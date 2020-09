El mensaje de despedida de Lionel Messi a Luis Suárez ha calado hondo en el mundo del barcelonismo, no solo por la marcha del atacante sino por las frases que dejó el argentino respecto a la directiva del Barcelona, hoy presidida por Josep Bartomeu. “Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club. Y no como lo hicieron. Pero la verdad a esta altura ya no me sorprende nada”, escribió Leo en Instagram.

La respuesta de Luis Suárez también le ha dejado un recado a la directiva. “Gracias amigo. Seguí disfrutando y demostrando que por algo sos el uno y que 2, 3 ó 4 no empañen lo gigantes que sos para el club”, le escribió el uruguayo, en clara referencia a Bartomeu y compañía. El divorcio de las figuras con las oficinas del club puede traer muchas consecuencias.

De inmediato se produjeron respuestas de otras ex figuras del club. “Hijo, la elegancia no se compra. Cuídate y piensa en ti”; respondió Samuel Eto’o al mensaje. El camerunés tiene un cariño especial por Messi -fueron campeones de la Champions 2006 y 2009-, y ahora le pide que se concentre en él mismo.

Pero otras dos respuestas han llamado más la atención y a continuación explicamos de dónde nacen las ‘rencillas’ entre Dani Alves y Neymar con la directiva de Josep Bartomeu.

Dani Alves: 2008-2016

“Infelizmente es esa la realidad que viene de hace tiempo. Solo se confirma año tras año. No es sobre ganar o perder, eso lo sabemos y mucho. Es sobre el respeto y eso no lo saben”, publicó Dani Alves en respuesta al mensaje de despedida de Lionel Messi a Luis Suárez.

El brasileño hizo acordar cuando dejó el Barcelona en el 2017 de una manera que pocos esperaban, ya que era uno de los jugadores con los que mejor se entendía Leo dentro del campo.

Josep Bartomeu aseguró que Dani Alves se marchó por problemas personales que “solo conocemos su mujer, él y yo”, tal como declaró en una entrevista al diario español Sport. De inmediato Dani Alves salió a responderle al directivo con una sola palabra en las redes sociales: “Mentira”.

Meses antes, el brasileño había dejado el mensaje que se sintió echado del club. “Cuando me fui de aquí tuve la sensación que me iba por una puerta que me estaban empujando”, declaró en una conferencia de prensa en el propio Camp Nou, en abril del 2017 previo a un partido de Champions entre la Juventus y los culés.













Dani Alves prácticamente le cerró la puerta de regreso al Barza por la presencia de Bartomeu. “Para volver algún día aquí tendrían que cambiar muchas cosas en el Barcelona. El ego de algunas personas de aquí es grandísimo y no reconocerían una equivocación”, declaró en la referida conferencia.

Neymar: 2013-2017

Un jugador que dejó muchos comentarios en Barcelona fue sin duda Neymar. El brasileño se marchó en el 2017 al PSG luego de pagar los 222 millones de euros que significaban la cláusula de rescisión.

El atacante también se unió al mensaje de Lionel Messi y dejó la frase: “Increíble cómo hacen las cosas”, publicó en Instagram el brasileño.

No es la primera vez que Neymar dice algo sobre la directiva del Barcelona. En el 2017 Bartomeu declaró a Sports que “el error de confiar demasiado en Neymar y su padre”, luego de la marcha del atacante. En Instagram, Neymar respondió a dicha declaración. “Ese presidente es una broma”, escribió.

Como se sabe, el deseo de Lionel Messi siempre fue que Neymar regresara al Barcelona, pero la directiva de Bartomeu no hizo mucho para concretar el retorno del crack.





