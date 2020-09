Conforme a los criterios de Saber más

La imagen de David Dioses abrazando a su madre luego de la convocatoria al microciclo pasado se hizo viral. Hoy, la escena bien puede repetirse, pero esta vez ya con el llamado oficial para la selección peruana para ser parte de las Eliminatorias con Ricardo Gareca. Lo mismo para Raziel García, quien hoy seguramente revisará sus redes sociales más que nunca, y no como le pasó hace siete años cuando ante las críticas tuvo que cerrarlas.

Este mediodía el técnico de la selección nacional dio la lista para los partidos ante Paraguay y Brasil en la fecha doble del inciio del proceso y entre los 30 convocados destacan dos novedades: David Dioses y Raziel García. La tarea de ambos, llenarle los ojos al técnico para ser considerados en la lista definitiva al momento de enfrentar los duelos.

Ricardo Gareca ofreció lista de convocados para inicio de eliminatorias

El abrazo de los Dioses

David Dioses es una de las piezas que viene destacando en Deportivo Municipal desde inicios de año. Eso le valió para ser llamado al microciclo de hace unas semanas y ahora para volver a ser considerado por Gareca. El abrazo de él con su madre sigue estando en el imaginario de la gente.

Dioses emocionado con su madre (Twitter Jorge Solari)

El volante, que se inició en la liga de Carmen de la Legua en el José López Pazos y luego en el Deportivo La Punta, tal como cuenta Andrea Closa en una nota publicada por RPP. Luego pasó a Sport Boys, donde apenas estuvo medio año debido a que no tenía el dinero para acudir a los entrenamientos o cubrir los gastos que ello significa.

Pasó por otros equipos para disputar Copa Perú y Copa Federación hasta que Unión Comercio se cruzó en su camino. Con 17 años, acudió a las pruebas en Comas y quedó seleccionado. El fútbol volvía a darle una alegría ante lo complicado que le era la vida.

Pasó penurias en Nueva Cajamarca, y durante seis meses tuvo que sobrevivir con poca comidas y las mínimas condiciones hasta que regresó en bus a Lima. Sin embargo, días después el mismo presidente del cuadro de Moyobamba lo convenció de regresar, como cuenta Andrea Closa en la mencionada nota.

Con 19 años, en el 2016, empezó a jugar en Reserva y en sus viajes a Lima podía verse con su familia, al menos en el aeropuerto. Fue ese año que llegó en tan anhelado debut en Primera. Siempre en Unión Comercio. Ante La Bocana llegaron sus primeros minutos. El 29 de mayo jugó el tiempo extra gracias al llamado del técnico Walter Aristizábal. En el año sumó 34 minutos según el portal ceroacero, y tuvo que esperar al 2017 para tener más actividad.

Con el descenso del cuadro moyobambino en el 2019, pasó para esta temporada al Deportivo Municipal de Víctor Rivera. El cuadro edil ha destacado en la volante. Ha jugado 9 partidos de las 13 fechas y si bien no ha marcado goles. lleva tres asistencias en su haber.

Año Equipo Partidos Goles Minutos 2016 Unión Comercio 3 0 34 2017 Unión Comercio 22 0 1.364 2018 Unión Comercio 23 2 1.792 2019 Unión Comercio 33 1 2.311 2020 Municipal 9 0 590

Dioses y Ramos en el microciclo pasado. (Foto: FPF)

La revancha de Raziel

Para Raziel García no será la primera vez que vista de blanquirrojo. También estuvo en el pasado microciclo con 19 jugadores locales. El actual jugador de César Vallejo fue parte del Sudamericano Sub 17 del 2011 y del Sub 20 de Daniel Ahmed en el 2013 en Argentina, cuando junto a Andy Polo, Renato Tapia y demás avanzaron al hexagonal final pero no lograron el cupo mundialista.

Raziel siempre estuvo entre el amor y el odio con la hinchada. De hecho, tras ese certamen tuvo que cerrar sus redes sociales debido a las críticas que sufrió tras la derrota ante Uruguay, en el cual lo señalaron como culpable.

Torneo Partidos Goles Posición Sudamericano Sub 17 2011 3 1 Primera fase Sudamericano Sub 13 2013 6 0 Quinto

Hizo su carrera en San Martín desde el 2011, pero debido a la poca actividad tuvo que reinventarse en la Segunda División en el 2017, cuando militó en el Unión Huaral. En el cuadro del norte chico jugó 25 partidos, casi los mismos que había sumado entre el 2013 y 2016 en el cuadro santo.

Si bien no logró el ascenso, su buen año le valió para ser fichado por la César Vallejo para luchar el ascenso. Y en el 2018 lo concretó. En el 2019 se mantuvo en el cuadro poeta para disputar el torneo local.

Hasta hoy se mantiene en el equipo de Chemo del Solar. Incluso esta mañana jugó 74 minutos en el empate 1-1 ante Cantolao en San Marcos. Este año ha jugado diez de los trece partidos de la Liga 1 aunque no ha marcado, pero tiene dos asistencias según ceroacero.

Raziel en el duelo ante Uruguay en el Sudamericano Sub 20. (Foto: AFP)

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Messi sobre el adiós de Suárez: "A esta altura, ya no me sorprende nada"