran equipo que entendió las necesidades del futbolista peruano y cómo atacarlas. Supo sacar lo mejor de los jugadores, y desde la humildad y el trabajo nos hemos ido haciendo más fuertes y ojalá se concrete en la clasificación a Qatar. Que el trabajo de Ricardo sirva para fortalecer las raíces del fútbol peruano. Clasificar será maravilloso, pero debemos aprovechar para que no solo queden en la historia, sino sean el motor para el cambio del fútbol peruano”.

Néstor Bonillo - Asistente técnico

- Acompaña a Gareca desde Vélez

“Trabajar con Ricardo es desafiante porque al ser un hombre que no se conforma con lo que va obteniendo, siempre va por más y uno va tomando esa misma mecánica de ir siempre por más, es decir, siempre tenemos que mejorar lo que vamos haciendo. Es gratificante porque te da un espacio para desarrollarte y poder realizar la tarea que uno cumple con absoluta tranquilidad y eso es bueno, y eso le pasa no solo a mí, sino a todos los componentes que acompañamos en este desafío. Tuvimos el apoyo de la Federación para poder desarrollar un trabajo acorde a las exigencias de un seleccionado nacional. Hemos mejorado la infraestructura, la cantidad de personal, hemos contado con tecnología para poder desarrollar nuestra labor”

El técnico de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪, Ricardo Gareca y el preparador físico Néstor Bonillo se encuentran en el Wanda Metropolitano de Madrid observando el partido entre el @Atleti y el @RCCelta, club donde milita nuestro seleccionado Renato Tapia. #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/oFxnB8x7iN — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) February 26, 2022

Esteban González – exfutbolista

- Colaboró con Gareca analizando a Francia para el Mundial

“Es un tipo que te observa, te ve y, como fue jugador, se da cuenta de muchas cosas. Sabe cuándo el jugador está bien, cuando lo mira a la cara o baja la cabeza, cuando está fuerte y quiere entrenar. Todo eso él lo ve. Es bien paternal, un tipo de muchas batallas y un entrenador bien preparado. Entiende al jugador y sabe bien qué decirle. Siempre digo que enseñarle a un jugador es difícil, pero sí se puede corregir algunas cosas. Él tiene eso: corrige. Creo que el jugador peruano aprendió a entender a Gareca y él a ellos”

Carlos Ischia – exfutbolista

- Compañero de Gareca en América de Cali y Vélez

“Tengo de los mejores recuerdos, un gran compañero en el América, en Vélez. Un jugador extraordinario, con mucha entrega que contagiaba. Como técnico, sus equipos juegan muy bien, con gran trabajo en Vélez y todo el trabajo que viene haciendo con la selección peruana, ojalá se vea reflejado con la clasificación al mundial, y pueda disfrutar de eso tan lindo. Siempre se tiene un recuerdo imborrable de él como compañero, jugador y persona. Una gran persona”

Nolberto Solano - Asistente en la selección

- Lo acompaña desde el 2015

“Trabajar con Ricardo es especial, muy grato. Es una persona con mucha apertura con todo el comando técnico. La verdad, sorprendido, impresionado por la dedicación y profesionalismo que tiene. Se hizo todo muy fácil porque interpretamos el fútbol de la misma manera. He sido un privilegiado, orgulloso como peruano de trabajar a su lado. El soporte ha sido clave, fundamental. Hemos ido de menos a más, Ricardo terminó de conocer a los jugadores con el tiempo. La confianza que se ganaron los jugadores ha hecho que el equipo vaya evolucionando año tras año. El gran soporte ha sido el gran respaldo de la Federación y el gran conocimiento de Ricardo, que ha ido corrigiendo de menos a más”

Era 1997 y tras su destacada etapa en Sporting Cristal, Nolberto Solano dio el salto al fútbol del exterior y fichó para Boca Juniors

Emiliano Nunia – periodista argentino

- Ha entrevistado repetidas veces al ‘Tigre’ para Super Deportivo Radio de Santa Fe

“Es un ser humano que transmite paz. Alguna vez me dijo que el jugador peruano lo hizo mejor persona, lo ayudó a terminar de formarse como persona, a tomar decisiones. En este fútbol donde todos quieren mostrar sus logros, un mundo cartelero, Gareca no tiene redes sociales. Entiende muy bien el juego de darle valor al éxito en el momento oportuno, en el momento ideal. No se sube al carro del éxito porque que entiende que lo consigue es hoy y ya mañana piensa en más. Usa el éxito como combustible para no dar un paso en falso”

Gareca en @SuperDeporRadio y la confesión de su padre "Un año antes que falleciera me dijo que iba a dirigir Velez e iba a salir campeón. Después se terminó cumpliendo. Fue muy importante en una etapa como entrenador donde andaba medio perdido" Entrevista:https://t.co/GtfZw9pcaP pic.twitter.com/lg2MmlUTS6 — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) July 6, 2020

Romina Antoniazzi – periodista

- Exjefa de prensa FPF

“La noche del partido con Nueva Zelanda, por ejemplo, en mi casa me esperaban con una recepción, a lo grande, estaban todos felices. El partido acabó a las 11 de la noche. La conferencia a la una. Dije que llegaba a las 2, y recién pude salir a las 3. Con sueño, agotada, feliz… ¡pero muy cansada! No me podía ni parar ya. Antes de salir, el profe Ricardo (Gareca) me dice: “Romina, mañana a las 8 tenemos reunión”. ¡Y ahora! Llegué a mi casa, saludé y me tiré en la cama. “Disculpen, pero tengo que dormir: sigan celebrando ustedes”, les dije. Y mi familia lo entendió perfectamente”

Daniel Ahmed – técnico

- Divisiones menores FPF 2018-2019

“Los grandes líderes si no son buenas personas, no son líderes. La gente le cree por lo que ven. Gareca es un tipo muy respetuoso, está a favor del jugador, guarda respeto ante la prensa, la dirigencia. Es un hombre que en la cúspide del éxito nunca se agrandó, siempre mantuvo la humildad. Son pruebas que engrandecen al ser humano, y ahí radica la fidelidad del jugador peruano hacia él y su equipo de trabajo”

El profe Gareca sigue de cerca el trabajo de la Selección Sub 20 junto a Daniel Ahmed (Jefe Unidad Técnica de Menores) y Carlos Silvestri (DT Sub 17) 💪⚽️#PlanDeMenoresFPF 🇵🇪 pic.twitter.com/klc5Ly7ozh — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) September 21, 2018

Héctor Hurtado – Exfutbolista

- Fue su jugador en Santa Fe y Universitario

“Cuando yo iba a los estadios, lo iba a ver a él en América de Cali, era un ídolo. Después para mí fue motivo de orgullo de tenerlo en Santa Fe. Ahí conocí a una persona muy original, un técnico que se ha ganado el cariño y el respeto de todos sus dirigidos. Antes que técnico, fue una persona que trató siempre de tener una buena convivencia con su grupo y mantener el respeto hacia todas las personas que hacían parte del club, como lo fue en Universitario”

